Hóa ra đây là loạt kem chống nắng sao Việt tin dùng khi đi du lịch, xịn nhất là món của nữ chính “Người ấy là ai”

Nếu ngày thường chỉ có kem chống nắng cho mặt được chú trọng thôi thì trong những chuyến du lịch hè, kem chống nắng cho body cũng cần thiết không kém, trừ phi bạn muốn da mặt một màu, da body là một màu khác lệch pha. Sao Việt tất nhiên cũng có cho mình những sản phẩm chống nắng bảo vệ da ngon nghẻ rồi. Tuy nhiên, có người dùng một tuýp cho cả da mặt lẫn body, người sắm hẳn 2 loại khác nhau nên bạn mà xem qua chắc chắn có nhiều gợi ý kem chống nắng thú vị cho hè này.

Vũ Thanh Quỳnh – Banobagi Milk Thistle Repair Sunscreen SPF50+ PA++++ (giá khoảng: 980.000 VNĐ)

Trung thành với kem chống nắng của bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng Gangnam, Vũ Thanh Quỳnh xem Milk Thistle Repair SunscreenBanobagi chính là chân ái. Sản phẩm chống nắng đến từ Hàn thuộc dạng kem chống nắng hoá học, kết cấu mỏng nhẹ không bết dính, hợp cho những nàng có làn da nhạy cảm giúp làm dịu và tăng cường độ ẩm cho da. Nữ chính "Người ấy là ai" cho biết trong ngày thường hay lúc đi chơi thì đây vẫn là sản phẩm luôn mang theo bên mình.

Khi được hỏi về sản phẩm chống nắng cho body, Vũ Thanh Quỳnh thú thật: "Quỳnh thường xài ké của bạn thân thôi nên không nhớ rõ là hiệu gì để chia sẻ lại với mọi người nữa. Thêm nữa là trong những lúc đi bơi, Quỳnh thường bơi lúc sáng sớm hoặc chiều để tránh tiếp xúc với nắng nhất có thể. Chủ yếu Quỳnh luôn dưỡng da, chống nắng cho mặt thật kĩ mà loại của Quỳnh dùng xưa giờ chỉ có sản phẩm của bệnh viện Banobagi thôi".

Khánh Linh - Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50+/PA++++ (giá khoảng: 500.000 VNĐ) và Neutrogena Beach Defense SPF 70 (giá khoảng: 270.000 VNĐ)

Với Khánh Linh, kem chống nắng "huyền thoại" Anessa Skincare Milk là lựa chọn "ok lah" bảo vệ da trong những ngày nắng nóng "đổ lửa". Texture của em này lỏng và siêu mỏng, thấm nhanh, dễ tán, không để lại vệt trắng hay tạo cảm giác bết rít khó chịu. Thành phần của kem chống nắng Nhật cũng được lòng loạt chị em khi chứa nhiều dưỡng chất như hyaluronic acid, collagen, chiết xuất thiên nhiên từ trà xanh, hoa vàng giúp ngăn lão hoá.

Nàng fashionista 9X chia sẻ thêm ngoài kem chống nắng Anessa thần thánh cho mặt thì cô cũng lựa chọn xịt chống nắng to oạch của Neutrogena cho body những lúc đi bơi, đi biển. Chỉ số chống nắng cao SPF 70 là một điểm cộng to đùng của sản phẩm khi giúp bảo vệ da lâu trong nhiều giờ. Ngoài ra, xịt chống nắng Neutrogena còn chứa công thức lành tính không chứa dầu, không gây kích ứng, chống thấm nước, không bị trôi bởi mồ hôi.

