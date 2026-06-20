8 outfit mang đậm tinh thần "French Chic": Thư thái, tinh tế và không bao giờ lỗi mốt
Có một điều thú vị trong phong cách của phụ nữ Pháp là họ hiếm khi chạy theo những món đồ quá cầu kỳ. Thay vào đó, họ tập trung vào phom dáng, chất liệu và bảng màu.
Nhìn vào 8 công thức phối đồ dưới đây, có thể thấy điểm chung là những gam màu trung tính như trắng kem, nâu chocolate, xanh olive, xanh pastel hay be cát được sử dụng xuyên suốt. Chúng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn rất thời thượng.
Look 1: Áo len không tay + quần suông nâu chocolate
Một trong những công thức mang đậm tinh thần "quiet luxury". Chiếc áo len dệt không tay màu kem kết hợp cùng quần suông nâu chocolate tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Chỉ cần thêm túi da nâu và sandal tối giản là đủ để có một set đồ vừa đi làm vừa đi dạo cuối tuần.
Look 2: Áo lệch vai xanh olive + quần linen be
Mùa hè là thời điểm lý tưởng để diện những chất liệu thoáng mát như linen. Chiếc áo lệch vai giúp tổng thể mềm mại và nữ tính hơn, trong khi quần linen suông rộng mang đến cảm giác thư giãn đặc trưng của phong cách Pháp.
Look 3: Áo tank trắng + quần wrap màu xanh nhạt
Nếu muốn trông cao và thanh thoát hơn, hãy thử công thức trắng - xanh pastel. Quần dáng wrap tạo hiệu ứng như một chiếc chân váy quấn, vừa nữ tính vừa giúp bộ trang phục trở nên khác biệt.
Look 4: Sơ mi xanh biển + quần short trắng
Một set đồ mang đậm hơi thở nghỉ dưỡng. Chiếc sơ mi xanh biển giúp làn da trông sáng hơn, trong khi quần short trắng giữ cho tổng thể luôn tươi mát và năng động.
Look 5: Áo len mỏng màu sage + quần sọc
Những gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên đang rất được yêu thích năm nay. Áo len dệt mỏng màu xanh sage kết hợp quần sọc tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.
Look 6: Áo quấn xanh teal + quần trắng ống rộng
Kiểu áo quấn giúp tôn vòng eo và tạo đường nét mềm mại cho cơ thể. Khi kết hợp với quần trắng ống rộng, tổng thể trở nên thanh lịch, phù hợp từ đi làm đến những buổi hẹn cuối tuần.
Look 7: Áo phông nâu chocolate + chân váy mini ren
Đây là minh chứng cho việc những món đồ cơ bản vẫn có thể rất thời trang. Áo phông oversized được cân bằng bằng chân váy mini viền ren nữ tính, tạo nên sự pha trộn thú vị giữa nét năng động và quyến rũ.
Look 8: Áo gile may đo + quần jeans ống suông
Một công thức rất được các fashion blogger Pháp yêu thích trong vài năm gần đây. Áo gile thay thế sơ mi hoặc blazer, mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc. Kết hợp cùng jeans xanh nhạt là có ngay outfit vừa hiện đại vừa thanh lịch.
Điểm đáng học hỏi nhất từ những công thức này không nằm ở việc diện đồ đắt tiền, mà là cách lựa chọn những món đồ cơ bản có phom dáng đẹp, màu sắc hài hòa và chất liệu tốt. Đó cũng chính là lý do vì sao phong cách Pháp luôn mang đến cảm giác sang trọng một cách rất tự nhiên, không cần quá nhiều logo hay chi tiết cầu kỳ.