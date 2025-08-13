Nami - cô công chúa Gen Alpha chính hiệu: Mẹ Lucie đi vắng là mở ngay vlog làm đẹp, sương sương mà gần 5 triệu lượt xem!

Hệ tư tưởng "Bé Mi mỏ dảnh" đang khiến hội các mẹ mê tít. Bé Nami, con gái đầu lòng của hot mom Lucie Nguyễn và chồng trẻ kém 9 tuổi Tuấn Dương. Cô bé có độ hot chẳng kém gì bố mẹ mình với kênh Tiktok có đến gần 300 nghìn người theo dõi.

Nami là 1 cô bé đáng yêu, biết nói từ rất sớm và vô cùng hoạt ngôn. Thậm chí, trên kênh Tiktok của bé còn có hẳn 1 chuỗi clip "bi bô cùng Nami". Cô bé có 2 chiếc má bánh bao vô cùng đáng yêu cùng những biểu cảm cực kỳ khôi hài.

Nguồn: Bé Mi mỏ dảnh

Không biết có phải vì thường xuyên xem mẹ Lucie quay clip hay không mà cô bé cực kỳ đam mê với công cuộc làm đẹp. Đến bạn Rùa bông thân thiết cũng "được" cô bé đè ra "mếc kúp" (make up) cho.

Trong 1 clip lúc mẹ vắng nhà, cô bé "đột nhập" ngay vào phòng trang điểm của mẹ, tìm ngay đến tủ để son phấn và bắt đầu... dặm phấn lấy dặm phấn để.

Trông động tác cầm mút rồi dặm vào má này có vẻ chuyên nghiệp lắm! Nghe chừng sau này không biết Nami có định kế nghiệp mẹ Lucie không nữa!

Đoạn clip chỉ đúng 20 giây nhưng có đến gần 5 triệu lượt xem. Mới mở vlog làm đẹp đầu tay mà thành công rực rỡ như thế này thì mẹ Lucie cũng phải xem chừng đấy, "con tướng" này mạnh đấy chứ đừng đùa!

Nami là cô bé sinh vào tháng 8 năm 2023, 1 cô bé Gen Alpha chính hiệu. Ngay từ nhỏ, cô bé đã được tiếp xúc với máy quay rất nhiều nên chẳng có gì ngại ngần mà còn thể hiện rất tự nhiên trước ống kính.

Gen Alpha là thế hệ sinh ra từ khoảng 2010 đến 2025, tức là con của thế hệ Millennials và một phần Gen Z. Đây là thế hệ lớn lên hoàn toàn trong kỷ nguyên kỹ thuật số, tiếp cận công nghệ, internet, trí tuệ nhân tạo ngay từ khi còn rất nhỏ.

Vì đặc điểm đó, Gen Alpha hoàn toàn có thể phát huy năng lực trong ngành content creator, thậm chí còn có nhiều lợi thế:

Tiếp xúc công nghệ sớm: Thành thạo các nền tảng sáng tạo nội dung như YouTube, TikTok, Canva, AI hỗ trợ… từ khi rất trẻ.

Tư duy hình ảnh và video mạnh: Khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, video ngắn, meme… nhạy bén hơn các thế hệ trước.

Khả năng thích nghi nhanh: Dễ bắt trend, hiểu rõ thị hiếu người xem trên môi trường số.

Tính sáng tạo cao: Được tiếp cận nhiều nguồn thông tin và ý tưởng đa dạng, dễ phát triển phong cách riêng.

Tự tin thể hiện bản thân: Quen với việc xuất hiện trước máy quay, livestream hoặc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, để Gen Alpha phát huy tốt trong ngành content creator, cần:

Định hướng đúng (tránh lệ thuộc view/like mà mất chất lượng nội dung).

Kết hợp kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, tư duy phản biện.

Học thêm nền tảng chuyên môn : viết, thiết kế, marketing, kỹ thuật quay dựng… để nội dung vừa sáng tạo vừa chuyên nghiệp.