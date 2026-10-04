Đang viral câu nói của Thơm (Da LAB) khiến nhiều bố mẹ phải suy nghĩ lại: "Chúng ta lần đầu làm cha mẹ, nhưng con cũng lần đầu làm con"

Bên cạnh vai trò thành viên nhóm nhạc Da LAB, Thơm còn cho thấy một góc gần gũi khi nói về gia đình và chuyện làm cha. Trong quan điểm được chia sẻ, anh nhìn nhận việc nuôi dạy con là trách nhiệm mà cả mình và vợ phải cùng học hỏi, cố gắng mỗi ngày.

Gần đây, trong buổi biểu diễn tại WeFamily Awards 2026, anh tài Thơm đã có 1 câu nói đang cực kỳ viral và được nhiều phụ huynh chia sẻ:

“Đây là lần đầu ba mẹ làm cha mẹ, nhưng cả mình và vợ mình cũng biết đây là lần đầu con được làm con, con chỉ có mình trên đời nên mình phải cố gắng mình học, mình làm tốt, mình không có cơ hội thứ 2”.

Giữa lúc nhóm “Con ghét bố mẹ” khiến nhiều phụ huynh lo lắng, lời chia sẻ ấy càng gợi nhiều suy nghĩ. Đọc những lời trẻ than phiền về gia đình, người lớn có thể buồn, tự ái hoặc sợ con mình cũng mang cảm xúc ấy. Nhưng trước khi trách trẻ không biết thương bố mẹ, có lẽ cần tự hỏi: Con đã trải qua điều gì mà thấy khó nói với mình? Khi con lên tiếng, bố mẹ có sẵn lòng nghe, nhìn lại cách mình cư xử và cùng con tháo gỡ hay không?

Cha mẹ bỡ ngỡ, con cũng vậy

“Bố mẹ cũng lần đầu làm bố mẹ” là câu nói nhiều người từng dùng để giải thích cho những vụng về của mình. Điều ấy đúng. Không ai vừa có con đã biết cách xử lý mọi tiếng khóc, mọi cơn giận hay những thay đổi khi con bước vào tuổi dậy thì.

Có người thương con nhưng nói ra toàn lời trách móc. Có người lo con thất bại nên càng quản càng chặt. Có người đi làm mệt, về nhà chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến mình mất bình tĩnh. Đến khi con ngủ rồi, nhìn lại mới thấy câu vừa nói quá nặng, thái độ vừa rồi quá gay gắt.

Nhưng lời chia sẻ của anh tài Thơm nhắc chúng ta nhìn thêm về phía con. Con cũng chưa có kinh nghiệm để biết phải làm gì khi buồn, khi thất vọng, khi thấy mình bị hiểu lầm. Có những cảm xúc con còn chưa gọi được tên, nói gì đến việc diễn đạt thật rõ ràng để bố mẹ hiểu.

Một lời “con ghét bố mẹ” có thể khiến người lớn đau lòng, nhưng chưa đủ để kết luận về toàn bộ tình cảm của đứa trẻ. Đằng sau đó có thể là một cơn giận, một chuyện buồn hoặc những lần con muốn nói mà chưa được nghe hết.

Nếu người lớn mong được thông cảm vì còn đang học, trẻ cũng cần sự kiên nhẫn ấy. Không thể vừa xin con bỏ qua sự nóng giận của mình, vừa đòi con lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết kiểm soát cảm xúc.

Biết mình có thiếu sót để bắt đầu sửa

Trong chia sẻ của nam ca sĩ, sự thừa nhận “lần đầu làm cha mẹ” đi cùng ý thức phải cố gắng, phải học và làm tốt. Đó là điều khiến câu nói này đáng suy ngẫm.

Cha mẹ có thể mắc lỗi. Nhưng một lời giải thích sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu ngày mai, tuần sau, chúng ta vẫn làm con đau theo đúng cách ấy.

Lỡ quát con, hãy quay lại nói rõ mình đã quá lời. Hiểu nhầm con, hãy nghe con kể hết rồi nhận lỗi. Đặt ra một yêu cầu chưa phù hợp, hãy xem lại thay vì cố giữ chỉ vì “bố mẹ đã nói rồi”.

Chẳng hạn, sau một lần nóng giận, câu “Mẹ xin lỗi vì đã quát con. Chuyện này mình vẫn cần giải quyết, nhưng mẹ sẽ nói bình tĩnh hơn” cho con thấy hai điều: Giới hạn vẫn còn, và mẹ cũng chịu trách nhiệm về cách mình cư xử.

Lắng nghe con không có nghĩa là đồng ý với mọi điều con nói. Bố mẹ vẫn có thể giữ những nguyên tắc cần thiết, góp ý khi con ứng xử chưa đúng. Nhưng con cần có cơ hội giải thích, thay vì vừa mở lời đã bị gạt đi bằng câu “trẻ con thì biết gì”.

Một lời xin lỗi có ý nghĩa hơn khi đi cùng thay đổi. Con sẽ nhận ra bố mẹ đang cố gắng qua những lần được nghe hết câu, được giải thích rõ hơn, được góp ý mà không bị làm cho xấu hổ. Chính những việc nhỏ ấy giúp con có thêm lòng tin để tiếp tục trò chuyện với bố mẹ.

Tuổi thơ của con chỉ diễn ra một lần

Câu nói “mình không có cơ hội thứ 2” có thể khiến nhiều phụ huynh chạnh lòng. Những năm tháng con còn nhỏ sẽ không quay lại. Có những buổi tối con muốn kể chuyện, những lần con cần một cái ôm, nếu bỏ qua rồi thì không thể tái hiện nguyên vẹn.

Nhưng nhận ra điều đó cũng là lý do để bắt đầu từ hôm nay. Không cần đợi đến lúc rảnh hơn, ít áp lực hơn hay đã biết đủ mọi phương pháp nuôi dạy con. Có thể bắt đầu bằng việc đặt điện thoại xuống khi con đang nói, hỏi thêm một câu trước khi kết luận, hoặc quay lại làm hòa sau một cuộc cãi vã.

Nỗi lo trước nhóm “Con ghét bố mẹ” cũng có thể trở thành dịp để người lớn nhìn lại những cuộc trò chuyện trong nhà. Khi con nói buồn, mình có hỏi vì sao không? Khi con không đồng ý, mình có nghe lý do không? Khi con kể chuyện riêng, mình có giữ sự riêng tư ấy cho con không?

Chúng ta đều có những lần đầu và sẽ có thiếu sót trên hành trình làm cha mẹ. Điều quan trọng là đừng để “lần đầu” trở thành lời giải thích lặp đi lặp lại cho những tổn thương con phải chịu. Hãy để nó trở thành lý do khiến mình chịu học thêm, lắng nghe thêm và sửa mình mỗi ngày.

Con không cần bố mẹ biết hết mọi điều. Nhưng con cần tin rằng khi có chuyện xảy ra, bố mẹ sẽ cùng mình tìm cách giải quyết. Và khi bố mẹ làm sai, bố mẹ cũng sẵn lòng thay đổi.

Giữa những lo lắng quanh nhóm hội “Con ghét bố mẹ”, lời chia sẻ của Chú Thơm gợi ra một điều đáng nghĩ: Cha mẹ có thể còn vụng về, nhưng điều quan trọng là có chịu học, chịu sửa và lắng nghe con sau những thiếu sót ấy hay không.