Twice "lột xác" phi thường với style mới nhưng mỹ nhân khiến netizen ấn tượng nhất không phải Tzuyu mà là người này

Mới đây 9 cô nàng của Twice vừa có màn comeback đầu tiên trong năm 2020 với ca khúc "More & More". Đã hơn 8 tháng kể từ khi ra mắt ca khúc "Feeel Special", vậy nên màn comeback lần này của Twice được dân tình vô cùng chú ý.

Khác với style trong sáng tươi tắn mọi khi, lần này Twice lột xác với tạo hình phóng khoáng, cá tính như những cô nàng bohemian.



Phong cách lần này của Twice vô cùng bắt mắt, rực rỡ lại mang nét phóng khoáng, cá tính trong những bộ trang phục màu sắc, đậm chất bohemian.

Trước đó, 9 cô gái cũng từng gây xôn xao dư luận khi đồng loạt đổi tóc mới. Những màu tóc sáng, tóc bạch kim giúp họ thêm phần cá tính, tạo cảm giác không khí mùa hè rực rỡ. Trong lần comeback lần này, stylist của nhóm cũng được khen ngợi hết lời khi khéo chỉnh sửa trang phục phù hợp với từng thành viên.

Như thường lệ visual Tzuyu lại là người dành được nhiều sự chú ý với nhan sắc ngọt ngào, dễ gây thiện cảm. Dẫu vậy, hình ảnh của Tzuyu có phần khá "thường thường" không quá khác biệt so với style mọi khi của cô.

Trong khi đó, người được dân tình chú ý nhất chính là Sana khi được dành "đất diễn" trong đoạn điệp khúc đắt giá đầu tiên của ca khúc lần này. Mái tóc vàng cam uốn xoăn kết hợp cùng trang phục họa tiết bắt mắt mang đến hình ảnh phóng khoáng, tự do cho mỹ nhân Nhật Bản.

Công bằng mà nói, màu tóc này vốn khá khó diện và dễ làm xỉn da nhưng nhờ lợi thế nước da trắng không tỳ vết mà Sana đã chinh phục thành công thiết kế này.

Bên cạnh Sana thì Mina cũng là mỹ nhân được nhiều người chú ý. Từ loạt ảnh hậu trường sương sương đã đẹp lung linh, đến khi lên MV chính thức, Mina tiếp tục ghi điểm với nhan sắc và body đẹp không tỳ vết như nữ thần Hy Lạp.

Momo cũng nổi bần bật với mài tóc màu bạch kim ấn tượng. Để phù hợp với màu tóc này và tạo hình ảnh trẻ trung, dễ thấy những cô nàng của Twice đều makeup rất nhẹ, kẻ lông mày tự nhiên, tập trung chủ yếu và phấn mắt, má hồng và son cam đào, có độ bóng nhẹ.

Chaeyoung hay Dahyun đều có gương mặt tươi tắn, đường nét nhỏ nhắn trẻ trung nên stylist cũng chọn cho họ kiểu tóc "nghịch" hết sức. Trong khi Chaeyoung để tóc búi Natra...

... thì Dahyun lại uốn xoăn phần tóc mái.

Những trang phục họa tiết trong MV lần này thực tế cũng khá khó diện, dễ khiến người diện trông "dừ" hơn nhưng những cô nàng của Twice vẫn có thể chinh phục xuất sắc. Với Jeongyeon, stylist còn tết thêm lọn tóc, đeo khuyên tai họa tiết để hình ảnh trẻ trung hơn.

Nayeon hiền dịu với kiểu tóc rẽ ngôi, buộc nửa, phần mái được uốn nhẹ tạo độ ôm tôn lên gương mặt.

Jihyo xinh như tiên tử với mái tóc màu hồng khói xinh xẻo, lối makeup cũng thiên về tông hồng để tăng nét ngọt ngào, trong trẻo.