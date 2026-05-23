Để cứu làn da chi chít mụn, cô nàng Hàn Quốc uống loại nước ép đẹp da uống 2 lần/tuần, kết quả da đẹp ngoài sức tưởng tượng

Từng có thời gian khá mặc cảm vì làn da chi chít mụn ẩn, mụn viêm và những vùng da tổn thương sau mụn, Grace May - cô nàng Hàn Quốc tuổi 30 (sở hữu kênh TikTok @gracemayofficial) được nhiều người chú ý bởi hành trình cải thiện làn da, đã chia sẻ một công thức nước ép màu cam mà cô gọi là "Glow Juice".

Vào năm 2024, làn da của Grace May thường xuyên trong tình trạng mụn sưng viêm, bề mặt kém mịn màng và để lại nhiều vết thâm sau mụn. Điều này khiến cô thiếu tự tin, đặc biệt là khi trang điểm, bởi nền da không đủ khỏe khiến lớp nền dễ bị sần, kém tự nhiên.

Loại nước này được Grace May ví như "nước ép retinol", nhờ thành phần chính là cà rốt - loại củ giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Bên cạnh đó, công thức còn có táo, cam, chanh và gừng, tạo nên một ly nước ép có màu cam bắt mắt, vị chua ngọt dễ uống và cảm giác thanh mát.

Công thức "Glow Juice" yêu thích của Grace May, với lượng này có thể cất trong tủ lạnh, uống 2-3 lần.

- 10 củ cà rốt, khoảng 1,1 kg

- 2 quả táo

- 2 quả cam đã gọt vỏ

- 1 quả chanh đã gọt vỏ

- 1 nhánh gừng

Tất cả nguyên liệu được ép chung để tạo thành một ly nước ép giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Với Grace, đây không chỉ là một loại nước giải khát mùa hè mà còn là cách cô bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và làn da từ bên trong để cải thiện tình trạng mụn viêm, mụn ẩn của mình.

Sau một thời gian duy trì uống loại nước ép màu cam này khoảng 2-3 lần mỗi tuần, Grace nhận thấy làn da dần có sự thay đổi tích cực: các nốt mụn viêm giảm rõ rệt hơn, bề mặt da mềm mại, láng mịn hơn, đặc biệt là những vết thâm mụn cũng mờ dần theo thời gian.

* Cà rốt: Giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, có thể hỗ trợ quá trình tái tạo da, giúp da khỏe và mịn màng hơn.

* Cam và chanh: Bổ sung vitamin C, góp phần làm sáng da, hỗ trợ mờ thâm và cải thiện sắc tố da không đều màu.

* Táo: Chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây xỉn màu, đồng thời tạo vị ngọt tự nhiên cho ly nước ép.

* Gừng: Có đặc tính làm ấm, hỗ trợ làm dịu cơ thể và giúp làn da trông tươi tắn hơn.

Tất nhiên, Grace May không chỉ dựa vào nước ép để chăm sóc da. Cô vẫn duy trì các bước làm sạch và dưỡng ẩm dịu nhẹ, phù hợp với làn da mụn và da đang bị tổn thương. Tuy vậy, Grace cũng không phủ nhận rằng "cốc nước màu cam" này là một phần quan trọng trong thói quen chăm sóc da mụn, da hư tổn của cô.

Ly nước ép cà rốt - cam không đơn thuần là một thức uống "trị mụn". Sau khi thấy làn da cải thiện, cô vẫn muốn duy trì thói quen này hàng tuần như một cách giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, làn da khỏe hơn và rạng rỡ hơn trong mùa hè. Cô xem đây là một loại nước giải khát thanh lọc cơ thể, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Hiện tại, Grace May tự tin hơn rất nhiều với làn da của mình. Từ một làn da từng nhiều mụn viêm, mụn ẩn và vết thâm, da cô đã trở nên mịn màng, khỏe khoắn và đều màu hơn. Nền da cải thiện cũng giúp cô tự tin hơn khi trang điểm, bởi lớp nền bám đẹp hơn và gương mặt trông tươi tắn hơn.

Nguồn: @gracemayofficial