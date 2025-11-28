Check tã quần Bobby Antimos: Xoa dịu nỗi bất an của mẹ bỉm có con không đáp ứng thuốc hạ sốt Paracetamol

Nỗi lo của mẹ bỉm có con không đáp ứng hạ sốt bằng Paracetamol

Là mẹ của một bé 25 tháng, mùa hè năm nay mình lo nhất là muỗi và các côn trùng – vừa sợ con bị muỗi cắn, vừa lo bé bị hăm khi đổ mồ hôi nhiều. Bé nhà mình khá hiếu động, thường chạy nhảy khắp nhà, ra ngoài ban công, đi du lịch ngắn ngày hoặc đến các khu vui chơi ngoài trời. Mỗi lần đi chơi, điều khiến mình lo lắng nhất là làm sao vừa giữ bé khô thoáng, vừa tránh bị muỗi cắn, đặc biệt là khi bé ngủ trưa ngoài trời hoặc ban đêm.

Các mẹ có con đi trẻ chắc là biết, các cô trông 1 lúc cả chục bé thì không thể nào cẩn thận từng ly từng tí được, càng không thể bắt mấy con muỗi không đốt bé được. Có khi đến ở nhà với mẹ, ngoảnh đi ngoảnh lại còn bị đốt đầy người nữa là!

Với trẻ không đáp ứng hạ sốt bằng paracetamol thì chỉ có thể dùng Ibuprofen, nhưng đây lại là thuốc hạ sốt chỉ được dùng khi chắc chắn trẻ không mắc sốt xuất huyết.

Nhưng ám ảnh nhất với mình là thời điểm con 9 tháng, bé bị sốt cao gần 40 độ mà bé nhà mình không thể hạ sốt bằng paracetamol nhưng bác sĩ không dám cho uống Ibuprofen vì nghi ngờ sốt xuất huyết. Rất may sau khi xét nghiệm thì bé âm tính nên mới được uống Ibuprofen. Với trẻ không đáp ứng paracetamol như con mình thì Ibuprofen là sự lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, nếu chưa loại trừ sốt xuất huyết thì KHÔNG ĐƯỢC sử dụng Ibuprofen.

Đó là lý do, sốt xuất huyết là thứ khiến mình ám ảnh và sợ hãi vô cùng.

Mình đã thử dùng Tã quần Bobby Antimos trong khoảng thời gian khá dài từ tháng 6 năm nay đến thời điểm này, tức là qua nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và ở nhiều hoàn cảnh khác nhau: ngủ trưa ở nhà, ngủ ban đêm, đi du lịch, tham quan khu vui chơi ngoài trời. Sau quá trình trải nghiệm, mình muốn chia sẻ chi tiết, để các mẹ hiểu rõ ưu điểm, nhược điểm và cảm nhận thực tế khi bé mặc tã này.

Ưu điểm

1. Khả năng xua muỗi tốt

Đây là lý do mình chọn tã này ngay từ đầu. Thực tế khi mặc tã, bé ít bị muỗi đốt hơn hẳn so với trước đây. Mình nghĩ lý do mà bỉm thực sự xua đuổi được muỗi đó là mùi sả chanh lưu được rất lâu, thậm chí qua 1 đêm sáng hôm sau vẫn còn mùi thơm này.

Khi đi du lịch hoặc tham quan khu vui chơi, mình thấy tã thực sự giúp bé hạn chế muỗi, mẹ cũng bớt lo lắng. Mình thuộc team các mẹ thích cho con xê dịch nên cũng chẳng ngại để con chui rúc khắp nơi. Mà thời tiết miền Bắc thì bất kể mùa nào, chỉ cần hơi bụi rậm, tối tăm 1 chút thì kiểu gì cũng có muỗi.

Nghịch từ bụi rậm đến vũng nước mưa mà chân vẫn trắng phau không 1 nốt muỗi đốt

2. Mềm mại, thấm hút tốt

Lớp vải mềm mại, mịn, bé mặc thoải mái cả ngày. Bỉm này vẫn có thiết kế đặc trưng của nhà Bobby, quần cạp mềm mại, kéo phát lên ngay chứ không phải chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia nữa. Dáng quần không chạy theo xu hướng dáng chữ Q mà vẫn giữ form dáng chữ T nên sẽ phù hợp với các bạn đùi ếch, có vách chống tràn nên khắc phục được nhược điểm của dáng quần chữ T.

Khả năng thấm hút ổn, chưa được lượng "pee" khá nhiều của bé. Điểm cộng là không bị dồn lại 1 cục mà dàn ra khắp bỉm, chắc vì vậy mà bé sẽ không bị hăm. Mình thử cả khi bé ngủ trưa và ngủ ban đêm, tã vẫn giữ bé khô thoáng 6–7 giờ, cực kỳ tiện cho những ngày bận rộn hoặc đi chơi xa.

