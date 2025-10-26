Mẹ Hà Nội dạy con học tiếng Anh từ năm 4 tuổi, chỉ ra sai lầm mà nhiều phụ huynh dễ mắc

Ngay từ khi con trai lên 4 tuổi, chị Mai Anh (36 tuổi, sống tại Hà Nội) đã tạo điều kiện để con được "tắm trong tiếng Anh" bằng cách nghe nhạc, xem video thiếu nhi, trò chuyện đơn giản cùng mẹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bé phải về quê sống cùng ông bà một thời gian, khiến việc học bị gián đoạn.

"Phải đến khi Minh khoảng 6 tuổi, quay lại Hà Nội và bắt đầu vào lớp 1, mẹ con mình mới chính thức đồng hành cùng nhau trong việc học tiếng Anh. Trường của con là trường tư nên chương trình tiếng Anh khá tốt, nhưng mình vẫn muốn con có nền tảng bài bản hơn nên thường tự kèm thêm tại nhà", chị chia sẻ.

Chị Mai Anh cho biết, khi dạy tiếng Anh cho con tại nhà, điều chị ưu tiên nhất là sự tiến bộ đều đặn và thái độ học tích cực, chứ không đặt nặng thành tích.

Ban đầu, chị cùng con học phát âm qua Phonics, sau đó mở rộng dần sang ngữ pháp, từ vựng theo chủ đề, rồi đến kỹ năng viết và thuyết trình.

Chị Mai Anh và con trai

"Với mình, mỗi trẻ sẽ có một điểm mạnh riêng. Minh khá thích thuyết trình nên mình thường tận dụng điều đó để giúp con luyện nói. Còn kỹ năng viết thì lại là điểm con chưa hứng thú lắm, nên mình chọn cách gợi mở nhẹ nhàng, không ép buộc", chị chia sẻ.

Thay vì bắt con viết bài dài, chị Mai Anh hướng dẫn Minh viết những đoạn văn đơn giản, luyện điền từ, nối câu… rồi dần nâng độ khó. Trước mỗi bài viết, chị giúp con hình thành thói quen lập dàn ý, lựa chọn từ vựng phù hợp và tra cứu thông tin qua các công cụ trực tuyến như chatbot AI.

Ngoài ra, chị còn kết hợp phương pháp sơ đồ tư duy Mind map của Tony Buzan và Pyramid Learning – Kim tự tháp học tập, cùng các trò chơi tiếng Anh đơn giản để giúp bé học nhẹ nhàng mà vẫn hiệu quả.

Khi được hỏi làm thế nào để giữ được sự hợp tác từ con trai suốt nhiều năm học cùng nhau, chị Mai Anh khẳng định: "Bố mẹ phải hiểu tâm lý trẻ trước, rồi mới dạy được".

Chị chọn cách đồng hành nhẹ nhàng, kiên nhẫn thay vì la mắng. Mỗi khi con làm sai, chị không chỉ ra lỗi ngay mà khuyến khích con tự suy nghĩ lại và sửa.

"Mình luôn nói với con: sai không đáng sợ, không chịu học từ cái sai mới là vấn đề. Phương châm của hai mẹ con là: Learn from mistakes – Shine brighter ", bà mẹ 1 con chia sẻ.

Chính nhờ sự kiên nhẫn đó, bé Minh không bị áp lực mà còn chủ động hơn trong việc học. Những buổi học tối của hai mẹ con trở thành khoảng thời gian vui vẻ, gắn bó chứ không căng thẳng như nhiều phụ huynh vẫn lo lắng khi nghĩ đến việc "dạy con học ở nhà".

Chị Mai Anh cho rằng, điều quan trọng nhất khi dạy con học tiếng Anh (hoặc bất cứ môn nào) không nằm ở việc bố mẹ có giỏi môn đó hay không, mà ở cách tạo động lực và cảm xúc tích cực cho con.

"Chỉ cần bố mẹ dành thời gian thực sự lắng nghe, động viên con, biến mỗi giờ học thành một trải nghiệm nhẹ nhàng thì chắc chắn con sẽ tiến bộ, dù bắt đầu từ đâu", chị chia sẻ.

Nhờ cách dạy của mẹ, Minh được đánh giá là học khá tốt môn Tiếng Anh, cậu bé cũng thích thú và không sợ môn học này. Một số thành tích của Minh đã đạt được là chứng chỉ TOEFL 230 và điểm cao trong kỳ thi IOE.