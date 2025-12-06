Giải mã vì sao con ngủ ngon xuyên đêm nhưng lại hay lăn lộn, trườn bò khắp giường

Làm cha mẹ, ai cũng mong con ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ xuyên đêm. Nhưng đến khi con đạt được “thành tựu” đó, thì lại xuất hiện một hiện tượng mới: đứa trẻ nằm yên lúc đầu và chỉ một lúc sau đã thấy ở góc giường khác, thậm chí xoay ngang xoay dọc như kim đồng hồ. Nhiều bé còn trườn, bò, co duỗi, cào cào tay chân, có khi trèo cả lên gối, nằm cả lên mặt bố mẹ dù vẫn… ngủ rất say.

Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế, đây lại là một dấu hiệu phát triển thần kinh rất tốt.

1. Trẻ ngủ ngon nhưng hay lăn lộn, trườn bò là điều hoàn toàn bình thường

Người lớn ngủ ít di chuyển vì não bộ đã hoàn thiện khả năng điều phối cơ thể. Trẻ nhỏ thì khác, khi ngủ, hệ thần kinh của trẻ vẫn đang phát triển rất nhanh, khiến cơ thể phản ứng liên tục.

Vì vậy, lăn lộn, xoay người, đạp chân, giơ tay, trườn bò… là biểu hiện hoàn toàn bình thường khi con đang ngủ sâu.

Nó không hề nói rằng con ngủ không ngon. Ngược lại, trẻ càng vận động thì giấc ngủ càng chất lượng.

2. Não bộ của trẻ hoạt động mạnh mẽ khi ngủ

Trong giấc ngủ, đặc biệt là giai đoạn REM, trẻ: Tái tổ chức thông tin; Hình thành các kết nối thần kinh mới; Củng cố kỹ năng đã học trong ngày (lật, bò, đứng, nói…)

Cơ thể trẻ lúc này như “tự chạy chương trình”. Não kích hoạt cơ bắp để hoàn thiện các mạch thần kinh, khiến con trườn, co chân, xoay người... y như đang luyện kỹ năng trong vô thức.

Vì vậy, nếu bé ban ngày tập bò nhiều, đêm bé cũng sẽ… bò trong lúc ngủ.

3. Chu kỳ giấc ngủ của trẻ ngắn hơn người lớn

Một chu kỳ ngủ của trẻ chỉ từ 40–60 phút. Trong mỗi chu kỳ, trẻ chuyển qua lại giữa ngủ nông – ngủ sâu – REM.

Khi bước vào đoạn giấc ngủ nông, trẻ dễ cựa quậy, xoay trở. Sau đó trẻ lại tự rơi vào giấc ngủ sâu tiếp mà không tỉnh giấc.

Vì vậy mới có hiện tượng trẻ ngủ xuyên đêm, không khóc quấy nhưng cơ thể hoạt động như “vận động viên tí hon”.

4. Lăn lộn, trườn bò là cách trẻ giải tỏa năng lượng

Cơ thể trẻ vốn nhiều năng lượng hơn chúng ta nghĩ. Ban ngày dù bé hoạt động nhiều, nhưng hệ vận động của bé vẫn chưa biết “hãm” cơ bắp đúng mức.

Khi ngủ, cơ thể trẻ tự điều chỉnh bằng cách: Duỗi tay chân; Vận động nhẹ; Lăn qua lại...

Đây giống như cơ chế “xả năng lượng thừa”. Sau đó, con ngủ sâu lại nhanh chóng.

Khi nào bố mẹ cần lo lắng?

70–90% trẻ đều lăn lộn khi ngủ, đó là bình thường.

Nhưng ba mẹ nên chú ý nếu:

Trẻ co giật giật bất thường

Lăn lộn kèm khóc thét, hoảng sợ

Thở khò khè, ngưng vài giây

Đổ mồ hôi lạnh nhiều

Rối loạn giấc ngủ kéo dài và thiếu năng lượng ban ngày

Trong các trường hợp này, nên cho bé kiểm tra để loại trừ thiếu vi chất hoặc rối loạn giấc ngủ.

Nếu không có những dấu hiệu trên, thì gần như chắc chắn con đang phát triển đúng tiến trình của tuổi.

Làm sao để con được an toàn khi ngủ?

Một số gợi ý đơn giản:

Loại bỏ gối cao, thú bông to

Không dùng chăn dày hoặc vải dễ quấn vào người

Trải giường phẳng, thoáng

Có thanh chắn giường an toàn

Mặc đồ ngủ vừa phải, không quá nóng

Đảm bảo an toàn là việc chính, còn chuyện con lăn lộn, hãy xem như một phần đáng yêu của hành trình lớn lên của bé.

Kết luận

Một đứa trẻ có thể ngủ xuyên đêm, không khóc quấy, nhưng vẫn xoay khắp giường, điều đó không nói rằng con ngủ không ngon. Nó chỉ chứng minh rằng con đang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng và đúng tự nhiên.

Tối nay, nếu thấy con nằm ở vị trí khác vị trí ban đầu, mẹ hãy yên tâm nhé! Đó là dấu hiệu của một em bé đang lớn lên theo cách hoàn hảo nhất.