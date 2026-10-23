Ôm con thì quá sức, cho con đi trẻ lại khóc cả đêm: Nỗi lòng của 1 mẹ khiến hội bỉm sữa đồng cảm sâu sắc

Vừa muốn tự tay chăm con, vừa muốn có thời gian làm việc, đến khi gửi con đi học lại không đành lòng, đó là những cảm xúc đan xen của một bà mẹ khi kể về hành trình cho con đến lớp sớm hơn kế hoạch.

Trước đó, chị luôn tự nhủ sẽ đợi con tròn 2 tuổi mới cho đi học. Tuy nhiên, một thay đổi bất ngờ trong gia đình đã khiến dự định ấy phải điều chỉnh.

Khi cả ngày của mẹ chỉ xoay quanh một em bé

Mọi chuyện bắt đầu khi người phụ giúp chăm con và làm việc nhà xin nghỉ để về chăm bố bị bệnh nặng. Nhận được lời xin nghỉ vào Chủ nhật, ngay thứ hai, chị đã đặt vé máy bay để người giúp việc kịp về với gia đình.

Từ đó, những ngày vừa chăm con vừa xoay xở việc nhà bắt đầu.

Nấu ăn cũng phải bế con, đi vệ sinh cũng có bàn tay nhỏ níu áo. Đến bữa, cơm dính đầy quần áo cả hai mẹ con, thức ăn vương vãi khắp nhà. Con ngủ là lúc mẹ tranh thủ dọn dẹp. Con thức lại quấn lấy mẹ, đòi bú, đòi được chú ý.

Công việc cũng gần như phải gác lại. Chỉ cần mẹ mở máy tính, em bé đã với tay, ê a: “Bấm với, bấm với…”. Cuối cùng, chiếc máy tính đành đóng lại. Chỉ riêng việc ở bên con cũng đã lấp đầy một ngày.

Trong nhịp sinh hoạt ấy, những khoảng thời gian vốn rất bình thường như ăn một bữa trọn vẹn, tắm rửa hay ngồi làm việc một lúc cũng trở nên khó thu xếp.

Những việc nhỏ khiến mẹ thấy ấm lòng

Ngày đầu tiên không còn người phụ giúp, ông ngoại đang vào chơi. Sáng sớm, ông chủ động làm những công việc thường ngày trong nhà: bật ấm nước pha trà cho cả gia đình, chuẩn bị nước riêng cho cháu, quét rồi lau nhà.

Người chồng cũng thay đổi nếp sinh hoạt. Thay vì vừa thức dậy đã ngồi vào máy tính, anh dậy sớm hơn, thu xếp quần áo, gấp chăn màn.

“Những giúp đỡ nhẹ nhàng vậy thôi mà sao cũng thấy ấm lòng cực”, người mẹ chia sẻ.

Dù có gia đình san sẻ, sau hai tuần chủ yếu ở nhà cùng mẹ, em bé vẫn ngày càng quấn mẹ. Chị cho rằng có lẽ vì ít người chơi cùng nên con gần như không muốn rời mẹ nửa bước. Mẹ ăn, con cũng ở bên; mẹ đi tắm, con cũng muốn theo.

Sau đó, bà nội và cô Ba từ Nha Trang mang vali vào phụ chăm bé một tuần. Thỉnh thoảng, cậu mợ Út lại ghé chơi với cháu. Có thêm người trông nom, trò chuyện cùng con, chị mới có những khoảng nghỉ và thêm chút thời gian cho bản thân.

Đêm trước ngày con đi học, mẹ khóc vì đủ nỗi lo

Thấy vợ vất vả, người chồng quyết định cho con đi học sớm hơn dự định vài tháng.

Dù hiểu đây là cách để gia đình sắp xếp lại cuộc sống, người mẹ vẫn không tránh khỏi lo lắng. Trước ngày con đến lớp, chị thút thít cả đêm.

Chị sợ con xa mẹ sẽ khóc nhiều, sợ bị bạn bắt nạt, sợ không quen môi trường mới. Chuyện ăn uống của con rồi sẽ ra sao, cô giáo có yêu thương con không… Từng câu hỏi cứ nối tiếp nhau khiến chị khó yên lòng.

Thế nhưng, những ngày đầu đi học của em bé lại nhẹ nhàng hơn mẹ hình dung.

Con vẫn khóc khi phải tạm biệt mẹ, nhưng chỉ một lúc đã nín. Bé ăn được, chơi được và hợp tác với nhịp sinh hoạt ở lớp. Trong cảm nhận của mẹ, con thậm chí còn có vẻ vui hơn khi ở nhà.

Nhìn con dần làm quen với lớp học, chị cũng nhẹ nhõm hơn. Những nỗi lo trước đó từng khiến mẹ mất ngủ, nhưng trải nghiệm thực tế đã giúp chị yên tâm từng chút một.

Ôm con thì quá sức, rời con lại không đành

Sau lần thay đổi kế hoạch ấy, người mẹ nhận ra điều khiến bản thân giằng co suốt thời gian qua: vừa muốn ở bên chăm con, vừa muốn làm việc, kiếm tiền; tự ôm hết mọi việc thì mệt, nhưng để con rời vòng tay một chút lại thấy không nỡ.

“Ôm con một mình thì quá sức, mà rời con ra một chút lại chẳng đành lòng”, chị bộc bạch.

Điều giúp chị trải qua giai đoạn xáo trộn là sự có mặt của chồng và người thân. Ông ngoại chủ động lau nhà, chồng dậy sớm gấp quần áo, bà nội và cô mang vali đến phụ, cậu mợ ghé chơi cùng cháu - mỗi người san sẻ một chút để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Với gia đình này, cho con đi học sớm hơn vài tháng là một sự điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh lúc đó. Em bé có thêm môi trường vui chơi, còn người mẹ có thể dần thu xếp lại công việc và sinh hoạt.

Khép lại câu chuyện, chị gửi lời động viên đến những bà mẹ đang trải qua các giai đoạn khác nhau của hành trình nuôi con: dù đang tất bật chăm bé ở nhà hay thấp thỏm trong những ngày đầu con đến lớp, mong các mẹ vẫn vững bước trên lựa chọn của gia đình mình.