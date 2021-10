Để có một làn da 100% láng mịn không vết tích, hãy chọn mỹ phẩm đúng thành phần này

Khi nói đến việc kết hợp một chất chống oxy hóa vào thói quen chăm sóc da hàng ngày, có rất nhiều loại chất chống oxy hóa để bạn lựa chọn. Mặc dù về công dụng thì tất cả chúng đều thực hiện cùng một chức năng là bảo vệ và trẻ hóa làn da, nhưng mỗi thành phần lại hợp với một tình trạng da khác nhau.

Điều này được giải thích cụ thể cặn kẽ từ Tiến sĩ Mona Gohara, một bác sĩ da liễu tại Connecticut, Phó giáo sư da liễu tại Trường Y Yale, và Jennifer Kennedy, một y tá da liễu danh tiếng tại Manhattan.

Chất chống oxy hóa hoạt động như thế nào?

Để hiểu tại sao chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với làn da của bạn, bạn phải biết chúng hoạt động như thế nào. Tiến sĩ Gohara nói: “Chất chống oxy hóa là một phần quan trọng trong quy trình chăm sóc da vì chúng củng cố lại tế bào da của bạn chống lại các gốc tự do".

Da của bạn bị tấn công bởi các tác nhân môi trường như ô nhiễm trong không khí và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính.... Thiệt hại đó tăng lên theo thời gian. Y tá Kennedy giải thích: “Căng thẳng oxy hóa có thể dẫn đến nếp nhăn sớm, mất elastin, giảm độ ẩm, tăng sắc tố và phá hủy hàng rào ẩm của làn da".

Nếu bạn đang tìm cách bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do, thì bất kỳ chất chống oxy hóa nào cũng sẽ đảm đương trọng trách ấy. Tuy nhiên, mỗi thành phần sẽ hợp với từng tình trạng da khác nhau, hãy chọn đúng để không gây kích ứng cho làn da của mình.

Khi da đen sạm không đều màu, nhiều vết thâm: Dùng vitamin C

Vitamin C (axit ascorbic) được tin tưởng vì khả năng bảo vệ chống lại oxy hóa tối ưu cho làn da Tiến sĩ Gohara cho biết: “Vitamin C có thể khắc phục các vấn đề về da như màu da không đồng đều, kết cấu thô ráp, nếp nhăn, sẹo mụn và tình trạng sạm da nói chung".

Vitamin C hoạt động tốt nhất với các chất chống oxy hóa như vitamin E và axit ferulic, một hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong thành tế bào của thực vật như yến mạch, gạo lứt và táo. Vitamin C cũng là một bổ sung tuyệt vời cho bước chống nắng hàng ngày của bạn. Trong khi SPF bảo vệ bạn khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời, nhưng không bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do. Kết hợp vitamin C với kem chống nắng phổ rộng, bạn sẽ đảm bảo làn da được bảo vệ đầy đủ và vẹn toàn nhất.

* Drunk Elephant C-Firma Day Serum: Thành phần sản phẩm có chứa axit L-ascorbic (dạng vitamin C bền vững và lành tính nhất), chiết xuất lên men từ bí ngô và enzyme lựu giúp làm sáng da, tẩy tế bào chết, đem đến làn da mịn mướt, trắng sáng.

* Clearly Corrective™ Dark Spot Solution: Với 3-O-Ethyl ascorbic acid (Actived vitamin C) sản phẩm được đánh giá trị thâm mụn hiệu quả. Các hoạt chất C sẽ thâm nhập và làm mờ, ngăn ngừa các đốm đen hình thành dưới da một cách nhanh chóng.

Khi da khô, nứt nẻ: Dùng vitamin E

Nếu bạn đang chịu trận với làn da khô nứt nẻ, tiến sĩ Gohara khẳng định vitamin E là chất chống oxy hóa mà bạn nên bổ sung ngay và luôn. Vitamin E cung cấp các lợi ích dưỡng ẩm và chống viêm cho làn da. vitamin E cũng nổi tiếng với khả năng chữa lành vết thương, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những làn da nhạy cảm và kích ứng. Bạn sẽ thường thấy nó được liệt kê trên nhãn thành phần dưới tên tocopherol. Kennedy cho biết nó kết hợp tốt nhất với các chất chống oxy hóa như vitamin C và resveratrol.

