Cô gái Hàn Quốc khoe làn da tuổi 50 của mẹ: Hóa ra ngày nào bà cũng làm 1 việc giúp trẻ lâu hơn, giảm nếp nhăn lão hóa

Phụ nữ Hàn chăm da không chỉ gói gọn trong các bước skincare cầu kỳ, serum đắt tiền hay những liệu trình chăm sóc chuyên sâu. Với nhiều phụ nữ Hàn, bí quyết giữ gương mặt trẻ lâu đôi khi lại đến từ những thói quen rất nhỏ, được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Beauty blogger người Hàn Krystal Lee đã chia sẻ một chiêu giúp làm gọn mặt và chăm sóc vùng cổ từ chính mẹ của cô. Dù đã ngoài 50 tuổi, mẹ của Krystal Lee vẫn giữ được gương mặt tươi trẻ, đường viền hàm gọn và vùng cổ ít chảy xệ. Điều bất ngờ là bí quyết ấy không hề cầu kỳ, mà chỉ là một động tác rất đơn giản: chu mỏ rồi ngửa cổ lên trời.

Thoạt nghe, động tác này có vẻ chẳng liên quan đến việc làm đẹp. Thế nhưng thực chất, đây là một động tác yoga dành cho mặt, giúp tác động đến các nhóm cơ quanh miệng, cằm, hàm dưới và vùng cổ.

Khi chu mỏ kết hợp với ngửa cổ, vùng da từ cằm đến cổ được kéo căng nhẹ, cơ mặt cũng được vận động nhiều hơn. Nhờ đó, động tác này có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng da chùng nhão, kém đàn hồi, nếp nhăn cổ và phần cằm dưới thiếu săn chắc.

Động tác này không thể làm mặt nhỏ lại ngay lập tức, nhưng nếu duy trì đều đặn, nó có thể giúp gương mặt trông gọn gàng và tươi tắn hơn.

Việc vận động cơ mặt còn giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm cảm giác nặng mặt, đồng thời hỗ trợ vùng cổ bớt căng cứng sau một ngày dài cúi đầu dùng điện thoại hoặc làm việc với máy tính.

* Cách thực hiện:

- Ngồi hoặc đứng thẳng lưng sau đó chu mỏ lên.

- Từ từ ngửa cổ lên trần nhà.

- Giữ vài giây để cảm nhận vùng cổ và cằm căng nhẹ, rồi trở lại tư thế ban đầu.

- Mỗi ngày nên thực hiện khoảng 20 - 30 lần, tốt nhất là trước khi đi ngủ.

Khi tập chậm rãi kết hợp với hơi thở đều, động tác này không chỉ giúp chăm sóc vùng mặt và cổ mà còn giúp cơ thể thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Dù chỉ là một thói quen nhỏ, động tác ngửa cổ chu mỏ vẫn là cách làm đẹp đáng thử, đặc biệt với những ai muốn cải thiện nếp nhăn cổ, da chảy xệ và đường nét gương mặt mà không cần đến phương pháp quá phức tạp.

Điều quan trọng là phải kiên trì, thực hiện nhẹ nhàng và kết hợp cùng việc dưỡng da, chống nắng, ngủ đủ giấc để thấy hiệu quả rõ hơn theo thời gian.