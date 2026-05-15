Đẳng cấp như Anne Hathaway: 20 năm trôi qua, style vẫn làm khuynh đảo mạng xã hội

Có những bộ phim không chỉ thành công về nội dung mà còn tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ tới thời trang suốt nhiều thập kỷ. Và The Devil Wears Prada chính là một trong số đó. Sau gần 20 năm, bộ phim vẫn liên tục được nhắc lại trên mạng xã hội, đặc biệt khi phần tiếp theo đang được mong chờ. Nhưng điều khiến nhiều tín đồ thời trang mê mẩn hơn cả, chính là màn "lột xác" phong cách kinh điển của Anne Hathaway trong vai Andy Sachs.

Từ cô gái ăn mặc giản dị, có phần xuề xòa nơi công sở, nhân vật Andy đã từng bước thay đổi để trở thành biểu tượng thời trang khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Và điều đáng nói là rất nhiều outfit trong phim, tới tận hôm nay vẫn chưa hề lỗi mốt. Thậm chí, càng nhìn lại càng thấy tinh tế và thời thượng.

Trong số đó, nổi bật nhất phải kể tới set đồ gồm sơ mi trắng phối cùng áo trễ vai đen và quần âu đen mà Anne Hathaway từng diện trong phim. Đây được xem là một trong những outfit mang tính biểu tượng nhất của The Devil Wears Prada. Chỉ với những item cơ bản, set đồ vẫn tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa sành điệu, đúng tinh thần thời trang công sở cao cấp mà bộ phim theo đuổi.

Điểm thú vị nằm ở cách layering đầy thông minh. Chiếc áo sơ mi trắng cổ điển vốn mang cảm giác chỉn chu, khi kết hợp cùng áo trễ vai màu đen lại trở nên phá cách và cá tính hơn hẳn. Trong khi đó, quần âu đen giúp tổng thể giữ được sự sang trọng, thanh lịch mà không quá phô trương. Đây cũng chính là lý do outfit này vẫn phù hợp với thẩm mỹ hiện đại, dù đã ra đời từ gần hai thập kỷ trước.

Không dừng lại ở đó, bộ trang phục còn được nâng tầm nhờ loạt phụ kiện đắt giá. Chiếc vòng cổ layer tinh tế cùng mẫu mũ tweed của Chanel đã hoàn thiện diện mạo sang chảnh cho nhân vật Andy. Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thể hiện hành trình thay đổi phong cách của cô gái trẻ trong phim.

Chính vì quá kinh điển nên thời gian gần đây, khi thông tin về phần hai của The Devil Wears Prada được lan truyền, mạng xã hội cũng nhanh chóng bùng nổ trào lưu "cosplay Andy Sachs". Hàng loạt cô nàng từ châu Á tới châu Âu thi nhau mặc lại set đồ huyền thoại này. Điều đáng nói là họ gần như không cần biến tấu quá nhiều, chỉ cần sơ mi trắng, áo trễ vai và quần âu đen là đã đủ tạo nên diện mạo sành điệu.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sức sống bền bỉ của thời trang tối giản. Trong khi nhiều xu hướng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, những outfit tập trung vào phom dáng đẹp và cách phối tinh tế lại có khả năng tồn tại rất lâu. Bộ cánh của Anne Hathaway trong phim không chạy theo logo hay chi tiết cầu kỳ, mà ghi điểm nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa thanh lịch và cá tính.

Ngoài ra, phong cách của Andy Sachs cũng phản ánh rất rõ xu hướng "quiet luxury" đang được yêu thích hiện nay. Đó là kiểu ăn mặc không cần quá phô trương nhưng vẫn toát lên cảm giác sang trọng, có gu. Những gam màu cơ bản như trắng và đen, kết hợp cùng phụ kiện tinh tế, giúp outfit dễ ứng dụng trong đời thực hơn rất nhiều so với các xu hướng thời trang quá phức tạp.

Không ít người thậm chí còn cho rằng nhiều set đồ trong The Devil Wears Prada nếu được mặc lại ở thời điểm hiện tại vẫn hoàn toàn phù hợp với street style hay môi trường công sở cao cấp. Điều đó cho thấy đội ngũ phục trang của bộ phim đã tạo ra những thiết kế mang tính vượt thời gian thực sự.

Sau gần 20 năm, Anne Hathaway vẫn là biểu tượng thời trang được nhiều thế hệ yêu thích. Và có lẽ, sức hút của cô không chỉ nằm ở nhan sắc hay thần thái, mà còn ở việc biến những set đồ tưởng chừng đơn giản trở thành hình mẫu phong cách kinh điển.

Bởi trong thời trang, có những xu hướng chỉ tồn tại vài tháng. Nhưng cũng có những outfit sống mãi cùng thời gian - giống như bộ cánh huyền thoại của Anne Hathaway trong The Devil Wears Prada vậy.