Công thức "mặc đẹp kiểu lười biếng" nhưng vẫn đậm chất thanh lịch kiểu Pháp

Nhưng năm nay, thay vì những thiết kế quá cổ điển hay mang cảm giác “bánh bèo”, váy hai dây chấm bi đang được làm mới bằng cách phối cùng cardigan len mỏng – công thức mặc vừa gợi cảm vừa thanh lịch, đậm tinh thần Pháp cổ điển.

Điểm khiến combo này được yêu thích nằm ở sự cân bằng hoàn hảo. Váy hai dây vốn mang nét nữ tính và quyến rũ, trong khi cardigan len lại giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, kín đáo và dễ mặc hơn trong đời thường. Chỉ cần khoác hờ một chiếc cardigan màu kem, be hoặc xanh navy, outfit lập tức có cảm giác mềm mại, thư thái nhưng vẫn rất sang.

Những chiếc váy chấm bi nền đen phối họa tiết trắng hoặc vàng nhỏ là lựa chọn phổ biến nhất vì dễ tạo cảm giác retro kiểu Paris. Khi kết hợp cùng cardigan ngắn màu sáng, tổng thể trở nên thanh lịch và có chiều sâu hơn hẳn. Đây cũng là cách phối giúp nhiều cô gái cảm thấy tự tin hơn khi mặc váy hai dây, đặc biệt trong môi trường thường ngày hoặc đi làm.

Ngoài phiên bản váy dài bay nhẹ, các thiết kế dáng ôm đuôi cá hay váy xẻ tà cũng đang được ưa chuộng vì khả năng tôn dáng tốt hơn. Những chi tiết như cổ chữ V, đường ôm eo nhẹ hoặc tà xẻ vừa phải giúp cơ thể trông thanh thoát mà không quá phô trương. Nếu sợ váy chấm bi dễ khiến tổng thể bị “dừ” hoặc rối mắt, chỉ cần giữ bảng màu trung tính như nâu, kem, đen hoặc olive là outfit sẽ lập tức trở nên hiện đại hơn.

Một điểm thú vị khác của xu hướng này là khả năng biến hóa rất linh hoạt. Đi cùng sandal quai mảnh và túi da mềm, set đồ mang đậm tinh thần quý cô Pháp cổ điển. Nhưng nếu thay bằng sneaker hoặc boots cao bồi, váy chấm bi lại trở nên trẻ trung và cá tính hơn hẳn. Chỉ cần đổi giày hoặc phụ kiện, cùng một chiếc váy cũng có thể tạo ra nhiều cảm giác khác nhau.

Cardigan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách. Cardigan dáng ngắn giúp tổng thể gọn gàng và tôn eo hơn, trong khi cardigan dài tạo cảm giác lười biếng, thư thái kiểu “effortless chic”. Những gam màu như trắng kem, beige, nâu sữa hay xanh navy đặc biệt hợp với họa tiết chấm bi vì giữ được tinh thần vintage mà không khiến outfit bị cũ.

Có thể nói, váy hai dây chấm bi và cardigan len chính là kiểu phối đại diện cho phong cách Pháp mùa hè năm nay: nữ tính nhưng không quá điệu, gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, tối giản mà vẫn đủ nổi bật. Một công thức mặc đẹp dễ ứng dụng đến mức chỉ cần diện lên là đã có ngay cảm giác như đang bước ra từ một góc phố Paris đầy nắng.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: TB FASHION STORE

Nơi mua: LOMOGI Official Store

Nơi mua: Miu Boutique