Á Hậu Huyền My – Paula’s Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense SPF 30 (giá bán: 950.000 VNĐ) và Nivea Sun Super Water Gel SPF50/PA+++ (giá khoảng: 300.000 VNĐ)

Là một trong những tín đồ sành skincare của showbiz, kem chống nắng được Huyền My yêu thích dùng cho mặt chính là Paula’s Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense. Á hậu cho hay đây là kem chống nắng dành cho da dầu có công dụng chống lão hoá, dùng được cho da mụn, da nhạy cảm, và vì chất kem có màu giúp che khuyết điểm nhẹ nên những nàng da có đẹp, ít khuyết điểm có thể không cần makeup vẫn xinh. Kem chống nắng của Paula's Choice chứa công thức hoàn hảo zinc oxide cùng chất chống oxy hoá tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc cho da.

Tuy nhiên, Huyền My cũng chỉ ra nhược điểm của em ấy là có chỉ số SPF 30 khá thấp nên phải thoa đi thoa lại 4-5 lần/ngày. "Như bản thân My thì cứ sau 2 tiếng sẽ bôi lại kem chống nắng 1 lần để da được bảo vệ tối đa". - Huyền My chia sẻ.

Riêng với kem chống nắng cho body thì Á hậu không tiếc chấm điểm 10 tròn trĩnh vì không có bất cứ khuyết điểm nào hay điểm gì đáng chê, dùng hàng ngày hay đi du lịch đều "tuyệt vời ông mặt trời". Kem chống nắng của Nivea có thiết kế dạng chai tiện dụng, vệ sinh, texture dạng gel bôi lên da thấm nhanh, không bết rít hay khó chịu. Điểm cộng của em ấy còn là dễ thoa lại nhiều lần trong ngày vì chất kem thấm nhanh, chỉ số chống nắng cao và giá thành hợp lý.

Á hậu Tường San - Corthe Sun Protection Ultra Sun Block SPF 50+/PA+++ (giá khoảng: 500.000 VNĐ) và La Roche-Posay Anthelios SPF 50+ UVB & UVA (giá khoảng: 420.000 VNĐ)

Kem chống nắng Hàn Quốc của Corthe lọt vào mắt xanh của Á hậu Tường San nhờ chất kem thấm nhanh, không bị bóng nhờn. Cô nàng cho biết: "San thuộc da hỗn hợp dầu dùng em này thấy rất thích, nhiều kem chống nắng khác sau khi bôi thường bết rít rồi vón cục, riêng kem chống nắng của Corthe thì không gặp tình trạng đó". Được biết, sản phẩm có thành phần thiên nhiên, chứa vitamin B,C,E vừa bảo vệ vừa dưỡng da, giữ ẩm và chống lão hoá, hợp cho cả da nhạy cảm nhất.

Bên cạnh đó, kem chống nắng cho body được Á hậu tin dùng đến từ hãng La Roche-Posay. Dù chia sẻ rằng kem sẽ có gây cảm giác dính dính sau khi thoa nhưng "em nó" cũng giúp dưỡng ẩm da body tốt, hiệu quả chống nắng ổn nên đây vẫn là sản phẩm mà cô nàng gắn bó trong những chuyến vi vu.



Tú Hảo - Anessa Essence UV Aqua Booster SPF 50+/PA++++ (giá khoảng: 600.000 VNĐ)

Sau khi thử nhiều loại kem chống nắng khác nhau thì sản phẩm Tú Hảo lựa chọn là kem chống nắng Anessa màu bạc. Theo như Tú Hảo nhận xét thì đây là sản phẩm chống nắng hơi bị hay, lỏng nhẹ và hợp mọi loại da, dùng được cho cả mặt lẫn body. Kem chống nắng đình đám từ Nhật Bản được nhiều tín đồ đánh giá là món skincare ngon nghẻ thích hợp cho những lúc đi bơi, đi biển, hoạt động mạnh ngoài trời nhờ chứa công thức không thấm nước, chỉ số chống nắng cao. Chưa kể, sản phẩm còn được bổ sung các thành phần dưỡng da như chiết xuất từ hoa hồng tây, Axit Hyaluronic giúp da mịn màng.