Check bỉm Baby Love Capy nhà Unicharm: Dòng bỉm bình dân giá rất rẻ nhưng có 1 ưu điểm cực "ổn áp"

Trong series check bỉm hộ các mẹ, mình luôn lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thuộc dòng sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thị trường. Nếu đang băn khoăn lựa chọn hoặc muốn thay đổi bỉm tã cho bé yêu, các mẹ có thể tìm hiểu tại đây.

Trong rất nhiều lựa chọn tã giấy cho bé trên thị trường hiện nay, Baby Love Capy là một trong những dòng tã quần tiết kiệm được nhiều mẹ Việt tin dùng. Thuộc thương hiệu BabyLove nổi tiếng và thuộc tập đoàn Unicharm – một “ông lớn” trong ngành hàng chăm sóc bé, Baby Love Capy hứa hẹn mang lại sự tiện lợi, thoải mái với giá cả hợp lý. Mình đã dùng thử và dưới đây là đánh giá chi tiết về sản phẩm này.

Giới thiệu sản phẩm

"Baby Love Capy" (hay Babylove Capy Capy) là một dòng tã/bỉm quần cho em bé của thương hiệu BabyLove (thuộc Unicharm Nhật Bản) nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến với đặc điểm siêu mỏng, thấm hút tốt, chống tràn, thiết kế co giãn 360 độ và họa tiết chuột lang (Capybara) dễ thương, mang lại sự thoải mái, khô thoáng cho bé với mức giá tiết kiệm.

Baby Love Capy là dòng tã quần dành cho bé từ sơ sinh đến khoảng 3 tuổi với thiết kế dạng quần lỡ, dễ mặc – thuận tiện cho cả mẹ và bé trong quá trình vận động. Điểm đặc biệt của Baby Love Capy là hướng đến phân khúc tiết kiệm, giúp các mẹ giảm chi phí mà vẫn đảm bảo nhu cầu cơ bản về độ thấm hút và sự thoáng mát cho bé.

Sản phẩm có nhiều size từ M, L, XL, XXL phù hợp với cân nặng từng giai đoạn phát triển của bé. Vỏ ngoài tã được làm từ chất liệu mềm mại, thoáng khí, tránh gây hầm bí và kích ứng da.

Ưu điểm

1. Giá cả rất hợp lý: Đây là điểm thu hút lớn nhất của Baby Love Capy. Mức giá mềm hơn nhiều so với các dòng tã cao cấp, phù hợp với các gia đình muốn tiết kiệm chi phí.

2. Thiết kế tối ưu: Vẫn là thiết kế đặc trưng của nhà Unicharm đã thấy ở nhiều dòng bỉm quen thuộc như Bobby, phần chun quần bản rộng ôm được từ bụng đến hông và mông bé. Dáng chữ T truyền thống nhưng phù hợp với các bạn nhỏ bụ bẫm. Có vách chống tràn nên cũng hạn chế được việc tràn bỉm.

3.Thấm hút tương đối ổn: Mặc dù thuộc phân khúc tiết kiệm, nhưng tã vẫn có khả năng thấm hút đủ cho bé ngủ và vận động ban ngày. Điểm cộng cho Capy Capy là mặc dù ở phân khúc giá rẻ nhưng thấm hút cực tốt, nếu không có gì đặc biệt thì hoàn toàn có thể sử dụng làm bỉm đêm cho bé mà không phải lo nửa đêm dậy thay bỉm.

3. Khô thoáng, mỏng: Điểm cộng cực kỳ mạnh cho Capy Capy là vô cùng khô thoáng. Capy Capy thậm chí còn khô thoáng hơn so với 1 số dòng bỉm ở phân khúc cao hơn của nhà Unicharm. Giúp bé thoải mái, giảm nguy cơ hăm tã, đặc biệt phù hợp cho mùa hè nóng ẩm. Với các bé da nhạy cảm thì nên thử trải nghiệm, bé không hề bị ẩm mông (trừ khi bỉm quá đầy).

4.Thiết kế dễ thương: Màu sắc và họa tiết ngộ nghĩnh, làm cho bé thích thú hơn khi mặc. Với các bà mẹ "phù phiếm" như mình thì hình ảnh dễ thương của chú chuột lang nước đã thu hút mình chọn bỏ vào giỏ hàng.

