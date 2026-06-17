Mùa hè năm nay, nếu phải chọn ra một món phụ kiện bất ngờ nhất đang phủ sóng TikTok, Instagram và loạt outfit của các fashionista, đó chắc chắn là đôi dép xỏ ngón màu đỏ.

Giữa thời điểm những đôi sneaker trắng, giày ballet hay sandal tối giản vẫn thống trị tủ đồ mùa hè, sự xuất hiện của dép xỏ ngón màu đỏ lại trở thành một hiện tượng bất ngờ. Từ món đồ từng bị xem là quá đơn giản, thậm chí có phần xuề xòa, dép xỏ ngón đỏ giờ đây xuất hiện dày đặc trong outfit của hội mặc đẹp. Chỉ một điểm nhấn nhỏ nơi bàn chân cũng đủ khiến tổng thể trang phục trông nổi bật, thời thượng và có chủ đích hơn hẳn.

Những đôi dép xỏ ngón màu đỏ đang chiếm sóng MXH. (Nguồn: Instagram)

Điều thú vị là xu hướng này không bắt nguồn từ những outfit cầu kỳ hay sàn diễn thời trang xa hoa. Trái lại, dép xỏ ngón đỏ thường xuất hiện trong những công thức phối đồ cực kỳ cơ bản: quần jeans xanh cùng áo tank top trắng, quần short và sơ mi oversized, váy suông tối giản hay thậm chí là set đồ đen toàn tập. Chính sự tương phản giữa trang phục đơn giản và đôi dép mang sắc đỏ nổi bật đã tạo nên hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút.

Nguồn: Instagram

Các chuyên gia thời trang gọi đây là điểm nhấn màu sắc bất ngờ. Nếu trước đây nhiều người có thói quen hoàn thiện outfit bằng giày đen hoặc trắng để đảm bảo an toàn, thì giờ đây dép đỏ đang thay thế vai trò đó theo một cách thú vị hơn. Nó giúp bộ trang phục có thêm chiều sâu, tạo cảm giác được đầu tư mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Một trong những lý do khiến dép xỏ ngón đỏ được yêu thích là tính ứng dụng cao. Không cần phải thay đổi hoàn toàn phong cách cá nhân, bất kỳ ai cũng có thể thử nghiệm xu hướng này. Đặc biệt với những cô nàng yêu thích bảng màu trung tính như trắng, kem, be, nâu hoặc đen, đôi dép đỏ trở thành cách đơn giản nhất để thêm màu sắc vào outfit mà không gây cảm giác quá nổi bật hay "quá tay".

Dép xỏ ngón màu đỏ còn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. (Nguồn: Instagram)

Màu đỏ vốn là gam màu có khả năng thu hút ánh nhìn mạnh mẽ. Tuy nhiên khi xuất hiện dưới dạng một đôi dép xỏ ngón nhỏ gọn, sắc đỏ lại trở nên vừa đủ để tạo điểm nhấn. Đó cũng là lý do nhiều fashion influencer nhận xét rằng đây là món đồ giúp nâng tầm phong cách mà không đòi hỏi kỹ năng phối đồ phức tạp.

Bên cạnh yếu tố màu sắc, dép xỏ ngón cũng đang trải qua màn "lột xác" ngoạn mục. Thay vì hình ảnh đôi dép cao su quen thuộc chỉ dành cho bãi biển, các thương hiệu thời trang liên tục tung ra những phiên bản bằng da, dáng mũi vuông, đế bệt tối giản hoặc thậm chí là dép xỏ ngón cao gót, đa dạng kiểu dáng tùy theo sở thích của khách hàng. Nhờ đó, món đồ này ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể xuất hiện từ những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần cho đến các sự kiện thời trang hay bữa tối sang trọng.

Bắt kịp xu hướng này, nhiều nhà mốt như The Row, Miu Miu hay Christian Louboutin đều lăng xê những thiết kế dép xỏ ngón tối giản với chất liệu da cao cấp và bảng màu đỏ nổi bật. Trong khi đó, các thương hiệu tầm trung như COS, Mango hay Charles & Keith nhanh chóng cập nhật xu hướng với nhiều phiên bản đế bệt và gót thấp dễ ứng dụng. Ngay cả ở phân khúc bình dân, những đôi dép xỏ ngón đỏ từ Havaianas, Zara hay các thương hiệu nội địa cũng liên tục cháy hàng nhờ mức giá dễ tiếp cận. Điều này cho thấy sức hút của xu hướng không nằm ở giá tiền mà ở khả năng biến một món đồ quen thuộc trở thành điểm nhấn thời trang cho cả set đồ.