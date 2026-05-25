Cô nàng 9X "biến" mái tóc bạc sớm thành điểm nhấn cá nhân: Nhan sắc rạng rỡ, thần thái cuốn hút khó rời mắt

Trong suy nghĩ của nhiều người, mái tóc bạc thường gắn với tuổi tác, với hình ảnh người phụ nữ khi bước qua tuổi 50. Những sợi tóc trắng đôi khi bị xem như dấu hiệu của sự già nua, vì vậy mà nhiều người luôn tìm cách che giấu.

Nhưng với phụ nữ hiện đại, khi yêu bản thân và trân trọng hành trình tự nhiên của cuộc đời, mái tóc bạc không nhất thiết đồng nghĩa với già nua. Trái lại, đó có thể là một phần rất riêng của cá tính, một dấu mốc trưởng thành và cũng là điều khiến họ thêm yêu bản thân mỗi ngày.

Cô nàng 9x sở hữu mái tóc "muối tiêu"

Huế Thanh (sống tại TP.HCM, hiện đang là một thông dịch viên Tiếng Anh y khoa tại một bệnh viện quốc tế) là một người như vậy. Dù thuộc thế hệ 9x, mái tóc của cô đã điểm bạc khá rõ. Thế nhưng, nếu lướt qua trang cá nhân của Thanh, người ta không thấy ở cô có bất kỳ sự tự ti hay né tránh nào.

Thanh luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ, hiện đại và đầy sức sống. Mái tóc bạc không làm Thanh già đi; ngược lại, nó trở thành điểm nhấn khiến cô đặc biệt hơn giữa rất nhiều hình ảnh quen thuộc khác.

"Thực ra mình không nhớ chính xác từ khi nào đã bắt đầu có tóc bạc, chỉ nhớ là từ khi còn khá trẻ. Khi xem lại những bức ảnh cũ, mình nhận ra từ 2020 tóc mình đã bạc khá rõ rồi, nhưng thời điểm đó mình vẫn hay nhuộm tóc để che đi nên mọi người không để ý.

Rồi từ 2021 thì mình quyết định không nhuộm nữa, cũng từ lúc đó mà mái tóc bạc ngày càng nổi bật với diện mạo mình và mình cũng bắt đầu định hình phong cách cùng mái tóc này. Có thể nói mái tóc này giờ đã trở thành một phần bản sắc, một dấu ấn cá nhân gắn liền với hành trình trưởng thành của mình suốt những năm qua" - Huế Thanh chia sẻ.

Mái tóc bạc trở thành dấu ấn cá nhân, không theo bất kỳ chuẩn mực nào

Trước khi thực sự tận hưởng mái tóc bạc của mình, Thanh cũng từng trải qua cảm giác băn khoăn giống nhiều phụ nữ khác. Cô từng nhuộm phủ bạc để che đi những sợi tóc khác màu. Nhưng rồi cô nhận ra mình không thể mãi chạy theo việc che giấu một đặc điểm vốn rất tự nhiên của mỗi người.

"Nếu nói không ngại mình trông già hơn thì không đúng, phụ nữ ai chẳng sợ già. Nhưng thay vì nhìn những sợi tóc bạc như một sự xuống sắc, mình chỉ xem đó là những 'sợi highlight' cá tính được ban tặng bởi thế hệ gia đình.

Mình không ngại bản thân trông già hơn tuổi, bởi mình tin rằng thần thái, năng lượng sống và tư duy mới là thứ quyết định một người già hay trẻ. Mái tóc bạc di truyền này giống như một dấu ấn cá nhân độc đáo, giúp mình nổi bật và khác biệt theo cách riêng của mình mà không cần phải chạy theo bất kỳ chuẩn mực số đông nào".

Không ít lần, Thanh nhận được những lời góp ý kiểu như: "Tóc em bạc quá rồi, nhuộm tóc đi cho trẻ hơn". Trước đây, mỗi lần như vậy, cô thường giải thích rằng mình đã từng nhuộm, nhưng chân tóc nhanh mọc lại, vừa mất thời gian vừa dễ làm tóc hư tổn.

Về sau, Thanh học cách đón nhận những lời góp ý ấy nhẹ nhàng hơn. Cô hiểu phần lớn mọi người nói vậy vì quan tâm, mong cô trông trẻ trung và rạng rỡ hơn mà thôi.

"Bây giờ, thay vì giải thích, mình hay mỉm cười rồi đùa lại: 'Em thấy để thế này nhìn cũng ngầu, lại có nét riêng nữa, nên thôi cứ để tự nhiên vậy ạ!'.

