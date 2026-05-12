Phương pháp ủ tóc bằng giấy bạc đang nổi khắp: Nhìn đơn giản nhưng hiệu quả khá bất ngờ

Nếu từng cảm thấy tóc mình càng dưỡng càng khô, đuôi tóc xơ rối dù đã dùng đủ loại kem ủ hay dầu dưỡng, thì kiểu “ủ tóc bằng giấy bạc + nhiệt nóng” này có thể là thứ bạn nên thử một lần.

Điểm thú vị của phương pháp này nằm ở việc kết hợp kem ủ với nhiệt nóng vừa phải để giúp phần dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn vào thân tóc, đặc biệt phù hợp với tóc khô xơ, tóc tẩy hoặc tóc thường xuyên dùng máy tạo kiểu.

Cách thực hiện khá dễ làm tại nhà

Đầu tiên, sau khi làm ẩm tóc hoặc gội sạch tóc, thoa kem ủ tập trung vào phần thân và đuôi tóc – nơi dễ khô và chẻ ngọn nhất. Thay vì chỉ dùng tay, nhiều người chọn cho kem ủ trực tiếp lên lược rồi chải đều để lớp kem phủ đồng đều hơn lên từng lọn tóc. Cách này giúp tóc hạn chế bị vón sản phẩm ở một chỗ và dễ gỡ rối hơn.

Sau khi tóc đã được phủ kem ủ, chia tóc thành từng lọn nhỏ rồi dùng giấy bạc cuốn lại. Bước này giống như “khóa nhiệt” cho tóc, giúp giữ độ ấm và hạn chế kem ủ bị khô quá nhanh trong lúc hấp tóc.

Tiếp theo là bước khiến phương pháp này gây tò mò nhất: dùng máy là tóc để làm nóng phần giấy bạc bên ngoài. Không phải là tóc trực tiếp như tạo kiểu thông thường, mà chỉ lướt nhẹ máy là trên lớp giấy bạc vài giây để tạo nhiệt ấm. Nhiệt độ vừa phải sẽ giúp lớp biểu bì tóc mở ra nhẹ hơn, từ đó tóc hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Tuy nhiên, đây cũng là bước cần cẩn thận nhất. Không nên để nhiệt quá cao hoặc giữ máy là quá lâu ở một vị trí vì tóc đang trong trạng thái ẩm và có phủ sản phẩm dưỡng. Với tóc yếu hoặc tóc tẩy nhiều lần, nên dùng mức nhiệt thấp để tránh làm tóc khô ngược trở lại.

Sau khoảng 15–20 phút, tháo giấy bạc và xả sạch tóc với nước mát. Nhiều người chia sẻ rằng tóc có cảm giác mềm hơn ngay sau lần đầu thử, phần đuôi tóc đỡ xù và dễ chải hơn hẳn.

Dù không phải “phép màu” biến tóc hư tổn thành tóc khỏe chỉ sau một đêm, nhưng kiểu ủ tóc bằng giấy bạc này vẫn đang được nhiều cô gái thích chăm tóc tại nhà yêu thích.

