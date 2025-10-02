Đã thử nhiều loại dầu gội đầu, cô nàng này đã tìm ra 5 sản phẩm bình dân tốt nhất dành cho da dầu

Với những ai có da đầu dầu, việc chọn dầu gội phù hợp giống như một "cuộc chiến" không hồi kết. Nếu chọn sản phẩm làm sạch quá mạnh, tóc sẽ khô xơ, mất độ bóng mượt. Ngược lại, nếu dầu gội quá dưỡng, da đầu lại dễ bết dính, gàu và dầu thừa xuất hiện nhanh chóng. Sau nhiều lần thử - sai, một cô nàng đã tổng hợp được danh sách 5 loại dầu gội bình dân được đánh giá cao nhất cho da dầu, vừa làm sạch hiệu quả, vừa giữ mái tóc nhẹ bồng bềnh lâu hơn.

Cô nàng sở hữu nhiều loại dầu gội khác biệt

Sau quá trình thử nghiệm, cô đã tìm ra 5 sản phẩm tốt nhất dành cho da dầu có gàu

1. L'Oreal 72H Elseve HA Pure

Đây là lựa chọn đầu tiên trong danh sách nhờ công thức giàu Hyaluronic Acid - thành phần thường thấy trong các sản phẩm skincare. Dầu gội này không chỉ giúp khóa ẩm mà còn cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho từng sợi tóc, tránh tình trạng da đầu tiết dầu bù do mất nước. Bên cạnh đó, sản phẩm còn loại bỏ dầu thừa và tạp chất, giúp tóc sạch nhẹ suốt nhiều giờ liền. Với mức giá dễ chịu và dung tích lớn, đây là một trong những sản phẩm được nhiều cô nàng da dầu tin dùng.

2. Tsubaki Premium Cool & Repair Shampoo

Đến từ thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng, Tsubaki Premium Cool & Repair mang đến trải nghiệm vừa sang trọng vừa mát lạnh sảng khoái. Công thức chứa dầu hoa trà giúp nuôi dưỡng mái tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời thành phần Ethylhexyl Palmitate hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và dầu thừa hiệu quả. Điểm cộng lớn của sản phẩm là cảm giác mát lạnh từ bạc hà, kết hợp cùng hương hoa sang trọng, khiến mỗi lần gội đầu trở thành một trải nghiệm thư giãn. Đây là "chân ái" cho những ngày hè nóng bức.

3. CHANDO Himalaya Shampoo

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm vừa làm sạch da đầu dầu vừa giúp ngăn ngừa gàu, thì CHANDO Himalaya Shampoo là lựa chọn đáng cân nhắc. Công thức đặc biệt với cam tùng Himalaya giúp làm dịu da đầu, giảm tình trạng ngứa rát khó chịu. Ngoài ra, tinh dầu tràm trà mang lại cảm giác thanh mát, đồng thời hỗ trợ làm sạch sâu lỗ chân lông trên da đầu, giúp tóc mọc chắc khỏe hơn. Với dung tích lớn, đây là chai dầu gội có thể sử dụng lâu dài cho cả gia đình.

4. OGX Eucalyptus Mint

OGX là thương hiệu vốn nổi tiếng với các dòng dầu gội thiên nhiên. Với da đầu dầu, Eucalyptus Mint là "ứng cử viên" sáng giá. Sản phẩm chứa dầu cây bạch đàn, bạc hà và tinh dầu tràm trà - bộ ba giúp làm sạch da đầu, kiểm soát dầu thừa và giảm tình trạng tóc nhanh bết. Điểm đặc biệt là cảm giác mát lạnh ngay khi gội, mang lại sự dễ chịu như vừa spa cho tóc. Ngoài công dụng làm sạch, dầu gội còn giúp tóc trông bóng khỏe và có độ đàn hồi tự nhiên.

5. The Body Shop Ginger Scalp Care Shampoo

Không chỉ nổi tiếng với skincare, The Body Shop còn có dầu gội chăm sóc da đầu được nhiều người yêu thích. Ginger Scalp Care Shampoo chứa chiết xuất rễ gừng, có khả năng làm sạch và dưỡng ẩm cho tóc hiệu quả. Sản phẩm này không chỉ giúp giảm gàu mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc - vấn đề thường gặp ở những người có da đầu dầu. Nhờ công thức dịu nhẹ, chai dầu gội này phù hợp cả với những ai có da đầu nhạy cảm, dễ kích ứng.

Trong vô vàn dầu gội trên thị trường, việc tìm ra sản phẩm "chân ái" cho da đầu dầu quả thật không dễ dàng. Tuy nhiên, với 5 lựa chọn trên - từ L'Oreal, Tsubaki, CHANDO, OGX đến The Body Shop - mỗi cô nàng đều có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng: từ khả năng cấp ẩm, kiểm soát dầu, mát lạnh thư giãn đến ngăn ngừa gàu và giảm rụng tóc.

Điều quan trọng là hãy lắng nghe mái tóc của mình. Nếu tóc nhanh bết, hãy ưu tiên sản phẩm làm sạch sâu. Nếu da đầu dễ khô, hãy chọn công thức cân bằng độ ẩm. Và đừng quên kết hợp chăm sóc tóc đúng cách - từ chế độ ăn uống đến hạn chế hóa chất tạo kiểu - để có mái tóc khỏe đẹp dài lâu.