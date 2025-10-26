Khi gia đình đang có việc hệ trọng, nếu con có những biểu hiện này, bố mẹ cần rèn ngay kẻo lớn lên thành đứa VÔ CẢM - BẤT HIẾU

Trong đời sống gia đình, không phải lúc nào cũng êm đềm, sung túc. Có những lúc nhà gặp chuyện lớn – người thân ốm đau, tang gia, khó khăn tài chính, hay chỉ đơn giản là những thời điểm cần sự sẻ chia, gắn kết. Chính trong những khoảnh khắc ấy, thái độ và cách ứng xử của con trẻ sẽ phản ánh rất rõ nhân cách, sự thấu cảm và lòng hiếu thuận được hình thành từ cách dạy dỗ của bố mẹ.

Nếu con bạn có những biểu hiện dưới đây khi gia đình đang có việc hệ trọng, đừng vội cho qua. Vì đó có thể là dấu hiệu của sự vô cảm, thờ ơ – và nếu không được rèn chỉnh kịp thời, rất dễ trở thành tính cách bất hiếu khi trưởng thành.

1. Khi người nhà buồn, con vẫn cười đùa như không có gì xảy ra

Một đứa trẻ nhạy cảm và biết quan sát sẽ cảm nhận được không khí trong nhà. Nếu thấy ông bà mệt, mẹ khóc hay bố buồn mà con vẫn vô tư chơi đùa, thậm chí cáu gắt khi bị nhắc nhở, điều đó cho thấy con đang thiếu khả năng đồng cảm.

Lúc này, bố mẹ nên dừng mọi lời trách mắng, mà hãy dạy con hiểu rằng: “Khi người thân buồn, mình cần biết quan tâm và cư xử nhẹ nhàng hơn.” Sự nhạy cảm không tự nhiên mà có – nó được hình thành qua cách bố mẹ hướng dẫn con nhìn thấy nỗi buồn của người khác.

2. Khi có chuyện buồn, con không hỏi han hay quan tâm

Người lớn đau ốm, nhà có chuyện, mà con chẳng hỏi “Mẹ có sao không?”, “Ông khỏe chưa?” thì đó là dấu hiệu con chưa biết đặt mình vào vị trí người khác.

Hãy tập cho con những câu hỏi nhỏ, dù đơn giản, nhưng gieo vào lòng trẻ thói quen quan tâm. Khi con biết hỏi han, là lúc con đang học cách yêu thương.

3. Con chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình

Khi trong nhà đang căng thẳng mà con vẫn mè nheo, đòi hỏi, bực tức vì “không ai để ý đến con”, nghĩa là con đang sống trong vòng tròn ích kỷ.

Bố mẹ cần giải thích rõ: “Bây giờ nhà mình đang có việc, con cần chia sẻ cùng mọi người, sau đó bố mẹ sẽ dành thời gian cho con.” Khi con hiểu rằng tình cảm không chỉ là nhận, mà còn là biết chờ đợi và sẻ chia, con sẽ dần biết điều hơn.

4. Thờ ơ trước nỗi đau của người khác

Nếu con chứng kiến ông đau mà không chạy lại hỏi, thấy mẹ khóc mà vẫn dửng dưng, thì đó là dấu hiệu sớm của sự vô cảm .

Lòng trắc ẩn cần được “gieo” từ nhỏ bằng cách để con tham gia chăm sóc người thân, giúp mẹ pha nước, lấy thuốc cho ông bà, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh, nắm tay an ủi.

5. Coi nhẹ những việc trọng đại của gia đình

Nhà có việc lớn – giỗ chạp, đám tang, lễ cưới – mà con thờ ơ, không nghiêm túc, cười đùa, nói năng bừa bãi… thì đó không còn là chuyện vô tâm, mà là thiếu tôn trọng gia đình.

Đây là lúc bố mẹ cần dạy con về “nếp nhà” – rằng mỗi dịp trọng đại đều mang ý nghĩa thiêng liêng. Khi con biết giữ thái độ đúng mực, con đang học cách sống có đạo lý.

Vì sao phải dạy con ngay từ khi còn nhỏ?

Nhiều cha mẹ thường nghĩ “trẻ con thì biết gì”, nhưng chính sự bỏ qua ấy khiến con lớn lên với tâm lý chỉ biết đến bản thân. Một đứa trẻ không biết đau cùng người thân hôm nay, sẽ dễ trở thành người vô cảm với cha mẹ mai sau.

Nhân cách của một người hiếu thảo bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ: biết hỏi han, biết lắng nghe, biết cúi đầu khi nhà có chuyện buồn. Và để làm được điều đó, bố mẹ chính là tấm gương đầu tiên. Con sẽ học cách sẻ chia khi thấy bố mẹ ôm lấy nhau trong lúc khó khăn, sẽ học cách quan tâm khi thấy bố mẹ chăm sóc ông bà bằng tình thương chứ không phải nghĩa vụ.

Lời kết

Trẻ con không tự nhiên mà vô cảm – chúng chỉ phản chiếu đúng những gì chúng được chứng kiến và trải qua.

Nếu gia đình đang có việc hệ trọng mà con vẫn dửng dưng, đó không chỉ là lỗi của con, mà là tiếng chuông cảnh tỉnh để bố mẹ nhìn lại cách mình dạy con biết yêu thương.

Hãy rèn cho con từ hôm nay, để khi lớn lên, con không chỉ là người giỏi giang, mà còn là người có trái tim biết thấu hiểu và hiếu thuận với cha mẹ, ông bà.