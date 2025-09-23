Cô nàng đắp cơm lên mắt, tưởng vô dụng nhưng bất ngờ khiến nếp nhăn giảm đi thấy rõ

Trên mạng xã hội xứ Trung gần đây xuất hiện một trào lưu làm đẹp khá lạ lẫm: đắp cơm trắng lên vùng da dưới mắt. Nghe qua tưởng như vô lý, thậm chí nhiều người còn bật cười vì nghĩ rằng làm đẹp bằng cơm là chuyện "không tưởng". Thế nhưng, không ít cô nàng đã chia sẻ hình ảnh trước – sau khi áp dụng phương pháp này, và kết quả thật sự khiến cộng đồng mạng bất ngờ: nếp nhăn mắt mờ đi, vùng da dưới mắt căng bóng, trẻ trung hơn hẳn.

Việc "đắp cơm" nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt quan tâm, nhưng song song đó cũng dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây chỉ là trào lưu "ảo", bởi cơm trắng vốn dĩ không chứa thành phần làm mờ nếp nhăn. Theo họ, hiệu quả nhìn thấy chỉ mang tính tạm thời hoặc do tác động của ánh sáng, góc chụp.

Tuy nhiên, những người ủng hộ lại đưa ra lý giải hợp lý hơn: Thực tế, công dụng không nằm ở hạt cơm, mà ở nhiệt độ ấm của cơm khi tiếp xúc với da. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Cơ chế hoạt động – tại sao cơm ấm có tác dụng?

Khi đắp cơm ấm lên vùng da dưới mắt, hơi nóng tỏa ra giúp:

- Làm giãn mạch máu và thúc đẩy tuần hoàn quanh mắt. Vùng da này vốn mỏng manh, dễ bị thiếu máu nuôi dưỡng nên sớm xuất hiện nếp nhăn, quầng thâm. Tác động nhiệt sẽ giúp cải thiện sự lưu thông, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi, sưng bọng.

- Tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất. Sau khi làm ấm, lỗ chân lông quanh mắt mở ra nhẹ nhàng, các sản phẩm dưỡng sau đó như serum, kem dưỡng mắt sẽ thẩm thấu tốt hơn, phát huy tối đa hiệu quả.

- Thư giãn cơ mắt. Việc đắp cơm như một hình thức chườm nóng, giúp xua tan cảm giác căng thẳng, mỏi mắt do phải làm việc lâu với máy tính, điện thoại.

Nói cách khác, cơm ấm chỉ đóng vai trò như một "bước đệm", còn hiệu quả giảm nếp nhăn lâu dài vẫn cần nhờ vào những sản phẩm dưỡng da chuyên biệt.

Cách thực hiện

Nếu muốn thử trào lưu này, bạn có thể thực hiện theo 3 bước đơn giản:

- Chuẩn bị cơm ấm (không quá nóng để tránh gây bỏng da). Lấy một ít cơm nắm thành viên nhỏ, đắp lên 2 bên vùng da dưới mắt trong khoảng 5 phút.

- Bỏ cơm ra, thoa tinh chất dưỡng ẩm dành cho mắt. Đây là bước quan trọng để cung cấp dưỡng chất, nuôi dưỡng làn da.

- Massage nhẹ nhàng vùng mắt theo chuyển động tròn, từ trong ra ngoài để tinh chất thẩm thấu sâu hơn, đồng thời giúp tăng cường tuần hoàn máu.

Bạn có thể áp dụng 2-3 lần/tuần, kết hợp cùng chế độ chăm sóc da và sinh hoạt hợp lý để thấy kết quả rõ rệt.

Các chuyên gia da liễu nhận định: đắp cơm ấm lên mắt không gây hại, miễn là bạn chú ý vệ sinh (rửa mặt sạch, cơm không quá nóng, không để dính vào mắt). Phương pháp này tương tự như việc chườm khăn ấm, chỉ khác là dùng cơm cho tiện lợi và dễ dàng.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, bạn không nên chỉ phụ thuộc vào cơm. Kem dưỡng mắt chứa các hoạt chất chống lão hóa như retinol, peptide, hyaluronic acid… mới là yếu tố quyết định giúp làm mờ nếp nhăn và duy trì làn da tươi trẻ.

Nếu e ngại cơm dễ dính, khó vệ sinh, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn máy massage mắt hoặc con lăn mắt chuyên dụng. Những thiết bị này thường tích hợp chế độ làm nóng nhẹ, rung massage, vừa giúp thư giãn vừa tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất, mang lại hiệu quả tương tự nhưng gọn gàng và hiện đại hơn.

Dưới đây là 1 số loại kem mắt bạn có thể tham khảo:

Trào lưu "đắp cơm lên mắt" tuy nghe có phần kỳ lạ, nhưng thực chất lại có cơ sở khoa học ở việc tận dụng nhiệt ấm để kích thích tuần hoàn và hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất. Hiệu quả giảm nếp nhăn không đến trực tiếp từ cơm, mà từ sự kết hợp giữa bước chườm ấm và dưỡng da chuyên sâu.

Vì vậy, nếu bạn tò mò, hoàn toàn có thể thử trải nghiệm để thư giãn và cải thiện vùng da quanh mắt. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc chăm sóc da vẫn cần một quy trình đầy đủ: ngủ đủ giấc, chống nắng mỗi ngày và duy trì các sản phẩm dưỡng chuyên biệt mới là chìa khóa để giữ đôi mắt trẻ trung, rạng rỡ.