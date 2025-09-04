Chuyện gì đang xảy ra với Lucie Nguyễn?

Mới đây, hot mom Lucie Nguyễn đã khiến dân tình lo lắng vì 1 bài đăng tải dường như rất bất ổn.

Bài đăng tải với dòng trạng thái "Ước gì mọi thứ chỉ là mơi" cùng với bức ảnh bé 2 em bé Nami và Suli. Trong 1 khung hình, dường như bé Nami đang khóc và mẹ Lucie ôm em trong lòng nhưng nét mặt đầy suy tư, cô thậm chí còn không hề trang điểm.





Gia đình Tuấn Dương - Lucie luôn xuất hiện với những hình ảnh tích cực, chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhưng vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy mà hình ảnh đầy bất ổn của cô khiến dân tình vô cùng lo lắng.

Rất nhiều người quan tâm đến mẹ Lucie và 2 em bé Nami - Suli đã để lại bình luận hỏi thăm mẹ con cô. Nhiều người còn lo lắng hỏi tình trạng sức khỏe của 2 công chúa nhỏ.

Lucie Nguyễn, tên thật Nguyễn Phương Dung, sinh năm 1989, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Không đi theo con đường học đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa, cô đã bắt đầu tự lập từ năm 19 tuổi và trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi khẳng định bản thân trong vai trò nhiếp ảnh gia và doanh nhân. Đến nay, Lucie Nguyễn sở hữu một studio ảnh cưới cùng ba thương hiệu thời trang được giới trẻ ưa chuộng.

Song song với sự nghiệp kinh doanh, Lucie còn là một KOL đình đám trên mạng xã hội, với kênh TikTok hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, Facebook gần 600 nghìn và Instagram khoảng hơn 400 nghìn follow. Cô cũng nổi tiếng trong các mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là Ninh Dương Lan Ngọc – người bạn thân khiến dân mạng thường gọi cô bằng danh xưng “bạn thân Lan Ngọc”.

Sự thành công và giàu có của Lucie Nguyễn được thể hiện không chỉ qua công việc kinh doanh, quảng cáo, livestream với doanh thu “khủng”, mà còn ở cách cô tận hưởng cuộc sống xa hoa, từ mua sắm hàng hiệu đến những chuyến đi sang trọng.

Lucie Nguyễn nên duyên cùng Trần Tuấn Dương (sinh năm 1998), một nhà sáng tạo nội dung điển trai, sở hữu kênh TikTok hơn 1,1 triệu follow. Anh từng gây chú ý khi chi 600 triệu đồng tổ chức màn cầu hôn hoành tráng và tặng Lucie căn nhà trị giá 7 tỷ đồng trong dịp sinh nhật. Cặp đôi gặp nhau tại chương trình Tỏ tình hoàn mỹ và dù chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Hiện tại, họ được xem là một trong những cặp đôi đẹp và nổi bật trên mạng xã hội.

Vợ chồng cô đã có 2 bé gái xinh xắn đáng yêu là Nami và bé út Suli. Sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ khiến độ nổi tiếng của gia đình này tăng lên rất nhiều.

Vốn luôn xuất hiện với năng lượng chữa lành nên sự bất ổn này của 3 mẹ con Lucie càng khiến những người yêu mến mẹ con cô lo lắng.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã 2 ngày sau bài đăng tải đó nhưng Lucie vẫn chưa trả lời bất kỳ bình luận nào và cũng không có hoạt động nào mới trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của mình.



