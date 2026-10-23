Gia đình chồng vừa gia trưởng vừa cổ hủ: Dù con trai được điểm cao hay đạt học sinh giỏi thì với bố vẫn luôn là "chưa đủ"

Con tôi là cháu đích tôn. Nhà chồng coi trọng chuyện học hành, ông bà có học vị, bố và các cô chú đều từng học giỏi. Từ nhỏ, con đã nghe những câu như “phải làm rạng danh gia đình”, “nhà mình toàn người giỏi, cháu không được thua kém”. Trước đây, tôi cũng nghĩ đó chỉ là những lời động viên. Nhưng càng lớn, con càng im lặng mỗi khi người lớn nhắc đến tương lai. Thằng bé mới 14–15 tuổi, vậy mà mỗi lần nói chuyện học, cả nhà lại nhắc đến danh tiếng, truyền thống, kỳ vọng. Tôi bắt đầu tự hỏi con đang nghe những lời ấy với tâm trạng thế nào.