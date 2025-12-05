Tắc tia sữa: Trải nghiệm khiến Ngô Thanh Vân thấm thía hành trình làm mẹ

Những ngày đầu sau sinh: Nỗi niềm chung của mọi mẹ bỉm sữa

Trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ đầy chân thật và gần gũi - những điều mà bất kỳ mẹ bỉm nào khi nghe cũng thấy mình trong đó. Hóa ra chuyện tắc sữa, thiếu ngủ, rối loạn cảm xúc hay những cơn mệt mỏi rã rời không phải là nỗi niềm riêng của ai, mà là thử thách chung hầu như mẹ nào cũng từng đối mặt, đặc biệt trong những ngày tháng đầu tiên sau sinh.

Bốn tuần đầu tiên: Giai đoạn quyết định của hành trình sữa mẹ

"Tháng đầu tiên người mẹ sẽ trải qua hành trình thiếu ngủ, hay quên và lo lắng nhiều, rối loạn hormon. 4 tuần đầu tiên rất quan trọng để mẹ bỉm có thể hồi phục bản thân, đề gọi sữa về, ổn định nguồn sữa, lấy lại tinh thần. 4 tuần đầu tiên này mà mẹ có bất kỳ sự lo âu hay rối loạn nào thì cũng ảnh hưởng tới sữa mẹ và việc nuôi con bằng sữa mẹ của các mẹ bỉm" - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Trải nghiệm tắc sữa: Nỗi ám ảnh không của các mẹ bỉm

Đây là khoảng thời gian cơ thể vừa trải qua một cuộc vượt cạn lớn, hormone thay đổi liên tục và mẹ phải học cách thích nghi với lịch sinh hoạt hoàn toàn mới của em bé. Thiếu ngủ, hay quên, lo lắng, hồi hộp… tất cả cộng lại thành một vòng xoáy cảm xúc khiến tinh thần người mẹ dễ bị chao đảo. Nếu trong 4 tuần này mẹ rơi vào căng thẳng hoặc rối loạn cảm xúc, nguồn sữa cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, hồi phục thể chất thôi chưa đủ, mẹ còn phải được chăm sóc tinh thần thật tốt để sữa về ổn định.

"Ngoài việc cho bé ti mẹ trực tiếp, việc chọn lựa dụng cụ hút sữa và tiến trình hút sữa cũng rất quan trọng. Thứ nhất, phải hút sữa đúng giờ, thứ 2 là phải hút cạn sữa tại thời điểm đó, thứ 3 phải ngủ đủ, giữ tinh thần thoải mái thì sữa mới về kịp. Nếu không tuân thủ những nguyên tắc đó thì chuyện tắc tia sữa là chuyện bình thường.

Vân cũng trải qua tình trạng bị tắc tia sữa, đó là một trong những việc mà Vân cảm thấy rất kinh khủng, cơ thể mình sẽ hành sốt để chống viêm, nếu bị tắc tia là phải giải quyết ngay nều không sẽ bị viêm và áp xe, có khi còn phải phẫu thuật để can thiệp. Mới chớm tắc tia thôi mà cơ thể đau, sốt, cảm giác rã rời" - mẹ bỉm Ngô Thanh Vân tâm sự.

Nếu bỏ qua một trong những điều này, chuyện tắc tia sữa rất dễ xảy ra. Và mẹ bỉm Ngô Thanh Vân đã từng trải qua giai đoạn ấy, khoảng thời gian mà cô gọi là "kinh khủng nhất" vì cơ thể sốt cao để chống viêm, đau nhức đến mức chỉ cần chớm tắc tia thôi đã cảm thấy rã rời. Và nếu không xử lý kịp thời, tắc sữa có thể chuyển thành viêm, áp xe và có khi phải phẫu thuật can thiệp.

"Vân cảm thấy mình thậy sự may mắn khi có chồng mình - Huy Trần cùng đồng hành trong hành trình này. Hai vợ chồng hiểu rõ rằng nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình nhiều thử thách. Vân cần sự kiên nhẫn và chăm chút từng chút một; còn Huy luôn cố gắng san sẻ: từ chăm con, làm việc nhà đến tìm giải pháp giúp Vân có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Với vợ chồng mình, sự đồng hành không phải là trách nhiệm, mà là tình thương, và chính điều đó khiến hành trình làm ba mẹ của bé Gạo trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày" - mẹ bỉm tâm sự.