Phụ nữ Hàn U50 sống ở Việt Nam, khuyên các chị em: "Nếu không muốn già trước tuổi thì hãy làm điều này 1 tuần/lần"

Nếu chỉ nhìn qua, hẳn nhiều người sẽ nghĩ cô nàng này chỉ mới ngoài 20 tuổi. Thế nhưng, sự thật khiến không ít người bất ngờ khi quý cô người Hàn Quốc này đã ở ngưỡng U50. Sol là một người Hàn Quốc hiện đang sống tại Việt Nam (kênh TikTok@Solsolunnie), gây ấn tượng bởi làn da căng bóng, mịn màng, gần như không để lộ dấu hiệu của tuổi tác, dù cô đã bước vào tuổi U50.

Chính ngoại hình trẻ trung ấy đã giúp cô thu hút đông đảo người theo dõi, đặc biệt là những ai quan tâm đến chăm sóc da và chống lão hóa. Trên kênh của mình, Sol còn thường xuyên chia sẻ bí quyết skincare đơn giản nhưng dễ áp dụng.

Mới đây, Sol đã chia sẻ một lời nhắn dành cho cả các cô gái trong độ tuổi 20 - 30 lẫn những chị em cùng trang lứa với mình: "Nếu không muốn già trước tuổi thì hãy làm điều này 1 tuần/lần", Bí quyết mà cô nhắc đến chính là sử dụng retinol - hoạt chất được xem là "ngôi sao" trong hành trình chống lão hóa và cải thiện kết cấu da.

Retinol: Nên chọn serum thay vì kem dưỡng

Sol cũng chia sẻ rằng, nếu e ngại việc dùng retinol vì sợ da mẩn đỏ, bong tróc hay kích ứng, thì nên ưu tiên những sản phẩm kết hợp retinol với các thành phần phục hồi và làm dịu da. Và nếu có làn da nhạy cảm, hoặc sợ bị kích ứng thì bạn nên chọn serum retinol thay vì kem dưỡng retinol, bởi dạng serum lỏng nên dễ mix với sản phẩm phục hồi hơn.

Theo cô, sự kết hợp này giúp làn da thích nghi với hoạt chất dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da trong quá trình chống lão hóa.

Sản phẩm Sol lựa chọn là Medibity Hwahae Retinoid Texture-Filling Ampoule, dòng serum kết hợp retinol thế hệ mới và bakuchiol, hướng đến khả năng cải thiện bề mặt da, hỗ trợ giảm các dấu hiệu lão hóa trong khi vẫn mang lại cảm giác dịu nhẹ hơn so với việc chỉ sử dụng retinol đơn thuần.

Medibity Hwahae Retinoid Texture-Filling Ampoule

Nơi mua: Medibity Hwahae Retinoid

Không thể bỏ qua bước phục hồi khi dùng retinol

Sau bước sử dụng retinol, Sol cho rằng không nên bỏ qua bước dùng kem phục hồi, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng. Theo cô, đây là bước giúp bổ sung độ ẩm, hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, từ đó giảm cảm giác khô căng và giúp da phục hồi tốt hơn sau khi sử dụng các hoạt chất chống lão hóa.

Sản phẩm Sol lựa chọn là Marryeco White Rice Ceramide. Với sự kết hợp của ceramide cùng các thành phần dưỡng ẩm và chiết xuất gạo trắng, sản phẩm giúp cấp ẩm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da và mang lại cảm giác mềm mịn, dễ chịu sau mỗi lần thoa.

Marryeco White Rice Ceramide

Nơi mua: Kem dưỡng phục hồi Marryeco

Trộn serum dưỡng ẩm và kem phục hồi thoa đều lên da

Bước cuối cùng, Sol sẽ trộn serum dưỡng ẩm với kem phục hồi rồi thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt để "khóa" lại các bước dưỡng trước đó. Đây cũng là bước Sol duy trì đều đặn nhằm giúp làn da luôn đủ ẩm, khỏe mạnh và hạn chế tình trạng khô căng, đặc biệt sau khi sử dụng các hoạt chất như retinol.

Mỗi tuần dùng 1 lần, sau khi da quen với hoạt chất retinol, mới tăng lên 2-3 lần/tuần Đây cũng là phương pháp Sol thường gợi ý cho những người lo ngại tình trạng mẩn đỏ, khô ráp hay kích ứng khi mới sử dụng retinol. Và cũng là chiêu trẻ hóa da mà người phụ nữ U50 này muốn chia sẻ đến các chị em.