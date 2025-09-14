Cô nàng sắm gần chục loại dầu dưỡng tóc để dùng và chọn ra 5 sản phẩm chất lượng nhất cho tóc khô xơ

Nếu làn da cần serum để duy trì vẻ căng bóng, thì mái tóc cũng cần dầu dưỡng để giữ được sự mềm mượt, chắc khỏe. Đặc biệt với những cô nàng tóc khô xơ, thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt hay nhuộm màu, dầu dưỡng trở thành "vị cứu tinh" không thể thiếu. Dầu dưỡng tóc chính là sản phẩm giúp bổ sung dưỡng chất cho mái tóc, khiến tóc chắc khỏe, bóng mượt đồng thời còn bảo vệ tóc khỏi những tác động từ bên ngoài như nhiệt độ, hóa chất, ánh nắng...

Sau khi thử qua gần chục loại dầu dưỡng khác nhau, cô nàng yêu làm đẹp đã chọn ra 5 sản phẩm được đánh giá là đáng tiền nhất, vừa cải thiện độ khô xơ, vừa mang lại độ bóng khỏe cho mái tóc. Nếu đang tìm kiếm 1 lọ dầu dưỡng tóc chất lượng thì đây chính là những gợi ý và review chân thực mà bạn không thể bỏ qua.

1. Moroccanoil Treatment Original

Được xem như "huyền thoại" trong làng dầu dưỡng tóc, Moroccanoil Treatment Original luôn nằm trong danh sách best-seller nhiều năm liền. Sản phẩm chứa dầu argan nguyên chất kết hợp cùng chiết xuất hạt lanh, giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, làm giảm tình trạng xơ rối, chẻ ngọn và mang lại độ bóng mượt rõ rệt.

Điểm cộng lớn là kết cấu dầu nhẹ, không gây nặng tóc, phù hợp với mọi loại tóc từ thẳng tự nhiên đến tóc xoăn, tóc nhuộm. Chỉ vài giọt thoa đều lên phần đuôi tóc, mái tóc ngay lập tức trở nên mềm mại, óng ả như vừa bước ra salon.

Nơi mua: Moroccanoil

2. Raip R3 Argan Hair Oil – Baby Powder

Nếu bạn đang tìm một loại dầu dưỡng tóc giá bình dân nhưng vẫn hiệu quả, Raip R3 chính là ứng cử viên sáng giá. Với mức giá chỉ hơn 100k, sản phẩm vẫn sở hữu bảng thành phần giàu dưỡng chất như dầu argan, bơ, jojoba, hạt nho, hoa cúc. Nhờ đó, tóc được bổ sung độ ẩm, hạn chế xơ rối mà không hề bết dính.

Điều thú vị nhất là mùi hương phấn rôm em bé ngọt ngào, dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi dùng. Raip R3 đặc biệt phù hợp với tóc thường hoặc tóc ít hư tổn, giúp duy trì độ bóng mượt hàng ngày mà không gây áp lực cho mái tóc.

Nơi mua: Cosin Store

3. Davines Oi Oil

Davines là thương hiệu Ý nổi tiếng với những dòng chăm sóc tóc cao cấp, trong đó Oi Oil là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất. Công thức giàu dưỡng chất giúp tăng độ bóng, chống rối xù và bảo vệ cấu trúc tóc khỏi tác hại của môi trường.

Kết cấu dầu thấm nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính. Mùi hương đặc trưng sang trọng, dễ chịu mang lại trải nghiệm thư giãn như đang chăm sóc tóc tại spa. Với những mái tóc thô xơ, hư tổn do uốn nhuộm hoặc tiếp xúc nhiệt thường xuyên, Davines Oi Oil sẽ là "liều thuốc" hồi sinh mái tóc hiệu quả.

Nơi mua: oneskin

4. Olaplex No.7 Bonding Oil

Olaplex đã quá quen thuộc với giới yêu tóc, đặc biệt là những ai thường xuyên nhuộm màu hoặc tẩy tóc. No.7 Bonding Oil là dòng dầu dưỡng nhỏ nhưng có võ, giúp dưỡng bóng mượt, chắc khỏe, giảm xơ rối đồng thời ngăn ngừa hư tổn do nhiệt từ máy sấy, máy uốn, máy ép.

Điểm nổi bật của sản phẩm là khả năng giữ màu tóc nhuộm bền lâu hơn, hạn chế tình trạng phai màu nhanh chóng. Chỉ cần vài giọt là đủ cho toàn bộ mái tóc, nên dù dung tích nhỏ, Olaplex No.7 vẫn được xem là khoản đầu tư đáng giá cho những ai muốn mái tóc vừa khỏe vừa đẹp.

Nơi mua: Olaplex

5. Kérastase Elixir Ultime Oil

Nếu tìm kiếm một sản phẩm vừa sang trọng vừa hiệu quả, Kérastase Elixir Ultime Oil chắc chắn là lựa chọn số một. Với sự kết hợp của dầu argan, dầu marula, dầu hoa trà Pháp, sản phẩm mang lại khả năng dưỡng ẩm sâu, giảm chẻ ngọn, giữ cho tóc bóng mượt và vào nếp lâu dài.

Không chỉ dưỡng tóc, Elixir Ultime Oil còn giúp bảo vệ tóc khỏi tác động nhiệt và môi trường, thích hợp cho mọi loại tóc, kể cả tóc nhuộm hoặc tóc dễ hư tổn. Hương thơm tinh tế, sang chảnh khiến mỗi lần sử dụng như một nghi thức chăm sóc bản thân đầy nâng niu.

Nơi mua: Kérastase

Một mái tóc đẹp không chỉ là nhờ tạo kiểu mà còn đến từ sự chăm sóc đúng cách. 5 loại dầu dưỡng kể trên, từ Moroccanoil đẳng cấp salon, Raip R3 giá bình dân, Davines Oi Oil dành cho tóc khô xơ, đến Olaplex bảo vệ tóc nhuộm hay Kérastase sang trọng, đều mang đến những trải nghiệm khác nhau nhưng chung một mục đích: giúp mái tóc thêm bóng khỏe, mềm mượt và tràn đầy sức sống.

Điều quan trọng là bạn hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng tóc và ngân sách cá nhân. Bởi chỉ khi mái tóc được nuôi dưỡng đủ đầy, bạn mới tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.