Dùng serum Vitamin C tốt thật, nhưng bác sĩ khuyên đừng nên mạo hiểm dùng nồng độ cao

Các vết thâm đen có thể xuất hiện vì nhiều lý do, chẳng hạn như chúng có thể là hậu quả của mụn trứng cá hoặc do nội tiết tố gây ra nám. Bất kể nguyên nhân là gì, việc điều trị chúng có thể là ưu tiên hàng đầu của bạn khi thấy chúng xuất hiện. Nếu bạn muốn hành động, hãy cân nhắc việc kết hợp sản phẩm vitamin C vào quy trình chăm sóc da của mình. Theo các bác sĩ da liễu, thành phần này có thể giúp làm mờ các vết thâm, nám và mang lại nhiều lợi ích chăm sóc da khác

GẶP GỠ CHUYÊN GIA Purvisha Patel (MD) - bác sĩ da liễu tại Memphis và là người sáng lập Hiệp hội Da liễu & Ung thư da, cô cũng là người sáng lập ra Visha Skincare Deeptej Singh (MD) - là bác sĩ da liễu và là người sáng lập Sandia Dermatology.

Vitamin C là gì?

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, và thường có trong một số sản phẩm như serum, kem dưỡng ẩm, toner và sữa rửa mặt. Thành phần này bảo vệ da khỏi sự phân hủy collagen và vô hiệu hóa các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Bác sĩ Patel cho biết: "Vitamin C giúp giảm tình trạng bong tróc và làm đều màu da, giúp da sáng và rạng rỡ hơn".

Lợi ích của Vitamin C

Vitamin C có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của các vết thâm, nám trên da. Bác sĩ Deeptej Singh chia sẻ: "Điều này là do vitamin C điều chỉnh giảm một loại enzyme gọi là tyrosinase có liên quan đến việc sản xuất melanin. Bằng cách giảm sản xuất melanin, việc sử dụng vitamin C giúp da sáng lên".

Patel chia sẻ thêm: "Nếu bạn đang muốn điều trị các vết thâm nám trên da, vitamin C hoạt động tốt hơn khi được dùng kết hợp với thành phần axit kojic hay cam thảo".

Cách sử dụng Vitamin C để trị vết thâm

Chọn đúng định dạng sản phẩm

Dạng vitamin C nguyên chất, còn được gọi là axit L-absorbic, có thể được tìm thấy ở nhiều dạng, từ serum đến sữa rửa mặt. Singh giải thích: "Lớp ngoài cùng của da, được gọi là lớp sừng, có khả năng chống lại các phân tử hòa tan trong nước như vitamin C một cách tự nhiên. Vì vậy, sản phẩm vitamin C mà bạn lựa chọn, phải có khả năng thẩm thấu vào lớp ngoài của da thì vitamin C mới phát huy tác dụng".

Patel đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng serum. Cô cũng cho biết các sản phẩm vitamin C được chuyển đổi thành dạng ester để tăng cường độ ổn định có thể ít gây kích ứng hơn. Chúng hòa tan trong chất béo, mặc dù có thể kém hiệu quả hơn một chút nhưng sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu da bạn dễ bị kích ứng.

Tuân thủ một lịch trình nhất quán

Có rất nhiều khuyến nghị khác nhau xung quanh việc sử dụng vitamin C, đặc biệt là nên sử dụng vào buổi sáng hay buổi tối và tần suất sử dụng. Patel cho biết bạn có thể sử dụng serum vitamin C hàng ngày và nên thoa trên da khô sạch, sau khi rửa mặt và trước khi dùng kem chống nắng.

Kết hợp Vitamin C với các sản phẩm phù hợp

Vitamin C có thể được sử dụng cùng với các thành phần và sản phẩm chăm sóc da khác để điều trị vết nám hay thâm mụn. Singh khuyên bạn nên kết hợp serum vitamin C với vitamin E và sử dụng cặp đôi này hai lần mỗi ngày. Ông chia sẻ thêm: “Sự kết hợp này an toàn và có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra các vết thâm, có thể sử dụng vitamin C với axit tranexamic để làm mờ nám".

Có một số thành phần bạn cũng cần thận trọng khi sử dụng vitamin C. Patel cho biết bạn nên tránh sử dụng vitamin C với một số thành phần tẩy tế bào chết và axit như retinol và axit alpha-hydroxy, khi sử dụng các thành phần này với vitamin C, có thể gây kích ứng. Vậy nên nếu bạn thoa vitamin C vào buổi sáng, Patel khuyên bạn nên sử dụng những thành phần khác vào buổi tối.

Cân nhắc an toàn

Vitamin C an toàn cho hầu hết các loại da, nhưng một số người có thể bị kích ứng. Bác sĩ Patel chia sẻ: "Nếu bạn nhận thấy da mình quá khô hoặc bắt đầu bong tróc sau khi sử dụng vitamin C, thì có thể bạn bị dị ứng với một thành phần trong serum, hoặc nồng độ vitamin C không phù hợp với da của bạn".

Tốt nhất nên sử dụng các sản phẩm có nồng độ vitamin C từ 10 đến 20%. Nghiên cứu cho thấy các sản phẩm có nồng độ vitamin C trên 20% có thể dễ gây kích ứng hơn.

Một điểm quan trọng khác cần nhớ là vitamin C là một thành phần không ổn định, nó có thể dễ dàng bị phân hủy, oxy hóa và mất đi các đặc tính chống oxy hóa có lợi khi tiếp xúc với ánh sáng, không khí và nhiệt độ. Vậy nên bạn cần bảo quản sản phẩm có chứa thành phần vitamin C ở nơi tối và mát. Nếu sản phẩm vitamin C của bạn chuyển sang màu nâu hoặc hơi cam đỏ thì có thể nó đã bắt đầu bị oxy hóa, và cần phải thay thế.

Kết luận

Các bác sĩ da liễu thường xuyên khuyên dùng vitamin C để điều trị các vết thâm, nám trên da. Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, thành phần chăm sóc da phổ biến này có thể giúp giảm tổn thương gốc tự do và ức chế sản xuất melanin, từ đó làm giảm sự xuất hiện của chứng tăng sắc tố. Nếu bạn đang cân nhắc việc bổ sung một sản phẩm vitamin C vào thói quen của mình, hãy tìm nồng độ từ 10 đến 20%, vì phạm vi này được coi là hiệu quả nhất và không gây kích ứng.

Gợi ý sản phẩm

Mario Badescu Vitamin C Serum giúp cải thiện vết thâm hiệu quả

Tinh chất dưỡng sáng da & cải thiện vết thâm 48% INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum

Serum Vitamin C Zakka Naturals GlowFruit+ Brightening

DrCeutics Tinh chất Vitamin C 16% + Tranexamic acid 3% 30ml

Serum Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C