Có là "phu nhân đại gia phố núi" thì mẹ Đàm Thu Trang cũng bị cậu út Sutin kể tội như thường

Trong làng giải trí Việt, hiếm có gia đình "hào môn" nào lại khiến công chúng yêu mến bởi sự giản dị, ấm áp như tổ ấm của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Mới đây, "đại gia phố núi" lại khiến mạng xã hội rộn ràng với bài đăng đầy yêu thương về cậu út "Tư Doe" của mình.

"Ba đi làm về vừa thay được cái áo là Tư Doe nắm tay dắt ba vào góc nhà ngồi tâm sự kể tội mẹ Đàm Thu Trang ở nhà ăn hiếp em khi baba không có nhà… Thương Tư Doe của ba lắm lắm. Nào là không cho em chơi, không cho em ăn kẹo, bắt em ăn cơm nè, bắt em ngủ trưa lâu ơi là lâu nè… Đấy nhé Đàm Thu Trang nhé", anh cũng không quên tag ngay vợ mình vào đoạn status thú vị này.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng câu chuyện nhỏ trong dinh thự xa hoa ấy lại khiến người đọc mỉm cười. Giữa cuộc sống bận rộn của một doanh nhân thành đạt, hình ảnh người cha ngồi nghe con "kể tội mẹ" một cách hồn nhiên, ngộ nghĩnh lại khiến người ta thấy được một Cường Đô La rất khác - một ông bố bỉm sữa gần gũi, bình dị và đầy yêu thương.

Khoảnh khắc Tư Doe nắm tay bố vào "góc nhà kể chuyện" hóa ra lại là lát cắt chân thực của một gia đình nhỏ. Dù là phu nhân của "doanh nhân phố núi", là mẹ của "cậu út kế thừa tập đoàn nghìn tỷ" hay là người phụ nữ sống trong nhung lụa, Đàm Thu Trang vẫn là một người mẹ đúng nghĩa, đôi khi "nghiêm khắc" bắt con ăn cơm, ngủ trưa, không cho ăn kẹo… để rồi bị con mách với bố bằng giọng hờn dỗi dễ thương.

Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến công chúng thêm yêu gia đình nhỏ này. Họ giàu có, nổi tiếng, nhưng vẫn giữ được sự chân thật và tự nhiên trong từng khoảnh khắc – điều không phải gia đình "showbiz" nào cũng làm được.

Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường) và người mẫu, ca sĩ Đàm Thu Trang chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2019. Sau đám cưới được ví như "cổ tích giữa đời thực", cặp đôi đón con gái đầu lòng là bé Suchin vào tháng 8/2020. Đến tháng 5/2023, gia đình tiếp tục chào đón bé trai Sutin, hoàn thiện tổ ấm nhỏ ngập tràn tiếng cười.

Trước đó, Cường Đô La đã có con trai riêng là Subeo với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Điều đáng quý là mối quan hệ giữa các con rất gắn bó; Subeo thân thiết với hai em, và Đàm Thu Trang luôn được khen ngợi bởi sự khéo léo, tinh tế trong vai trò người mẹ kế, người phụ nữ biết cách dung hòa yêu thương trong một gia đình có nhiều thế hệ con nhỏ.

Sở hữu cuộc sống đủ đầy, di chuyển bằng siêu xe, sống trong biệt thự triệu đô, song Cường Đô La và Đàm Thu Trang lại chọn cách nuôi dạy con hết sức giản đơn. Họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con chơi ngoài sân, tự ăn, tự làm việc nhỏ, học cách lễ phép và quan tâm lẫn nhau thay vì phô trương vật chất.

Đàm Thu Trang từng chia sẻ, cô không muốn con lớn lên trong suy nghĩ "mình là con nhà giàu", mà phải hiểu giá trị của tình cảm và lao động. Cường Đô La cũng thường xuyên xuất hiện bên con với vai trò của một người bố gần gũi, đưa đón đi học, chơi trò xây dựng, nấu ăn cùng con.