* Melé Dew The Most Sheer Moisturizer SPF 30: Kem chống nắng dưỡng ẩm này chứa niacinamide và vitamin E để bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do gây ra bởi ô nhiễm từ môi trường ngoài, tia UV và ánh sáng xanh từ màn hình của bạn.

* Nno Nourishing Night Oil: Vitamin E thiên nhiên, jojoba trong chế phẩm NNO có tác dụng nuôi dưỡng da, ngăn ngừa các vết nhăn, vết nám trên da, làm giảm mụn trứng cá và làm giảm tiến trình lão hóa của da, duy trì vẻ đẹp của da.

Khi da có mụn: Dùng Niacinamide

Tiến sĩ Gohara nói: “Niacinamide là một trong hai dạng chính của vitamin B3. Nó thường được sử dụng để kiểm soát mụn trứng cá, bệnh trứng cá, các vấn đề về sắc tố và nếp nhăn". Niacinamide cũng có thể giúp củng cố hàng rào bảo vệ da của bạn và cải thiện sức khỏe làn da lâu dài. Đặc tính chống viêm của nó cũng làm cho nó trở thành một thành phần có lợi cho những người dễ bị mụn bọc và mụn đầu đen.

* The Inkey List Niacinamide: Lọ tinh chất giá rẻ này cực kỳ lý tưởng dành cho da dầu bởi nó có khả năng điều tiết bã nhờn, làm mờ vết thâm do mụn và xóa dịu tình trạng mẩn đỏ; đồng thời cấp ẩm cho làn da rất hiệu nghiệm.

* Paula's Choice 10% Niacinamide Booster: Lọ dưỡng chất này ghi điểm ở khả năng làm sáng da, là phẳng các nếp nhăn và giúp cho lỗ chân lông thêm nhỏ mịn.

Khi muốn cải thiện kết cấu da: Dùng retinol

Tiến sĩ Gohara giải thích: “Retinol giúp tăng trưởng tế bào, kích thích collagen, tăng tốc độ đổi mới tế bào và sửa chữa các DNA bị hư hỏng".

Nó có thể dễ kích ứng với những người có làn da nhạy cảm, vì vậy tốt nhất nên bắt đầu từ từ với liều lượng nhỏ (0,25%) và sau đó mới tăng cường nồng độ và tần suất của bạn. Retinol cũng có thể khiến làn da của bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, vì vậy hãy nhớ sử dụng kem chống nắng với SPF 35 trở lên khi sử dụng sản phẩm retinol. Nếu bạn chọn một sản phẩm retinol có nồng độ cao hơn, hãy kết hợp nó vào thói quen buổi tối của bạn và đừng quên dưỡng ẩm đầy đủ khi dùng retinol.

* RoC Retinol Correxion Max Daily Hydration Crème: Làn da của bạn không chỉ mịn màng hơn, nếp nhăn cũng dần tan biến mà còn được cấp ẩm mạnh mẽ, từ đó làn da sẽ khỏe đẹp dài lâu.

* Olay Regenerist Retinol 24: Kem dưỡng da ban đêm mạnh mẽ này kết hợp niacinamide với retinol để giúp làm dịu da, giảm thiểu độ nhạy cảm và làm mịn da.

Với làn da dễ bị kích ứng: Dùng Polyphenol

Một nhóm đa dạng các hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong thực vật và trái cây, polyphenol là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất của tự nhiên. Y tá Kennedy nói: “Có hàng ngàn polyphenol như resveratrol, trà xanh, trà đen. Những siêu phẩm chống oxy hóa này rất tốt trong việc sửa chữa làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời." Chúng cũng có đặc tính chống viêm và làm dịu da, là lựa chọn lý tưởng cho các làn da dễ kích ứng hay từng bị hư tổn bởi ánh nắng mặt trời.

* Caudalie Vinosource-Hydra SOS Serum: Loại huyết thanh nhẹ, hấp thụ nhanh này sẽ giúp làn da đang "khát nước" được hưởng một độ ẩm đầy đủ và các polyphenol chiết xuất từ nho để bảo vệ cả ngày, đồng thời dưỡng ẩm cho mọi loại da.

* Saint Jane Hydrating Petal Cream: Loại kem này kết hợp 1% axit hyaluronic với polyphenol có nguồn gốc từ cây gai dầu và một loạt các tinh chất hoa tuyệt đẹp. Nó giúp làn da của bạn mềm mại và bảo vệ chống lại các gốc tự do.

Nguồn: Byrdie