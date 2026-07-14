Mới đây, Ashlyn Castro - bạn gái của cầu thủ hot nhất nhì World Cup 2026 Jude Bellingham (hay được cộng đồng mạng Việt gọi vui là "cậu Be") - đã đăng tải một video skincare trên TikTok cá nhân hơn 357 nghìn người theo dõi. Không cần filter hay lớp nền dày, điều khiến dân tình chú ý nhất lại chính là gương mặt mộc gần như không tì vết của cô. Làn da đều màu, căng bóng, ít khuyết điểm và có độ khỏe tự nhiên khiến nhiều người không khỏi tò mò về chu trình chăm sóc da của người đẹp.

Làn da đều màu, bóng khỏe của bạn gái Bellingham gây sốt. Nguồn: TikTok.

Trong video, Ashlyn chia sẻ cô đang chuẩn bị trang điểm nhưng trước đó luôn dùng một sản phẩm đã "cứu cánh" cho làn da sau thời gian di chuyển liên tục. Đó chính là Clarins Double Serum Light Texture - loại serum mà cô cho biết mình sử dụng mỗi tối với lượng khá nhiều, không chỉ thoa lên mặt mà còn kéo xuống vùng cổ, thậm chí bôi cả lên cánh tay vì cô gặp tình trạng chàm (eczema).

Chai serum yêu thích của Ashlyn.

Với routine ban ngày, Ashlyn chỉ dùng khoảng hai pump, xoa ấm serum trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng ấn lên da. Theo cô, sản phẩm giúp da mềm mại, đủ ẩm nhưng không gây bí hay nổi mụn - điều mà cô vốn rất lo ngại khi sử dụng các sản phẩm cấp nước. Sau một thời gian dùng, Ashlyn còn nhận thấy các rãnh cười của mình trông mịn hơn đáng kể. Cô cũng đặc biệt yêu thích việc serum tiệp da nhanh, lên nền đẹp và không làm ảnh hưởng đến lớp makeup.

Ashlyn cũng chia sẻ cách mình dùng serum hàng ngày.

Chai serum được Ashlyn "khen hết lời" có gì đặc biệt?

Sản phẩm được nhắc đến là Clarins Double Serum Hydric + Lipidic System Light Texture phiên bản 75ml với mức giá khoảng 3,7 triệu đồng tại Việt Nam. Đây là phiên bản kết cấu mỏng nhẹ của dòng Double Serum nổi tiếng nhà Clarins, được thiết kế dành riêng cho da hỗn hợp, da dầu hoặc những người sống ở khí hậu nóng ẩm. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm nằm ở công nghệ Hydric + Lipidic System, mô phỏng tỷ lệ tự nhiên của màng hydrolipid trên da với 2/3 nước và 1/3 dầu. Nhờ đó, các hoạt chất có thể thẩm thấu nhanh mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết cho làn da.

Ngoài ra, serum còn chứa 22 chiết xuất thực vật cùng 5 phân tử hoạt tính giúp hỗ trợ đồng thời nhiều chức năng của da như tái tạo, chống oxy hóa, cấp ẩm, nuôi dưỡng và bảo vệ hàng rào da. Theo giới thiệu từ thương hiệu, sản phẩm giúp làm mờ các nếp nhăn nhỏ, cải thiện độ đàn hồi, thu nhỏ lỗ chân lông và mang lại làn da rạng rỡ hơn chỉ sau khoảng một tuần sử dụng. Kết cấu Light Texture cũng mỏng nhẹ hơn khoảng 50% so với phiên bản gốc nên rất phù hợp với những ai sợ cảm giác nhờn dính.

Nơi mua: Clarins - Giá: 5.019.000đ

Mức giá hơn 5 triệu đồng cho một chai serum khiến nhiều người phải cân nhắc, nhưng với những ai có điều kiện tài chính và ưu tiên các sản phẩm chống lão hóa cao cấp, đây vẫn là một trong những cái tên được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, nếu chưa sẵn sàng "xuống tiền" cho một chai serum quá đắt đỏ - thậm chí gần bằng cả tháng lương cơ bản, bạn vẫn có nhiều lựa chọn chống lão hóa hiệu quả ở các phân khúc giá mềm hơn.

Tinh chất Whoo Royal Regina Energetic Repair Serum

Đây là dòng serum cao cấp của Whoo ứng dụng công nghệ Royal Iris Water™ cùng công thức Royal Amino Repair™, tập trung cải thiện độ đàn hồi, cấp ẩm và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Thành phần Ferulic Acid còn góp phần hạn chế hình thành đốm nâu và giúp làn da đều màu hơn theo thời gian. Phù hợp với những ai muốn đầu tư vào một sản phẩm chống lão hóa kết hợp dưỡng da chuyên sâu.

Nơi mua: The Whoo - 1.680.000đ

d'Alba Signature Anti-Aging Double Lifting Ampoule & Cream 50g

Đây là dòng dưỡng da cao cấp với thiết kế 2 ngăn gồm ampoule và kem dưỡng, cho phép điều chỉnh tỷ lệ sử dụng theo nhu cầu của làn da. Sản phẩm tập trung vào chống lão hóa, cải thiện độ đàn hồi và nâng cơ, đồng thời giúp cấp ẩm, nuôi dưỡng làn da căng mịn và rạng rỡ. Công thức hướng đến việc chăm sóc cả bề mặt lẫn cấu trúc đàn hồi của da, mang lại cảm giác săn chắc và mềm mượt sau khi sử dụng.

Nơi mua: d'Alba Official Store - Giá: 934.960đ

Serum Some By Mi Retinol 0.1% Retinol Intense

Đây là lựa chọn nổi bật ở phân khúc bình dân. Sản phẩm chứa bộ ba Retinol - Retinal - Bakuchiol, giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và mang lại làn da căng bóng sau khoảng hai tuần sử dụng. Công thức còn bổ sung Niacinamide hỗ trợ làm sáng da, kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và phù hợp với cả làn da nhạy cảm khi mới bắt đầu làm quen với retinol.

Nơi mua: Somе By Mi Việt Nam - 385.000đ