Mình nhận ra một điều rất hay: Khi mình đón nhận những lời nhận xét bằng sự vui vẻ và năng lượng tự tin, mọi người xung quanh cũng sẽ nhìn mái tóc của mình bằng một ánh mắt tích cực hơn. Đến mức mà bây giờ, thay vì giục đi nhuộm, mọi người lại quay sang ủng hộ, khen mái tóc này cá tính và bảo mình cứ giữ nguyên như thế. Thậm chí mình còn truyền được động lực cho khá nhiều bạn trẻ cũng bị tóc bạc như mình".

Làn da, vóc dáng và tinh thần được chăm sóc tốt, thì tóc bạc cũng không thể khiến bản thân già đi

Điều đặc biệt là mái tóc bạc không làm tổng thể hình ảnh của Thanh trở nên mệt mỏi hay già dặn. Ngược lại, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ làn da, vóc dáng, gu thời trang và thần thái rạng rỡ.

"Mình nhận ra nếu làn da, vóc dáng và tinh thần luôn được chăm sóc tốt, thì mái tóc bạc không hề làm mình già đi. Ngược lại, nó trở thành một điểm nhấn thời trang cá tính cho tổng thể của mình. Từ đó, mình chọn tập trung vào những thói quen cốt lõi để chăm sóc bản thân mỗi ngày một cách tự nhiên và thoải mái nhất, không cần phải quá gồng mình hay cố gắng".

Bí quyết chăm sóc bản thân của Thanh không quá cầu kỳ. Bắt đầu buổi sáng với một ly trà hoa kỷ tử ấm, uống nước lọc ấm xuyên suốt cả ngày, ăn trái cây tươi nhiều màu sắc và ưu tiên chất béo tốt từ các loại hạt, quả bơ, dầu olive... Đặc biệt, cô hạn chế đồ ngọt, đường và sữa để giữ làn da mịn màng và khỏe hơn.

"Quy trình dưỡng da của mình cũng tối giản, không cầu kỳ nhiều bước, chủ yếu tập trung vào làm sạch và dưỡng ẩm. Mình không chọn sản phẩm quá đắt tiền mà ưu tiên sự phù hợp với làn da và có nguồn gốc rõ ràng".

Bên cạnh đó, Thanh cũng xem việc nuôi dưỡng tinh thần là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thần thái trẻ trung. Cô tập trung nuôi dưỡng thần thái, giữ tinh thần vui vẻ lạc quan mỗi ngày.

"Mình không để những áp lực hay năng lượng tiêu cực ở lại trong đầu quá lâu. Thay vào đó, mình lấp đầy cuộc sống bằng những việc yêu thích như đọc sách, nhảy nhót, đi du lịch, hay làm nội dung những chiếc vlog nhỏ... Khi tinh thần mình tự do và hạnh phúc, thần thái tự khắc sẽ tươi trẻ thôi".

Tóc bạc có thể là tín hiệu của thời gian, nhưng không nhất thiết phải lo sợ hay tự ti

Đã là phụ nữ thì ai cũng sợ già. Với Huế Thanh mái tóc bạc có thể là tín hiệu của thời gian, nhưng không nhất thiết phải trở thành lý do khiến ai đó hoảng sợ hay tự ti.

"Sắc đẹp hiện đại vốn không có một khuôn mẫu chuẩn mực nào cả. Nếu một người phụ nữ yêu thích sự tự nhiên, một mái tóc 'muối tiêu' được chăm sóc khỏe mạnh, cắt tỉa gọn gàng và có kiểu dáng phù hợp vẫn sẽ mang một sức hút rất riêng. Ngược lại, nếu việc che đi những sợi tóc bạc giúp họ cảm thấy tràn đầy năng lượng và tự tin hơn, thì việc thay đổi màu tóc cũng là một cách yêu bản thân tuyệt vời.

Sau cùng, tóc bạc sớm hay muộn chỉ là quy luật của sinh học; chính cách chúng ta lạc quan đón nhận, chủ động chăm sóc bản thân và sống rực rỡ mỗi ngày mới là điều định nghĩa nên vẻ đẹp vượt thời gian của người phụ nữ".

Điều làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở việc che giấu hay giữ lại bao nhiêu dấu hiệu thời gian, mà ở cách họ lạc quan đón nhận chính mình, chủ động chăm sóc bản thân và sống rực rỡ mỗi ngày.

Mái tóc bạc, vì thế, không còn là điều cần giấu đi. Đôi khi, đó chính là dấu ấn khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút theo cách rất riêng, như Huế Thanh chẳng hạn.

Nguồn: NVCC