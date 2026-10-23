Gia đình chồng vừa gia trưởng vừa cổ hủ: Dù con trai được điểm cao hay đạt học sinh giỏi thì với bố vẫn luôn là "chưa đủ"

Đêm đó, tôi kể nguyên văn lời con với chồng. Anh im lặng một lúc rồi bảo cả nhà kỳ vọng cũng vì muốn tốt cho con. Tôi hỏi: “Vậy con phải được bao nhiêu thì anh mới nói rằng con đã làm tốt?”. Lần này, tôi nói hết những điều đã giữ trong lòng, từ những buổi tối con ngồi học đến những lần thằng bé mất vui vì một câu nhận xét. Cuối tuần, tôi cũng sang nói chuyện với ông bà, xin đừng gắn việc học của cháu với danh tiếng gia đình nữa. Tôi biết mọi người đều thương con. Nhưng sau khi nghe con khóc, tôi không thể tiếp tục im lặng rồi hy vọng thằng bé sẽ tự hiểu được tình thương ấy.