Team mông to đùi ếch bụng bia thoải mái bon chen em bỉm này

3. Thiết kế tiện lợi, dễ mặc

Cạp chun co giãn, ôm vừa vặn, bé vận động thoải mái mà tã không tuột. Ôm dáng nhưng lại không bị hằn bụng hằn đùi. Các mẹ có con mông to đùi ếch bụng bia có thể đưa em bỉm này vào list.

Dạng quần tiện mặc cho bé từ 6–36 tháng, đặc biệt tiện khi đi du lịch hoặc chơi ngoài trời, giúp bé tự do vận động. Bỉm mỏng nên không gây khó chịu cho các bé. Riêng dòng này các mẹ không phải cộng trừ size gì đâu, bỉm có size khá là chuẩn rồi.

Từ chạy nhảy đến ngủ các kiểu dáng đều chưa thấy tràn bỉm lần nào, trừ khi tại ba mặc lệch bỉm cho

4. Thơm nức nở, giá cả hợp lý

Họa tiết nhẹ nhàng, dễ phân biệt được trước sau nên các bà chăm cháu cũng không sợ bà mặc ngược cho cháu.

Thơm - rất thơm. Các con tự nhiên thành em bé thơm tho dù mấy ngày ho hắng sổ mũi mẹ không dám tắm cho.

Giá so với các tã xua muỗi khác thì hợp lý, dùng nhiều gói cũng không quá tốn kém.

Tải được lượng pee rất nhiều, bỉm dày bịch sau 1 đêm nhưng không hề tràn

Nhược điểm

1. Xua muỗi nhưng không tuyệt đối

Cái này thì rõ ràng rồi vì bỉm đuổi muỗi bằng mùi hương là chính nên không thể triệt để, mẹ vẫn cần quan sát bé.

2. Thơm quá nên đôi khi mẹ không nhận ra bé đã "poo"

Đây chính là vấn đề mà mình gặp phải, bình thường con mà "thả bom" là biết ngay nhưng từ ngày chuyển sang dùng em bỉm này thì cũng có vài pha không phát hiện ra, đến lúc con đòi đi rửa ráy thì mẹ mới biết.

Bỉm chưa thật sự khô thoáng, vẫn sẽ làm ẩm mông bé

3. Chọn đúng size là quan trọng

Nếu chọn size không đúng, khả năng thấm hút và chống muỗi không phát huy tối đa. Mình phải mua lại size lớn hơn khi bé tăng cân.

Lần đầu mình dùng là bịch size XL, nhỏ hơn size bé nhà mình nên trải nghiệm không được như ý. Từ các bịch sau chuẩn XXL thì mới thấy đáng tiền.

4. Chưa thật sự khô thoáng

Điểm trừ lớn nhất của em bỉm Bobby Antimos là đây. Mặc dù khả năng thấm hút rất tốt, chứa được lượng nước nhiều nhưng bỉm chưa thật sự khô thoáng so với những sản phẩm "tiền bối" của nhà Bobby. Bù lại thì bỉm không gây hăm nên dù khá ẩm mông nhưng bé nhà mình chưa có hiện tiện bị hăm tã.

Thiết kế bỉm đặc trưng của nhà Bobby nhưng luôn ăn điểm vì dễ mặc, chắc chắn, ôm dáng bé

Trải nghiệm tổng thể

Sau nửa năm sử dụng ở nhiều hoàn cảnh từ ngủ ban đêm, ngủ trưa, đi du lịch, vui chơi ngoài trời, mình thấy Bobby Antimos là tã quần đáng thử cho mẹ bỉm muốn vừa thấm hút tốt, không tràn, không hăm vừa bảo vệ bé khỏi muỗi.

Chấm điểm sản phẩm (9 điểm)

Tiêu chí Điểm Nhận xét Khả năng xua muỗi 10/10 Giảm đáng kể muỗi đốt. Xoa dịu nỗi lo của mẹ ám ảnh sốt xuất huyết. Thấm hút & khô thoáng 9/10 Thấm tốt, bé ngủ trưa và ban đêm không tràn, không bị hăm. Mềm mại & thoải mái 8/10 Vải mềm, bé vận động thoải mái, chưa khô thoáng, vẫn còn ẩm mông bé. Thiết kế & tiện lợi 9/10 Dễ mặc, cạp chun không hằn bụng, thiết kế dễ phân biệt trước sau. Giá cả 9/10 Hợp lý, phù hợp dùng lâu dài. Tổng điểm 9/10 Đáng thử cho mẹ bỉm muốn vừa bảo vệ da bé vừa hạn chế muỗi đốt.



