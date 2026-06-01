Quý cô Pháp cao chưa đến 1m60 vẫn "hack" chiều cao tài tình: Từ quần jeans, váy áo... đến kiểu tóc đều có "chiêu" riêng

Không sở hữu chiều cao lý tưởng, thậm chí chỉ cao chưa đến 1m60, quý cô nước Pháp Marielle Haon vẫn luôn xuất hiện với vóc dáng thanh thoát, cao ráo nhờ cách mix đồ thông minh. Cô gái người Pháp này đang thu hút hơn 320.000 người theo dõi trên Instagram nhờ phong cách trẻ trung tinh tế, cùng loạt bí quyết "hack" chiều cao dễ áp dụng.

Với quần jeans: Quần ống đứng thì chọn cạp trung, quần ống rộng thì chọn cạp cao để hack chân dài

Với quần jeans, Marielle Haon luôn ưu tiên chọn cạp quần theo từng kiểu dáng để tối ưu tỷ lệ cơ thể. Với quần ống đứng, cô thường chọn thiết kế cạp trung vì vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa giữ phom dáng cân đối mà không khiến phần thân trên bị ngắn đi.

Trong khi đó, với quần ống rộng, Marielle lại ưu ái kiểu cạp cao để nâng vòng eo thị giác, giúp đôi chân trông dài hơn và tổng thể vóc dáng thanh thoát hơn. Chỉ một thay đổi nhỏ trong lựa chọn cạp quần cũng đủ tạo hiệu ứng "ăn gian" chiều cao đáng kể.

Không mặc áo quá dài rộng, luôn nhớ sơ vin nếu có thể

Một quy tắc khác mà Marielle Haon luôn áp dụng là tránh những chiếc áo quá dài hoặc quá rộng, bởi chúng dễ "nuốt dáng" và khiến cơ thể trông thấp hơn.

Thay vào đó, cô ưu tiên các thiết kế vừa vặn, có độ dài trên hông hoặc ngang hông và gần như luôn sơ vin khi có thể. Cách làm đơn giản này giúp định hình rõ vòng eo, tạo hiệu ứng chân dài hơn và khiến tổng thể trang phục gọn gàng, thanh thoát hơn mà không cần đến giày cao gót.

Tạo khoảng hở tinh tế cho mỗi set đồ

Tạo khoảng hở tinh tế cũng là một bí quyết giúp Marielle Haon trông cao ráo hơn. Thay vì diện kín từ đầu đến chân, cô thường khéo léo để lộ một chút cổ tay, mắt cá chân hoặc phần cổ áo nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát cho tổng thể.

Những khoảng hở nhỏ này giúp bộ trang phục bớt nặng nề, đồng thời kéo dài đường nét cơ thể về mặt thị giác, mang lại hiệu ứng cao hơn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng của phong cách Pháp.

Diện đồ đồng điệu để đỡ phải nghĩ nhiều

Diện đồ đồng điệu cũng là một công thức được Marielle Haon yêu thích vì vừa dễ áp dụng, vừa giúp vóc dáng trông cao hơn. Cô thường phối các gam màu tương đồng hoặc chọn trang phục cùng tông từ trên xuống dưới để tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể.

Khi không bị chia cắt bởi quá nhiều mảng màu đối lập, cơ thể sẽ trông thanh thoát và cao ráo hơn về mặt thị giác. Đây cũng là cách phối đồ giúp tiết kiệm thời gian mỗi sáng mà vẫn đảm bảo vẻ ngoài tinh tế, chỉn chu.

Một điều mà không mấy người để ý: Chiều cao khiêm tốn không nên để tóc quá dài

Thay vào đó, Marielle Haon thường ưu tiên tóc dài vừa phải hoặc có độ ôm nhẹ vào gương mặt để tạo cảm giác gọn gàng, thanh thoát. Kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp diện mạo trẻ trung hơn mà còn góp phần tạo hiệu ứng cao ráo và cân đối cho tổng thể.

Thay vào đó, Marielle Haon thường ưu tiên tóc dài vừa phải hoặc có độ ôm nhẹ vào gương mặt để tạo cảm giác gọn gàng, thanh thoát. Kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp diện mạo trẻ trung hơn mà còn góp phần tạo hiệu ứng cao ráo và cân đối cho tổng thể.