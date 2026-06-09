Không cần mỹ phẩm đắt tiền, mẹ U60 chỉ con gái bôi thứ này lên da để nhìn trẻ hơn so với tuổi, đến phụ nữ Hàn cũng đang học theo

Trên kênh TikTok Mẹ con dưỡng nhan, hình ảnh người mẹ U60 tỉ mỉ hướng dẫn con gái U30 chăm sóc da tại nhà đang nhận được nhiều sự quan tâm của chị em. Không cầu kỳ, không chạy theo những phương pháp làm đẹp đắt đỏ, người mẹ chọn chia sẻ những bí quyết giản dị, dễ thực hiện nhưng lại mang đến cảm giác rất gần gũi và thuyết phục.

Mẹ U60 dạy con gái U30 cách đắp mặt nạ củ dền để da dẻ hồng hào, căng mịn

Trong số đó, mặt nạ củ dền đỏ được xem là một trong những "chiêu" dưỡng da cực kỳ đáng chú ý. Củ dền vốn có màu sắc bắt mắt, thường được gợi nhắc đến với cảm giác tươi mát, giàu sức sống. Khi được tận dụng trong chu trình chăm sóc da, loại mặt nạ này được mẹ U60 giới thiệu như một cách giúp làn da trông hồng hào, rạng rỡ và mịn màng hơn.

Củ dền đỏ mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Không chỉ là thực phẩm ăn hay uống, củ dền còn có thể dùng để đắp mặt nạ, giúp chị em có được làn da hồng hào căng mịn.

Có ba cách đắp mặt nạ với củ dền:

Cách 1: Gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào máy xay nhuyễn, rồi trộn với sữa chua không đường và đắp lên da.

Cách 2: Sau khi gọt vỏ và rửa sạch, thái thành từng lát nhỏ và đắp lên mặt.

Cách 3: Gọt vỏ, rửa sạch và cắt đôi củ dền, cất vào ngăn đá cấp đông. Sau đó lấy ra massager da mặt bằng củ dền đóng đá.

Chú ý:

- Cho củ dền vào tủ lạnh cho mát, khi đắp sẽ thấy da dẻ sảng khoái hơn. Cách này cũng giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên da, cải thiện độ săn chắc cho làn da của các chị em.

- Đắp khoảng 2 lần/tuần, mỗi lần đắp 10 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước.

Cách thứ nhất: Say nhuyễn củ dền, trộn với sữa chua không đường và đắp lên da.

Cách thứ 2: Cắt thành từng lát mỏng và đắp lên da

Cách thứ 3: Cấp đông củ dền rồi massage lên da.

Nhìn làn da căng mịn, hồng hào của mẹ ở tuổi U60, nhiều người không khỏi xuýt xoa: chăm da kỹ thế này thì bảo sao mẹ vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ đến vậy. Ở tuổi U60, mẹ vẫn giữ thói quen nâng niu làn da mỗi ngày, không bỏ qua những bước nhỏ nhất.

Với các chị em thường xuyên gặp tình trạng da xỉn màu, thiếu sức sống, đây là một mẹo làm đẹp tại nhà rất đáng để tham khảo.

Phụ nữ Hàn cũng học theo chiêu đắp mặt nạ củ dền để cải thiện làn da tuổi U40

Không chỉ được các chị em Việt yêu thích, chiêu đắp mặt nạ củ dền còn đang được nhiều phụ nữ Hàn Quốc áp dụng trong chu trình dưỡng da hàng tuần. Điển hình như Chrisy, chủ kênh TikTok @withchrisy, năm nay 36 tuổi, cũng thường xuyên đắp mặt nạ củ dền mỗi tuần để cải thiện làn da ở tuổi U40.

Nếu như Chrisy bước vào tuổi U40 thì cô nàng Linna Cheung mới U30 những cũng đã rất ý thức việc đắp mặt nạ dưỡng da. Với mặt nạ củ dền thì Linna Cheung kết hợp thêm sữa chua hoặc cơm xay nhuyễn để tạo hỗn hợp màu đỏ đặc sệt, sau đó đắp lên da khoảng 10 phút rồi rửa sạch mặt.

Với mong muốn giữ da luôn căng mịn, tươi tắn và hạn chế vẻ xỉn màu do tuổi tác, Chrisy và Linna Cheung lựa chọn cách chăm sóc đơn giản nhưng đều đặn này mỗi tuần.

Điều đó càng cho thấy mặt nạ củ dền không chỉ là mẹo làm đẹp truyền miệng gần gũi, mà còn đang trở thành một bí quyết dưỡng nhan được nhiều phụ nữ từ Việt Nam đến Hàn Quốc đặc biệt quan tâm, nhất là những ai muốn duy trì làn da hồng hào, rạng rỡ theo cách tự nhiên và dễ thực hiện tại nhà.