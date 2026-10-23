Mẫu nhí Ngô Bảo An: "Cô bé hạt tiêu" mới 4 tuổi đã thể hiện bản lĩnh, tài năng và "gây bão" các sàn diễn thời trang

Sở hữu gương mặt biểu cảm linh hoạt, phong thái tự tin cùng năng khiếu catwalk thiên bẩm, mẫu nhí Ngô Bảo An (biệt danh ở nhà là Cháo, sinh năm 2022) đang là một cái tên tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong giới thời trang nhí Việt Nam. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, cô bé đã khẳng định được bản lĩnh chuyên nghiệp qua hàng loạt show diễn lớn, chinh phục giới mộ điệu bằng nguồn năng lượng tích cực và sự hồn nhiên đúng độ tuổi.

Tài năng tỏa sáng bằng đam mê và sự tự tin

Ngô Bảo An sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đặc biệt với niềm đam mê lớn dành cho các bộ môn model, nhảy múa và diễn xuất. Khác với sự rụt rè thường thấy ở nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa, Bảo An luôn tỏa ra nguồn năng lượng rạng rỡ và cực kỳ tự tin mỗi khi bước chân lên ánh đèn sân khấu hay sải bước trên các sàn diễn catwalk lớn. Sự tự tin ấy không chỉ đến từ năng khiếu thiên bẩm mà còn là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng niềm vui tự nhiên của cô bé.

Chia sẻ về hành trình đến với ánh đèn sân khấu của con gái, chị Ngô Thị Phấn - mẹ bé Bảo An tâm sự rằng mọi thứ đến với con rất tự nhiên như một cái duyên. Từ nhỏ, Cháo đã là một em bé rất năng động, thích âm nhạc, thích nhún nhảy và cực kỳ tò mò trước tivi mỗi khi có các chương trình thời trang. Con hoàn toàn không có cảm giác sợ sệt hay ngượng ngùng khi đứng trước đông người.

Nhận thấy con có năng khiếu và đặc biệt là ánh mắt lấp lánh niềm vui mỗi lần được mặc đẹp, sải bước, gia đình đã quyết định tạo môi trường để con thử sức, vừa là giúp con rèn luyện sự tự tin, vừa nuôi dưỡng sở thích của chính con.

Không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và vô cùng thông minh, Bảo An còn được các đạo diễn thời trang và nhà thiết kế đánh giá cao ở thái độ làm việc nghiêm túc, hiểu chuyện dù tuổi còn rất nhỏ. Chính sự chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút đã giúp cô bé liên tục được các tên tuổi lớn tin tưởng giao trọng trách ở những vị trí quan trọng như First Face (mở màn) hoặc Vedette (kết màn).

Dấu ấn đậm nét trong hành trình của Bảo An là việc đồng hành cùng nhiều nhà thiết kế tên tuổi như Ivan Trần, Thanh Liễu, Trinh Châu, Linh Phương và hãng thể thao nổi tiếng Anta Kids. Đặc biệt, Bảo An chính là mẫu nhí nhỏ tuổi nhất trình diễn cho NTK Ivan Trần trong fashion show WeTech nằm trong khuôn khổ We Fest - một dấu mốc đáng tự hào chứng minh bản lĩnh vượt trội của "cô bé hạt tiêu".

Nhớ lại khoảng thời gian đưa con bước lên những sân khấu lớn, chị Ngô Thị Phấn bộc bạch rằng lúc đầu gia đình cũng có chút lo lắng vì con còn nhỏ quá, không biết con có hoàn thành tốt vai trò của mình hay không.

Thế nhưng, khi bước vào hậu trường và chính thức ra sân khấu, sự tập trung và thần thái của con đã khiến chị cùng gia đình thực sự bất ngờ. Nhìn con sải bước tự tin trong vai trò quan trọng của NTK Ivan Trần hay các anh chị NTK khác, người mẹ trẻ vô cùng xúc động và tự hào. Thành công lớn nhất không phải là con diễn ở vị trí nào, mà là con đã vượt qua chính mình, luôn giữ được tinh thần vui vẻ và cháy hết mình với âm nhạc, ánh đèn sân khấu.

Màn trình của bé Bảo An khiến người xem xúc động nghẹn ngào.

"Cô bé hạt tiêu" mới 4 tuổi đã là đại sứ lan tỏa năng lượng tích cực của chương trình Shining Moments

Không dừng lại ở những bước catwalk đầy thần thái trên sân khấu, Ngô Bảo An còn lan tỏa những giá trị tươi trẻ khi chính thức trở thành Đại sứ của chương trình Shining Moments. Với nụ cười rạng rỡ, sự hồn nhiên đúng độ tuổi nhưng không kém phần bản lĩnh, Bảo An đang truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các bạn nhỏ trên hành trình dám ước mơ, dám thể hiện bản thân và tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình.

Đằng sau những bước catwalk vững chắc, những ánh đèn sân khấu lung linh và tràng pháo tay vang dội ấy vẫn luôn là những giờ phút luyện tập với sự tập trung cao độ của cô bé 4 tuổi cùng sự đồng hành, thấu hiểu và tình yêu thương từ mẹ Ngô Thị Phấn cùng gia đình.

Dù tỏa sáng rực rỡ trước công chúng là vậy nhưng khi trở về nhà, "cô bé Cháo" vẫn giữ nguyên nét ngây thơ, đáng yêu vốn có. Chị Ngô Thị Phấn chia sẻ thêm rằng ở nhà, Cháo là một em bé vô cùng tình cảm, hiểu chuyện và lanh lợi. Con rất hay quan sát và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Có những hôm đi diễn về muộn, mệt nhưng con vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Gia đình luôn tâm niệm nghệ thuật trước hết phải là niềm vui của con. Dù con có tham gia chương trình lớn đến đâu thì về nhà, con vẫn là em bé của mẹ, được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương, sự bao bọc và hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.

Với tài năng thiên bẩm, sự hậu thuẫn vững chắc từ mẹ Ngô Thị Phấn cùng bản lĩnh sân khấu sớm nở, hành trình phía trước của mẫu nhí Ngô Bảo An chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho làng thời trang Việt Nam trong tương lai.