Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước hiện tượng một số đối tượng lợi dụng công nghệ AI để giả dạng người khuyết tật, tạo ra những video giả mạo nhằm bán hàng hoặc kêu gọi từ thiện. Những hình ảnh được dựng bằng AI trông chân thật đến mức khiến nhiều người tin tưởng và ủng hộ, dẫn đến làn sóng phẫn nộ khi sự thật bị phanh phui.

Trước tình trạng này, nhiều cơ quan truyền thông và báo chí đã lên tiếng cảnh báo người dùng cần cảnh giác với nội dung lợi dụng lòng thương cảm trên nền tảng TikTok.

Tuy nhiên, sự việc cũng kéo theo hệ lụy đáng tiếc: một kênh TikTok của người khuyết tật thật sự, vốn chia sẻ cuộc sống đời thường đầy nghị lực, lại bất ngờ bị hiểu lầm là sản phẩm của AI.

Cộng đồng mạng đồng loạt tấn công, khiến chủ kênh phải lên tiếng giải thích và chứng minh danh tính thật. Sự việc gây bức xúc, đặt ra câu hỏi về ranh giới mong manh giữa công nghệ và đạo đức, cũng như trách nhiệm của người dùng trong việc kiểm chứng thông tin trước khi phán xét.

Nếu dạo quanh mạng xã hội, bạn có thể bắt gặp những buổi livestream giản dị của một người phụ nữ đặc biệt. Không son phấn, không đạo cụ cầu kỳ, chỉ là góc nhỏ trong căn nhà cấp 4 nơi Trần Thị Nga - mẹ 2 con, chủ kênh TikTok "Nga Tích Cực", vẫn đều đặn lên sóng livestream bán hàng kiếm thêm thu nhập. Ít ai biết rằng, người mẹ ấy đã mất cả tay lẫn chân sau một cơn bạo bệnh, nhưng vẫn kiên cường mưu sinh để phụ chồng nuôi con và trang trải thuốc men chữa trị.

Một cơn bạo bệnh đã cướp đi tứ chi của bà mẹ 2 con

Cuối 2024, một cơn sốt nhẹ tưởng rằng chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng chị Nga lại gặp phải một biến chứng nguy hiểm, máu ngừng lưu thông tới các chi. Bác sĩ kết luận viêm cơ tim cấp do virus. Chính biến chứng này đã lấy đi tứ chi của bà mẹ 2 con khi còn rất trẻ. Hai tay bị cắt tới gần cùi chỏ, hai chân mất đoạn gần đầu gối.

Tất cả mọi sinh hoạt của cô đều phải nhờ người thân hỗ trợ, từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân, di chuyển... Từ một người vợ, người mẹ cùng chồng làm việc, nuôi con… cô đứng trước cảm giác thất nghiệp, vô dụng, tất cả như sụp đổ trước mắt.

Nhưng ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, người thân trong gia đình vẫn ngày đêm ở bên cạnh để chăm lo và động viên tinh thần của cô. Bố mẹ, bà nội, chồng, 2 con, em chồng... mọi người đều thay phiên chăm sóc, đút ăn, gội đầu, thay băng, hỗ trợ cô những việc nhỏ nhất.

Trong giây phút tuyệt vọng nhất, chính tình yêu thương của gia đình đã kéo cô lại từ vực thẳm. Hai con còn nhỏ đã biết đút cơm, chải tóc cho mẹ, nhắc mẹ uống thuốc, động viên mỗi ngày. Nhìn thấy mẹ già run run cúi người chăm mình, người chồng vẫn rất mực thương yêu chăm sóc vợ, chăm lo cho 2 con… Nga càng thêm động lực để tập ngồi, giữ thăng bằng, tập đi lại bằng chân giả, tập làm quen với những dụng cụ hỗ trợ đôi tay của mình... mỗi bước tiến nhỏ là một phần của hành trình hồi phục của mẹ 2 con.

Nghị lực phi thường của mẹ 2 con mất tứ chi: Tập bước đi bằng đôi chân "mới", ngày ngày livestream bán hàng phụ giúp gia đình

Không chấp nhận đầu hàng số phận, Nga bắt đầu tạo dựng một 'cuộc sống mới' qua kênh TikTok mang tên "Nga Tích Cực". Với chiếc điện thoại và sự hỗ trợ từ gia đình, cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ở quê nhà Phú Thọ, và hành trình tập luyện cùng đôi chân giả của mình.

Xem kênh TikTok của cô, không hề thấy dù chỉ một lần Nga than thở về hoàn cảnh, số phận của bản thân, cô chỉ nhẹ nhàng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Có những khoảnh khắc, một bên là bà nội tóc đã bạc phơ, vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò, một bên là con gái nhỏ, hai người cố gắng dìu cô đứng lên, tập làm quen với đôi chân "mới". Và chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng khiến hàng triệu người xúc động nghẹn ngào.

Những lần livestream bán hàng, Nga giao lưu với mọi người bằng những câu nói duyên dáng, gần gũi, cô nhờ con gái chọn đồ, chải tóc cho mẹ trước khi lên sóng... Chính vì nghị lực phi thường ấy, cùng sự duyên dáng của mình, "Nga Tích Cực" đã trở thành một kênh bán hàng uy tín, chuyên bán các sản phẩm như thực phẩm khô, đồ gia dụng, khăn giấy theo hình thức tiếp thị liên kết.

Nga cũng chia sẻ trên kênh TikTok của mình, một vài nhà hảo tâm đã giúp đỡ cô, gửi tặng bộ chân máy quay để cô có thể quay clip và livestream bán hàng mỗi ngày. Có người gửi tặng cho cô bộ tay chân giả chuyên dụng phù hợp, mặc dù việc tập dùng còn rất khó khăn nhưng mỗi ngày cô vẫn luyện tập để giảm gánh nặng chăm sóc lên người thân và gia đình.

Từ căn phòng nhỏ ở Phú Thọ, những buổi livestream giản dị của bà mẹ 2 con đặc biệt ấy vẫn lan tỏa mỗi ngày, mang theo năng lượng tích cực đến hàng trăm nghìn người. Hình ảnh người phụ nữ mất đi tứ chi vẫn ngày ngày làm việc, tập luyện để thoát khỏi nghịch cảnh in sâu trong tâm trí của mỗi người. Chính nghị lực của cô cùng tình yêu thương bất tận của người thân và gia đình đã góp phần giúp Nga vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc đời.