Thực đơn cơm cữ "10 điểm không có nhưng" của mẹ 3 con khiến ai nhìn cũng muốn đẻ thêm vài bé!

Trong những ngày ở cữ bận rộn, khi thời gian ngủ còn chẳng đủ, chị Tuyết Chinh (sống tại Hưng Yên) vẫn tranh thủ từng khoảng nghỉ ngắn để vào bếp. Chị chia sẻ rằng dù đang làm mẹ bỉm lần hai với 3 em bé, công việc chăm con khiến mỗi ngày đều xoay như chong chóng, nhưng niềm đam mê nấu nướng thì chưa bao giờ nguội. Chỉ cần con ngủ hoặc có người bế hộ, chị lại nhẹ nhàng vào bếp, chuẩn bị mâm cơm cho mình và gia đình.

"Nói là cơm cữ nhưng thực ra mình nấu như mâm cơm gia đình vì không chỉ mình ăn mà cả nhà cùng ăn. Mâm cơm đẹp mắt một chút, đủ món một chút, bữa ăn vì thế cũng vui hơn rất nhiều", chị Chinh chia sẻ.

Mẹ bỉm ở cữ nhưng vẫn rất xinh đẹp

Chị vừa khoe 19 mâm cơm cữ tự nấu trong những ngày đầu sau sinh. Mỗi ngày chị chỉ có thể nấu được một bữa vì bận chăm con nhỏ, nhưng bữa nào cũng được chuẩn bị tươm tất. Nhìn những mâm cơm của chị, khó ai nghĩ đây là thực đơn "ở cữ" vốn thường bị gắn với hình ảnh nhạt nhòa, thiếu hấp dẫn.

Mâm cơm của chị Chinh thường có món mặn như thịt rang, cá kho, gà hấp hoặc thịt viên sốt, kết hợp cùng món canh như canh bí đỏ, canh rau ngót nấu thịt, thêm rau xanh luộc hay xào nhẹ và một phần trái cây tráng miệng. Màu sắc hài hòa, cách bày biện gọn gàng khiến mâm cơm trông chẳng khác gì bữa cơm đãi khách.

Các món được trình bày cẩn thận, đẹp mắt

Món nào cũng ngon lành

Cơm cữ 10 điểm không có nhưng

Chị kể rằng tự tay nấu cơm giúp chị vui hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn giữa những ngày ở cữ nhiều thay đổi. Với chị, đây không phải áp lực mà là cách để thư giãn, để bản thân vẫn giữ nhịp sống tích cực dù bận rộn. Việc tự nấu cũng giúp chị kiểm soát được dinh dưỡng, đảm bảo đủ chất mà không bị ngán.

Một điểm đáng yêu nữa là mâm cơm tuy làm theo nhu cầu của mẹ sau sinh nhưng lại phù hợp với cả gia đình. Nhờ vậy bữa ăn trở thành khoảnh khắc gắn kết, đầm ấm. Chị Chinh cho biết bản thân may mắn khi được ông xã và gia đình hai bên hỗ trợ nên dù bận chăm con vẫn có thời gian để thực hiện sở thích nấu nướng.

Hội chị em thi nhau lưu công thức về tham khảo

Không phải ai cũng có điều kiện để chuẩn bị những mâm cơm đẹp mắt như vậy, nhưng thông điệp mà chị Chinh gửi gắm lại rất nhẹ nhàng: dù bận rộn đến đâu, mẹ sau sinh vẫn xứng đáng được ăn ngon, sống vui và chăm sóc bản thân.

Cơm cữ không nhất thiết phải khắc khổ hay rập khuôn. Chỉ cần thêm chút sáng tạo, chút yêu bếp, bữa ăn hằng ngày có thể trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp mẹ vượt qua giai đoạn nhiều thay đổi này.

Ngắm nhìn 19 mâm cơm đầy đủ, tinh tươm của chị Tuyết Chinh, ai cũng dễ hiểu vì sao hội mẹ bỉm lại đùa rằng: "Thực đơn đẹp thế này thì ở cữ thêm vài tháng cũng không sao!".