8 outfit mang đậm tinh thần "French Chic": Thư thái, tinh tế và không bao giờ lỗi mốt

Nhìn vào 8 công thức phối đồ dưới đây, có thể thấy điểm chung là những gam màu trung tính như trắng kem, nâu chocolate, xanh olive, xanh pastel hay be cát được sử dụng xuyên suốt. Chúng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn rất thời thượng.

Look 1: Áo len không tay + quần suông nâu chocolate

Một trong những công thức mang đậm tinh thần "quiet luxury". Chiếc áo len dệt không tay màu kem kết hợp cùng quần suông nâu chocolate tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Chỉ cần thêm túi da nâu và sandal tối giản là đủ để có một set đồ vừa đi làm vừa đi dạo cuối tuần.

Bảng màu nâu - kem chưa bao giờ lỗi mốt. Càng đơn giản càng sang.

Look 2: Áo lệch vai xanh olive + quần linen be

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để diện những chất liệu thoáng mát như linen. Chiếc áo lệch vai giúp tổng thể mềm mại và nữ tính hơn, trong khi quần linen suông rộng mang đến cảm giác thư giãn đặc trưng của phong cách Pháp.

Một chút xanh olive đủ khiến outfit mùa hè trở nên thú vị hơn.

Look 3: Áo tank trắng + quần wrap màu xanh nhạt

Nếu muốn trông cao và thanh thoát hơn, hãy thử công thức trắng - xanh pastel. Quần dáng wrap tạo hiệu ứng như một chiếc chân váy quấn, vừa nữ tính vừa giúp bộ trang phục trở nên khác biệt.

Nhẹ như mây, mát như gió – công thức dành cho những ngày nắng đẹp.

Look 4: Sơ mi xanh biển + quần short trắng

Một set đồ mang đậm hơi thở nghỉ dưỡng. Chiếc sơ mi xanh biển giúp làn da trông sáng hơn, trong khi quần short trắng giữ cho tổng thể luôn tươi mát và năng động.

Mùa hè đôi khi chỉ cần một chiếc sơ mi xanh và quần trắng là đủ đẹp.

Look 5: Áo len mỏng màu sage + quần sọc

Những gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên đang rất được yêu thích năm nay. Áo len dệt mỏng màu xanh sage kết hợp quần sọc tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.

Không cần màu sắc nổi bật, những tông màu thiên nhiên vẫn đủ cuốn hút.

Look 6: Áo quấn xanh teal + quần trắng ống rộng

Kiểu áo quấn giúp tôn vòng eo và tạo đường nét mềm mại cho cơ thể. Khi kết hợp với quần trắng ống rộng, tổng thể trở nên thanh lịch, phù hợp từ đi làm đến những buổi hẹn cuối tuần.

Một chút màu xanh đậm giúp outfit trắng trở nên nổi bật hơn hẳn.

Look 7: Áo phông nâu chocolate + chân váy mini ren

Đây là minh chứng cho việc những món đồ cơ bản vẫn có thể rất thời trang. Áo phông oversized được cân bằng bằng chân váy mini viền ren nữ tính, tạo nên sự pha trộn thú vị giữa nét năng động và quyến rũ.

Áo phông rộng và chân váy ren – bộ đôi tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Look 8: Áo gile may đo + quần jeans ống suông

Một công thức rất được các fashion blogger Pháp yêu thích trong vài năm gần đây. Áo gile thay thế sơ mi hoặc blazer, mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc. Kết hợp cùng jeans xanh nhạt là có ngay outfit vừa hiện đại vừa thanh lịch.

Muốn mặc jeans thật sang? Hãy thử thay áo thun bằng một chiếc gile.

Điểm đáng học hỏi nhất từ những công thức này không nằm ở việc diện đồ đắt tiền, mà là cách lựa chọn những món đồ cơ bản có phom dáng đẹp, màu sắc hài hòa và chất liệu tốt. Đó cũng chính là lý do vì sao phong cách Pháp luôn mang đến cảm giác sang trọng một cách rất tự nhiên, không cần quá nhiều logo hay chi tiết cầu kỳ.