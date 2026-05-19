Phụ nữ ngoài 40 đang bỏ nhuộm phủ tóc bạc để chuyển sang kiểu tóc này

Từng có thời gian, cứ thấy vài sợi tóc bạc xuất hiện là nhiều phụ nữ lập tức đi nhuộm phủ đen toàn bộ mái tóc. Nhưng càng lớn tuổi, kiểu nhuộm kín ấy lại dễ khiến gương mặt trông nặng nề và già hơn. Chưa kể, tóc bạc mọc lại rất nhanh, chỉ khoảng vài tuần là chân tóc đã lộ rõ, màu nhuộm thì phai vàng, tóc ngày càng khô xơ vì phải dặm liên tục.

Chính vì vậy, một kiểu nhuộm mới đang được nhiều phụ nữ trung niên yêu thích hơn hẳn: highlight hòa cùng tóc bạc tự nhiên.

Khác với cách cố “che giấu” tóc bạc trước đây, kiểu nhuộm này tận dụng chính những sợi tóc bạc có sẵn để tạo hiệu ứng highlight mềm mại trên nền tóc. Các lọn màu khói hoặc nâu lạnh được đan xen theo chiều tóc bạc tự nhiên, giúp tổng thể mái tóc nhìn nhẹ nhàng, có chiều sâu và hiện đại hơn rất nhiều.

Điểm khiến kiểu tóc này được yêu thích là cảm giác tự nhiên và ít áp lực chăm sóc hơn. Vì tóc bạc đã được hòa vào tổng thể màu tóc, nên khi chân tóc mọc dài ra cũng không còn quá lộ hay mất thẩm mỹ. Nhiều người cho biết họ có thể giãn thời gian nhuộm dặm lâu hơn trước mà mái tóc vẫn nhìn đẹp và có chủ đích.

Ngoài ra, các gam màu khói nhẹ, nâu lạnh hay be xám còn giúp mái tóc trông “sang” hơn hẳn kiểu nhuộm đen truyền thống. Ngay cả những người có tông da vàng cũng dễ hợp vì màu tóc tạo cảm giác mềm gương mặt và sáng da hơn. Đặc biệt, tóc ngắn làm kiểu này cũng không hề bị quá nổi bật, vẫn phù hợp để đi làm hay sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều salon hiện nay cũng ưu tiên tạo các đường highlight mảnh, đi theo đúng vùng tóc bạc mọc nhiều thay vì nhuộm ngẫu nhiên. Nhờ vậy, tóc bạc không còn là thứ khiến phụ nữ phải lo lắng mỗi sáng đứng trước gương, mà ngược lại còn trở thành một phần tạo nên nét cá tính riêng cho mái tóc.

Có lẽ sau nhiều năm cố che giấu dấu hiệu tuổi tác, ngày càng nhiều phụ nữ nhận ra rằng: thay vì chống lại tóc bạc bằng mọi cách, đôi khi chỉ cần học cách “sống chung” với nó một cách tinh tế hơn là đã đủ đẹp rồi.