Không còn cố phủ kín tóc bạc, phụ nữ trung niên đang thay đổi cách nhìn về tuổi tác

Có một giai đoạn, nhiều phụ nữ chỉ cần nhìn thấy vài sợi tóc bạc xuất hiện là lập tức thấy hoang mang. Người thì vội đi nhuộm phủ chân tóc, người cố đổi kiểu tóc để che đi dấu hiệu tuổi tác, cũng có người mỗi sáng đều đứng rất lâu trước gương chỉ để nhổ từng sợi bạc mới mọc ra. Nhưng càng lớn tuổi, nhiều người lại bắt đầu nhận ra: điều khiến mình mệt mỏi không phải tóc bạc, mà là cảm giác phải cố gồng để chống lại thời gian.

Một người phụ nữ 47 tuổi mới đây đã chia sẻ câu chuyện rất thật của mình trên mạng xã hội. Không còn cố sống chết che tóc bạc như trước, cô nói bản thân lần đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những sợi tóc bạc xuất hiện ngày một nhiều hơn. “Tóc tím ngày trước gần như phai hết rồi, tóc bạc cũng dần mọc ra. Trước đây cứ thấy tóc bạc là tôi phải che ngay. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình già đi” , cô viết.

Nhưng lần này, cảm xúc ấy không còn mạnh như trước nữa. Sau nhiều năm trải qua áp lực công việc, những đêm thức khuya, những cảm xúc phải nhẫn nhịn và cả những giai đoạn kiệt sức mà không thể than thở cùng ai, cô bắt đầu nhìn tóc bạc theo một cách khác. Không còn là dấu hiệu của sự xuống sắc, mà giống như “dấu vết của quãng đường mình đã đi qua” .

Có lẽ phụ nữ bước qua tuổi 40 đều từng trải qua cảm giác ấy. Một thời luôn muốn mình phải hoàn hảo trong mắt người khác: tóc phải đẹp, trạng thái phải ổn, cảm xúc phải bình tĩnh, gương mặt lúc nào cũng phải chỉn chu. Nhưng càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sự thoải mái thật sự không đến từ việc giữ mãi vẻ ngoài không tuổi, mà đến từ việc không còn quá sợ hãi khi người khác nhìn thấy phiên bản chân thật của mình.

Điều đáng nói là cô không hề phủ nhận nhu cầu làm đẹp. Ở tuổi 47, cô vẫn nhuộm tóc, vẫn chăm chút ngoại hình. Nhưng sự khác biệt nằm ở lý do. “Bây giờ tôi nhuộm tóc không phải vì sợ già nữa, mà vì tôi thích mình đẹp” , cô chia sẻ. Hai điều tưởng giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Một bên là nỗi sợ tuổi tác. Một bên là quyền được làm đẹp vì chính bản thân mình.

Thực tế, xu hướng “sống chung với tóc bạc” đang ngày càng phổ biến ở phụ nữ trung niên. Nhiều người không còn cố nhuộm phủ kín hoàn toàn mà chọn cách để tóc bạc xuất hiện tự nhiên hơn, hoặc chuyển sang các kiểu highlight hòa cùng tóc bạc để tổng thể mái tóc nhìn nhẹ nhàng, mềm mại và có chiều sâu hơn.

Bởi sau cùng, điều khiến một người phụ nữ trông cuốn hút không phải là cô ấy có bao nhiêu sợi tóc bạc, mà là thần thái bình thản khi đối diện với tuổi tác. Ở tuổi 47, người phụ nữ ấy nói rằng mình có tóc bạc, nhưng cũng có quyền lựa chọn. Có dấu vết thời gian, nhưng cũng có sự vững vàng sau rất nhiều năm sống và trải nghiệm.

Và có lẽ câu nói khiến nhiều người đồng cảm nhất chính là: “Bạn không phải đang già đi, chỉ là đã sống lâu hơn một chút thôi” . Đôi khi, tóc bạc không phải điều cần che giấu. Nó chỉ là ánh sáng mà thời gian để lại trên mái tóc của mỗi người.