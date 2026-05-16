Không cần hàng hiệu: Một chiếc quần trắng đúng phom cũng giúp bạn trông có gu như phụ nữ Pháp

Không phải quần jeans xanh cổ điển hay quần ống rộng oversized, mùa hè năm nay nhiều fashion blogger lại đồng loạt "phải lòng" một kiểu quần tưởng quen mà lạ: quần jeans trắng ống loe nhẹ dáng lửng. Chỉ một thay đổi nhỏ ở phom dáng cũng đủ khiến tổng thể outfit trở nên thanh thoát, sang và có khí chất hơn hẳn.

Kiểu quần này từng gây chú ý khi Dakota Johnson diện trong một set đồ tối giản đúng tinh thần "quiet luxury". Không cần logo nổi bật hay những món đồ quá cầu kỳ, cô chỉ phối quần jeans trắng dáng lửng với áo sơ mi linen rộng nhẹ nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng rất tự nhiên. Chính sự tối giản ấy lại khiến outfit trông "đắt tiền" hơn.

Điểm đặc biệt của quần jeans trắng ống loe nhẹ nằm ở phần ống quần hơi xòe vừa phải và độ dài trên mắt cá chân. Thiết kế này giúp đôi chân trông thon và dài hơn, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng, thanh lịch hơn quần jeans ống rộng thông thường. Đây cũng là kiểu quần dễ mặc với nhiều dáng người vì không quá bó sát nhưng vẫn giữ được đường nét cơ thể.

Một trong những công thức được yêu thích nhất là phối quần jeans trắng với sơ mi linen màu be, trắng hoặc xanh nhạt. Chất liệu linen vốn mang tinh thần nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, khi đi cùng quần jeans trắng lại càng tạo cảm giác phóng khoáng kiểu Pháp. Chỉ cần thêm sandal da hoặc giày mule là tổng thể đã rất ra chất "old money" mà không cần cố.

Nếu thích phong cách tối giản hơn, bạn chỉ cần kết hợp quần jeans trắng với áo thun trắng basic. Công thức "trắng toàn tập" này đang được nhiều blogger thời trang lăng xê vì mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh tế và rất hiện đại. Điều quan trọng là chọn phom áo vừa vặn và chất liệu đẹp để outfit không bị đơn điệu.

Ngoài ra, kiểu quần này còn rất hợp với áo tank top, blazer mỏng hoặc cardigan len mảnh trong những ngày thời tiết mát hơn. Nhờ gam màu trắng trung tính, quần có thể kết hợp với gần như mọi bảng màu mùa hè mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng.

Có thể nói, quần jeans trắng ống loe nhẹ dáng lửng là kiểu item càng nhìn càng thấy sang. Không quá nổi bật nhưng lại dễ tạo cảm giác có gu, đặc biệt phù hợp với những cô gái theo đuổi phong cách tối giản, tinh tế và không lỗi mốt.