Về đêm, con ít hoạt động thì bỉm sẽ ít bị lệch hơn. Dáng bỉm phù hợp cho các bạn mông đùi to, không lo bị hằn.

Nhược điểm

1. Dễ lệch bỉm: Với những bạn nhỏ hiếu động thì khá là dễ lệch bỉm, trong quá trình dùng Capy Capy, số lần bé nhà mình bị tràn bỉm khá nhiều nhưng nguyên nhân đến từ việc bỉm bị lệch. Đây chính là nhược điểm chung của dáng bỉm quần chữ T.

2. Không mềm mại: Chắc chắn rồi, dòng bỉm ở phân khúc này sẽ ưu tiên tối ưu những tính năng khác nên bỉm khó có thể mềm mại như dòng Antimos hay Premium Soft được.

3. Không khử mùi: Đặc biệt với các mẹ đã dùng qua sản phẩm Antimos thì sẽ bàng hoàng ở khúc này. Capy Capy không có khử mùi, tất cả "tinh hoa" của con sẽ phát huy hết công lực!

Bỉm Baby Love Capy.

Kinh nghiệm dùng và chia sẻ

Mình đã sử dụng Baby Love Capy cho bé trai 2 tuổi, nặng 17kg và sử dụng size XXL, Capy Capy khá chuẩn size nên các mẹ không cần cộng trừ hao. Mình trải nghiệm dùng cả ngày lên đêm nhưng chủ yếu dùng ban đê,. Điều mình thích nhất là phải nói đến sự khô thoáng, thoáng khí nên bé không bị hăm hay ngứa ngáy dù bé nhà mình mặc bỉm 24/24h. Việc mặc tã cũng dễ dàng ở bất kỳ tư thế nào, thậm chí con vừa chạy mình vừa đuổi theo mặc cũng được.

Về độ thấm hút, tã đáp ứng tốt, chứa được lượng nước khá lớn nên không lo nhiều về vấn đề tràn bỉm. Tuy nhiên với ban ngày, con nghịch ngợm chạy nhảy liên tục và bé nhà mình rất hiếu động thì sản phẩm lại không phù hợp nữa vì chỉ cần vài lần trèo leo thôi bỉm có thể bị lệch rồi.

Mẹo nhỏ là chọn size vừa vặn, không quá chật để bé thoải mái vận động, tránh tình trạng tã bị xộc nước hoặc gây khó chịu. Cũng không nên chọn tăng size nhiều vì đặc thù của dáng bỉm chữ T nếu bị rộng thì chắc chắn sẽ bị lệch bỉm. Ngoài ra, khi bé vận động nhiều, nên thay tã thường xuyên để giữ vệ sinh và bảo vệ da bé.

Chấm điểm sản phẩm

Tiêu chí Đánh giá (1-5) Ghi chú Giá cả 5 Rất tiết kiệm, phù hợp đa số gia đình Chất lượng thấm hút 3,5 Chứa được khoảng dưới 800ml nước. Thiết kế và tiện lợi 3,5 Dễ mặc nhưng dễ lệch bỉm Độ mềm mại và khô thoáng 4 Rất khô thoáng nhưng chưa mềm mại Tính sẵn có 3 Sản phẩm mới nên chưa phổ cập nhiều

Tổng điểm: 3,8/5

Giá tham khảo

Giá của bỉm Babylove Capy Capy thường dao động trong khoảng từ 120.000đ đến hơn 300.000đ cho một gói, tùy thuộc vào kích thước, số lượng miếng, chương trình khuyến mãi và nhà bán hàng cụ thể.

Kết luận

Baby Love Capy là dòng tã quần tiết kiệm, thích hợp cho các mẹ cần một lựa chọn vừa túi tiền mà vẫn đảm bảo thoáng khí, mềm mại và thấm hút vừa phải cho bé trong các hoạt động hàng ngày. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho bé dùng ban ngày hoặc những bé tè lượng vừa phải. Tuy nhiên, với những bé tiểu nhiều vào ban đêm hoặc vận động mạnh, mẹ nên cân nhắc kết hợp với các dòng tã khác để tránh tràn và đảm bảo sự thoải mái tối đa cho bé.

Nếu bạn đang tìm tã quần giá tốt, dễ dùng, Baby Love Capy là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc bình dân.