Từng có thời gian tôi nghĩ rằng: dầu gội tím càng đậm màu, gội càng lâu và càng thường xuyên thì tóc bạc sẽ càng trắng sáng đẹp hơn. Nhưng càng dùng, tóc lại càng khô, xơ và dễ rối. Mãi sau này, khi học hỏi kinh nghiệm từ những người có tóc bạc lâu năm và tham khảo thêm ý kiến của những người làm nghề tóc, tôi mới hiểu ra: dầu tím vốn không phải loại dầu gội dành để dùng mỗi ngày.

Nhiệm vụ chính của dầu gội tím chỉ là khử ánh vàng trên tóc bạc hoặc tóc tẩy sáng. Vì vậy nếu dùng quá nhiều, để quá lâu hoặc không làm sạch phần màu tím còn dư trên tóc và da đầu, mái tóc rất dễ bị mất độ ẩm, trở nên khô ráp và thiếu sức sống.

Sau nhiều lần thử nghiệm, đây là cách tôi đang dùng để tóc bạc vẫn sáng đẹp nhưng không bị xơ xác.

Điều đầu tiên là không bao giờ đổ trực tiếp dầu tím lên tóc. Tôi luôn làm sạch sơ tóc bằng nước ấm trước để tóc mềm hơn và dễ tạo bọt.

Sau đó pha loãng dầu tím với nước:

+ Với tóc sợi to, tóc khô: 1 phần dầu tím – 10 phần nước.

+ Với tóc sợi nhỏ, mềm: 1 phần dầu tím – 20 phần nước.

Khi đã tạo được lớp bọt loãng, tôi chỉ massage nhẹ ở những vùng tóc bị ngả vàng khoảng 2 phút rồi xả thật sạch. Đây là bước rất quan trọng vì nếu để quá lâu, tóc sẽ dễ bị khô và cứng.

Sau bước dầu tím, tôi luôn gội lại một lần nữa bằng dầu gội dịu nhẹ. Nhiều người thường bỏ qua bước này, nhưng thực tế nó giúp làm sạch phần màu tím còn dư trên tóc và da đầu, đồng thời khiến tóc mềm hơn rõ rệt sau khi gội.

Tiếp theo là dầu xả. Tôi chỉ thoa từ thân tóc đến ngọn tóc, tránh phần da đầu rồi giữ khoảng 3–5 phút trước khi xả sạch bằng nước ấm. Sau bước này, tóc thường mềm và bớt rối hơn nhiều.

Khi lau tóc, tôi cũng không vò mạnh bằng khăn như trước nữa. Tôi dùng khăn bông mềm thấm nhẹ nước, sau đó sấy bằng gió ấm theo chiều xuôi của tóc. Khi tóc khô khoảng 70%, tôi thoa tinh chất dưỡng rồi sấy tiếp bằng gió mát. Vì tóc tôi khá khô nên thường thoa thêm một lớp dưỡng mỏng nữa ở phần ngọn tóc.

Từ khi đổi cách dùng, tóc mềm hơn hẳn, ít xù hơn và vào nếp tự nhiên hơn rất nhiều. Theo lời khuyên của những người có chuyên môn, dầu tím chỉ nên dùng khoảng 1–2 tuần/lần. Lượng dùng mỗi lần cũng không cần quá nhiều:

+ Tóc ngắn: khoảng 1–2ml

+ Tóc ngang vai: khoảng 2–3ml

+ Tóc dài hoặc dày: khoảng 3–5ml

Riêng bản thân tôi còn dùng ít và thưa hơn mức đó. Chỉ khi nào thấy tóc bắt đầu ngả vàng, tôi mới gội lại bằng dầu tím. Điều tôi nhận ra sau một thời gian chăm tóc bạc là: mái tóc đẹp không nằm ở việc phải trắng sáng đến mức nào. Một mái tóc bạc đẹp là mái tóc vẫn giữ được độ bóng, khỏe và có độ lấp lánh tự nhiên dưới ánh sáng. Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là cố làm tóc trắng thật nhanh, mà là chăm để sợi tóc luôn khỏe lâu dài.

