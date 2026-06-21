Không cần ép cân, người phụ nữ tuổi 50 này vẫn giấu bụng mỡ cực khéo nhờ chiêu hack dáng nhanh gọn

Ở tuổi 50, người phụ nữ na chứng minh rằng phong cách không phụ thuộc vào số đo cơ thể hay tuổi tác, mà nằm ở cách mỗi người biết yêu thương và chăm chút cho chính mình. Thay vì lựa chọn những bộ trang phục xuề xòa với suy nghĩ "ăn mặc sao cũng được", cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho diện mạo mỗi khi xuất hiện.

Maksimo năm nay đã bước vào tuổi 50, nhưng phong cách thời trang của cô vẫn có nét thu hút rất riêng.

Sở hữu vóc dáng đầy đặn với vòng eo có chút ngấn mỡ và bắp tay không còn săn chắc – đặc điểm quen thuộc của nhiều phụ nữ tuổi trung niên, Maksimo vẫn luôn xuất hiện thanh lịch, chỉn chu và đầy cuốn hút.

Bí quyết của cô không nằm ở việc ép mình theo những tiêu chuẩn vóc dáng, mà ở cách lựa chọn trang phục thông minh để khéo léo che đi vòng 2 kém thon gọn, cân đối tỷ lệ cơ thể và tôn lên vẻ đẹp đằm thắm của tuổi trung niên.

Chiêu tạo hiệu ứng eo thon dáng chuẩn khi diện đầm suông

Có thể thấy đầm dáng suông là một món đồ mà phái đpẹ trung niên thường lựa chọn để giấu nhược điểm vóc dáng. Nhưng thực tế, kiểu dáng suông rộng ấy chỉ khiến vóc dáng thêm tròn đầy và mờ nhạt chứ không hề tôn dáng chút nào.

Cũng là đầm dáng suông, nhưng Maksimo tận dụng một chiếc lắc tay hoặc một món phụ kiện nào đó hình tròn (bằng chất liệu gì cũng được, miễn là cứng cáp) để tạo đường thắt eo ảo cho bộ đầm. Nhờ vậy mà nhìn tổng thể có điểm nhấn hơn, vóc dáng cũng thon gọn hơn nhờ vòng eo được phân định rõ ràng.

* Cách thực hiện:

- Dùng một món phụ kiện hình tròn, đặt lên phần eo của bộ đầm.

- Dùng dây chun buộc cố định phía mặt trong của bộ đầm, lại để tạo điểm nhấn cho vòng eo.

- Chỉnh lại phần eo cho ngay ngắn, là bạn đã tạo thêm điểm nhấn nhẹ nhàng tạo hiệu ứng cho vòng eo thon gọn.

Luôn nhớ sơ vin hay tạo điếm nhấn cho vòng eo khi diện đồ

Luôn nhớ sơ vin hoặc tạo điểm nhấn cho vòng eo khi diện đồ là bí quyết giúp Maksimo trông gọn gàng và cân đối hơn. Dù sở hữu vòng hai không quá thon, cô vẫn ưu tiên sơ vin nhẹ hoặc sử dụng thắt lưng để định hình vòng eo, tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng thanh thoát hơn.

* Cách thực hiện:

- Với set đồ này, thay vì dùng thắt lưng, cô chọn một sợi dây chuyền dài để giả làm thắt lưng.

- Móc hai phần tà áo sơ mi vào sợi dây chuyền, sau đó vòng vạt áo về phía sau và buộc cố định lại.

- Phía trước là bạn đã có một set đồ thanh lịch, nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng với sợi dây lưng đặc biệt.

Chiêu che bắp tay to khi mặc áo gile, áo sát nách

Cùng với vòng 2, bắp tay to cũng là một nhược điểm mà phụ nữ trung niên thường gặp phải. Thay vì phơi bày, Maksimo có chiêu đặc biệt để che đi phần bắp tay thiếu thon gọn của mình.

* Cách thực hiện:

- Thay vì mặc mỗi một chiếc áo gile/ áo sát nách, cô kết hợp thêm chiếc khăn lụa phía bên trong.

- Chiếc khăn đủ to để choàng qua vai, che phù một phần bắp tay.

- Sau đó khoác thêm áo gile ra ngoài, vậy là bạn đã có ngay set đồ vừa cá tính mà vẫn che được bắp tay to thô của mình.

Áo phong dáng rộng đơn giản, vẫn có cách để tạo điểm nhấn hack eo thon

Áo phom dáng rộng đơn giản vẫn có cách để tạo điểm nhấn, giúp "hack" vòng eo thon gọn. Thay vì để áo buông suông hoàn toàn, Maksimo thường áp dụng mẹo sơ vin một phần, dùng thắt lưng mảnh hoặc chọn những thiết kế có chi tiết nhấn eo nhẹ để tạo đường cong tự nhiên cho cơ thể.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách mặc cũng đủ giúp tổng thể trở nên cân đối, thanh thoát hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái và thanh lịch.

Không cần những món đồ quá cầu kỳ, Maksimo vẫn tạo nên phong cách riêng nhờ khả năng phối đồ tinh tế. Chỉ với một chiếc blazer cách điệu, áo sơ mi oversized hay quần ống suông đơn giản, cô có thể biến hóa thành nhiều set đồ thanh lịch nhưng vẫn cá tính và hiện đại.

Dù sở hữu vóc dáng đầy đặn, Maksimo luôn biết cách "hack" dáng bằng những mẹo phối đồ thông minh, từ việc tạo điểm nhấn ở vòng eo, ưu tiên phom dáng suông vừa vặn đến kết hợp màu sắc hài hòa, giúp tổng thể trở nên gọn gàng và sang trọng hơn.

Chính vì vậy, Maksimo đã xây dựng kênh Instagram @maksimo_style như một nơi chia sẻ những ý tưởng phối đồ dành riêng cho phụ nữ trung niên. Nội dung của cô tập trung vào các mẹo mix & match đơn giản, dễ ứng dụng, đặc biệt phù hợp với những chị em sở hữu vóc dáng tròn đầy hoặc vòng hai kém thon gọn.

Thông qua cách lựa chọn phom dáng, màu sắc và phụ kiện, Maksimo truyền cảm hứng để phụ nữ ở tuổi 50+ vẫn có thể mặc đẹp, tự tin và khéo léo tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát hơn mỗi ngày.