Bộ đôi này là bạn đồng hành của DHA, mẹ muốn con phát triển não bộ, thị giác và trí tuệ nên biết

Trong hành trình nuôi con, các mẹ thường nghe nhiều đến DHA, canxi, sắt, kẽm… nhưng ít biết rằng Choline và Taurine cũng đóng vai trò “chìa khóa” đối với não bộ, trí nhớ và thị giác của trẻ. Đây là hai dưỡng chất thường được bổ sung trong sữa mẹ, sữa công thức và cả thực phẩm hằng ngày. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp bố mẹ chăm con đúng cách, tránh bỏ sót những yếu tố quan trọng trong giai đoạn vàng phát triển.

Choline – “nguyên liệu” cho trí nhớ và tư duy

1. Choline là gì?

Choline là một dưỡng chất tan trong nước, thuộc nhóm vitamin B, tham gia cấu tạo acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng.

2. Vai trò đối với trẻ:

Phát triển trí não: Choline hỗ trợ hình thành và duy trì cấu trúc tế bào thần kinh, giúp não bộ xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn.

Cải thiện trí nhớ, khả năng học hỏi: Đây là chất cần thiết để não bộ ghi nhớ và truyền tải thông tin.

Bảo vệ gan & chuyển hóa chất béo: Giúp ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

3. Nguồn bổ sung:

- Lòng đỏ trứng, gan động vật, cá hồi, sữa, đậu nành, súp lơ xanh, bông cải xanh.

- Nhiều loại sữa công thức hiện nay được bổ sung choline nhằm hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ nhỏ.

Taurine – “người bảo vệ” đôi mắt và hệ thần kinh

1. Taurine là gì?

Taurine là một axit amin tự do, chiếm tỷ lệ lớn trong não, tim, võng mạc và cơ bắp. Đây là dưỡng chất tự nhiên có nhiều trong sữa mẹ.

2. Vai trò đối với trẻ:

Thị giác sáng rõ: Taurine tập trung nhiều ở võng mạc, giúp bảo vệ tế bào mắt, ngăn ngừa tổn thương do ánh sáng.

Não bộ & hệ thần kinh: Hỗ trợ phát triển trí tuệ, giúp trẻ nhanh nhẹn, tiếp thu tốt.

Tăng cường tiêu hóa: Kích thích tiết mật, hỗ trợ phân giải chất béo, từ đó giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Miễn dịch & tim mạch: Taurine giúp điều hòa nhịp tim, tăng sức đề kháng và bảo vệ trẻ khỏi nhiều tác nhân gây hại.

3. Nguồn bổ sung:

- Hải sản (cá, sò, nghêu, tôm), thịt gà, thịt bò, sữa mẹ.

- Hầu hết các loại sữa công thức hiện đại đều bổ sung taurine để bù đắp cho trẻ không bú mẹ hoàn toàn.

Lời khuyên cho bố mẹ

Với trẻ 0–6 tháng tuổi: sữa mẹ là nguồn cung cấp choline và taurine lý tưởng, không cần bổ sung thêm.

Trẻ trên 6 tháng tuổi: Nên đa dạng thực phẩm trong giai đoạn ăn dặm, đồng thời chọn loại sữa công thức có ghi rõ Choline & Taurine trên nhãn thành phần.

Hạn chế bổ sung tùy tiện bằng thực phẩm chức năng, chỉ dùng khi có chỉ định từ bác sĩ.

Kết

Choline và Taurine là “người bạn đồng hành” của DHA trong việc phát triển não bộ, thị giác và trí tuệ của trẻ.

Có thể nói, Choline giống như “nguyên liệu xây dựng bộ nhớ”, còn Taurine lại như “lá chắn bảo vệ não bộ và đôi mắt”. Dù nhỏ bé nhưng cả hai đều có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển lâu dài của trẻ. Bố mẹ hiểu rõ và bổ sung đúng cách sẽ giúp con thông minh, nhanh nhẹn, khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời và có nền tảng vững chắc cho tương lai.