Loạt mâm cơm cho bà đẻ của 1 mom ở Hà Nội khiến hội chị em bỗng nhiên "thèm"... ở cữ

Một trong những điều khiến các mẹ bỉm sữa đau đầu nhất trong những ngày ở cữ chính là câu hỏi muôn thuở: "Hôm nay ăn gì". Nếu đang băn khoăn mỗi ngày thì hội chị em có thể tham khảo loạt mâm cơm dưới đây của chị Vân (35 tuổi, sống tại Hà Nội) đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Chị Vân - mẹ bỉm khéo léo tạo nên những bữa cơm ngon mắt, đủ dưỡng chất

"Dù ở cữ nhưng mình ăn uống khá đa dạng, hầu như là không kiêng kem gì. Đều ăn đủ các chất để có sữa cho con. Bé nhà mình bú mẹ hoàn toàn, đường ruột con trộm vía cũng rất khoẻ mạnh, may mắn không gặp vấn đề gì.

Mâm cơm này không chỉ được duy trì vào thời gian ở cữ mà đây là các món mà hàng ngày mình và gia đình vẫn thường ăn. Tuy nhiên, mình cũng cố gắng bổ sung thêm rau, canh, hạn chế các món chiên xào để tốt cho sức khoẻ.

Nhiều mẹ cũng hỏi ăn uống đầy đủ như vậy thì có lên cân không, thì mình chủ yếu ăn 3 bữa chính, không ăn vặt nên không bị tăng quá nhiều so với thời son rỗi", chị Vân chia sẻ.

Nhiều người khen mẹ bỉm khéo tay, nấu những mâm cơm không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, hài hòa màu sắc, đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết trong một bữa ăn đầy đủ: từ món mặn, rau củ, canh đến hoa quả tráng miệng.

Hội mẹ bỉm dành lời khen ngợi vì sự tỉ mỉ, khéo léo trong cách bày biện của chị. Một số mẹ lập tức lưu lại các món để không còn phải băn khoăn suy nghĩ "hôm nay ăn gì", nhất là trong những ngày ở cữ bận rộn nhưng vẫn muốn đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng.

Khi ở cữ, mẹ nên ăn uống thế nào?

Khi ở cữ, mẹ nên chú trọng một chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng để giúp cơ thể nhanh hồi phục và cung cấp nguồn sữa chất lượng cho bé bú. Mẹ cần tăng cường các nhóm thực phẩm chính: protein từ thịt, cá, trứng, sữa; các loại rau xanh và trái cây giàu vitamin; tinh bột lành mạnh như gạo lức, khoai, các loại hạt; bổ sung thêm chất béo lành mạnh từ dầu cá, hạt óc chó, hạt chia để hỗ trợ sản xuất sữa và sức khỏe chung.

Ngoài ra, mẹ nên tránh thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thức uống chứa caffeine hoặc đồ hải sản có thể chứa thủy ngân, vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa và sức khỏe bé. Uống đủ nước, khoảng 2-2.5 lít mỗi ngày, cũng rất quan trọng để duy trì nguồn sữa dồi dào.

Mẹ cần chú ý bổ sung đủ sắt qua thịt bò, rau lá xanh đậm để phòng thiếu máu, sử dụng thêm thực phẩm giàu canxi như sữa và các sản phẩm từ sữa nhằm tăng cường sức khỏe xương cho mẹ và bé. Ăn đa dạng các loại thực phẩm, chia thành nhiều bữa nhỏ để đảm bảo năng lượng liên tục và hấp thu dưỡng chất tốt nhất.

Chế độ ăn uống hợp lý này không chỉ giúp mẹ nhanh hồi phục sức khỏe sau sinh mà còn đảm bảo nguồn sữa dồi dào, đầy đủ dưỡng chất, giúp em bé phát triển khỏe mạnh trong những tháng đầu đời.