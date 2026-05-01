Phụ nữ sau tuổi 35, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu của quá trình lão hóa như da xỉn màu, tóc khô yếu, cơ thể mệt mỏi, khó ngủ và thần sắc thiếu tươi tắn.

Theo quan niệm Á Đông, phần lớn những biểu hiện ấy đều liên quan đến khí huyết suy giảm. Vì vậy, biết cách dưỡng khí huyết chính là bí quyết giúp phụ nữ duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng bền bỉ theo thời gian.

Nhắc đến vẻ đẹp phụ nữ Hồng Kông (Trung Quốc), nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh những người phụ nữ thanh lịch, có khí chất rất riêng. Họ không chỉ chăm chút cho làn da hay mái tóc mà còn đặc biệt quan tâm đến thần thái.

Một người phụ nữ có thần sắc tươi tắn, ánh mắt có sức sống và phong thái tự tin luôn tạo nên sức hút rất khác biệt. Và một trong những bí quyết giúp phụ nữ duy trì vẻ đẹp ấy chính là thói quen dưỡng khí huyết đều đặn từ bên trong cơ thể.

Công thức dưỡng khí huyết giúp da dẻ hồng hào tươi trẻ của phụ nữ Hồng Kông (Trung Quốc)

Trong nhiều công thức dưỡng nhan được lưu truyền, phụ nữ Hồng Kông (Trung Quốc) đặc biệt yêu thích một loại trà dưỡng khí huyết đơn giản với 5 nguyên liệu quen thuộc gồm: Lạc, đậu đỏ, táo đỏ, kỷ tử và đường đen. Đây đều là những nguyên liệu dễ tìm nhưng lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, giúp nuôi dưỡng cơ thể một cách tự nhiên.

* Lạc: Là thực phẩm giàu chất béo tốt, vitamin E và protein thực vật, giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da.

* Đậu đỏ: Từ lâu đã được xem là nguyên liệu giúp bổ huyết, hỗ trợ lưu thông khí huyết và giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn nhờ khả năng hỗ trợ đào thải, detox cơ thể.

* Táo đỏ: Là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn dưỡng nhan của người Hoa. Loại quả này chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sắc da, hỗ trợ giấc ngủ và giúp cơ thể thư giãn hơn.

* Kỷ tử: Nổi tiếng với công dụng hỗ trợ làm đẹp da, tốt cho mắt và giúp cơ thể duy trì sự tươi trẻ.

* Đường đen: Nguyên liệu giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ lưu thông khí huyết và tạo vị ngọt dịu dễ uống hơn cho món trà dưỡng nhan này.

Duy trì uống 2-3 lần/tuần, 30 ngày sau thấy rõ kết quả

Với 5 nguyên liệu trên, bạn không nhất thiết chỉ dùng để nấu trà, có thể linh hoạt chế biến thành nhiều món khác nhau như: Cháo dưỡng nhan, chè đậu đỏ, sữa hạt hoặc đơn giản là đun nước uống mỗi sáng. Chỉ cần cho các nguyên liệu vào nấu cùng nhau đến khi mềm và tiết ra vị ngọt tự nhiên là đã có một thức uống vừa ngon vừa tốt cho cơ thể.

Mỗi tuần nên dùng khoảng 2-3 lần và ưu tiên uống vào buổi sáng để cơ thể hấp thu tốt hơn. Khi duy trì đều đặn trong khoảng 30 ngày, nhiều người cảm nhận rõ sự thay đổi của làn da và thần sắc: da tươi hơn, cơ thể có sức sống hơn và tinh thần cũng nhẹ nhàng, tích cực hơn.

Dưỡng khí huyết không phải là phương pháp làm đẹp tức thời, nhưng lại là cách chăm sóc bền vững giúp phụ nữ đẹp từ bên trong. Một làn da khỏe, gương mặt có sức sống và thần thái tự tin luôn là vẻ đẹp lâu dài mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn gìn giữ theo thời gian.

(Nguồn: @lacduoctraquan)

