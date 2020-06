Cứ ăn bún, phở xong là Mẫn Tiên lại tập ngay động tác quen thuộc trong Chloe Ting Challenge, bảo sao mà body trông nuột nà hơn hẳn

Vốn là một cô nàng sống đơn giản nên phải rất lâu lâu mới thấy Mẫn Tiên up hình khoe body lên cho dân tình cùng chiêm ngưỡng. Phong cách quen thuộc của Mẫn Tiên luôn rất chừng mực, đáng yêu nên cô nàng còn được ví như crush lý tưởng của mọi nhà.

Tuy nhiên, một dạo gần đây thì có vẻ Mẫn Tiên đã bắt đầu thay đổi phong cách của mình một chút. Bằng chứng là cô nàng thoải mái diện những chiếc áo croptop khoe eo thon hay đôi lúc còn để lộ bờ vai hững hờ, vòng 1 đầy đặn với áo hai dây, áo trễ vai nhiều hơn.

Từ sau khi công khai đang hẹn hò với bạn trai mới là hot boy "tổng tài" trong làng bóng rổ thì Mẫn Tiên bắt đầu chăm đi tập gym. Có thể thấy trong những story Instagram mà Mẫn Tiên update hàng ngày sẽ thấy cô nàng rất siêng đi tập. Và mới đây, Mẫn Tiên còn chứng tỏ sự cố gắng để có được body chuẩn chỉnh chính là tập tành ngay sau khi nạp một đống tinh bột vào người.

Trong story mới, Mẫn Tiên chia sẻ hình ảnh đang oằn mình thực hiện một động tác siết cơ bụng. Cô nàng còn viết thêm caption rằng: "Me after finishing a bowl of phở/bún riêu/bún ốc (tạm dịch: Tôi sau khi ăn hết 1 bát phở/bún riêu/bún ốc)".

Soi qua thì bạn sẽ nhận ra đây không phải một động tác quá xa lạ mà chính là động tác Bicycle Crunch (gập bụng đạp xe). Đặc biệt, nó còn là một động tác nằm trong chuỗi bài tập "Get Abs in 2 Weeks" của Chloe Ting Challenge đang gây sốt thời gian gần đây.

Chloe Ting cũng chính là người sáng tạo ra thử thách tập luyện tại nhà - Chloe Ting Challenge đang gây sốt trên khắp thế giới suốt thời gian vừa qua. Các nội dung bài tập mà Chloe Ting chia sẻ thường đi sâu vào những chủ đề được nhiều cô gái quan tâm như giảm mỡ bụng, làm thon gọn bắp chân, săn chắc vùng đùi hay thon nhỏ khuôn mặt... Ngoài ra, các thử thách tập của Chloe Ting sẽ dao động trong khoảng 14 ngày, 21 ngày, 26 ngày, 28 ngày hoặc 30 ngày... là bạn đã có thể nhìn thấy kết quả.

*Cách thực hiện động tác Bicycle Crunch:

- Bạn nằm ngả người xuống sàn, hai tay đặt vào hai mang tai.

- Hai chân duỗi gập theo chuyển động tư thế đạp xe.

Thực hiện động tác này trong 30 giây (hoặc lâu hơn tùy theo sức của bạn).

Bicycle Crunch là bài tập hữu hiệu giúp tạo cơ bụng săn chắc và khỏe khoắn hơn thông qua tư thế đạp xe mô phỏng. Nếu bạn đang mơ ước đến một cơ bụng 6 múi thì hãy chăm tập Bicycle Crunch hàng ngày giống Mẫn Tiên nhé!



Source (Nguồn): @manttien, Youtube Chloe Ting

G