Thót tim trước cảnh mẹ trẻ treo con "lủng lẳng" sau ghế để ngồi ăn trong nhà hàng

Một khoảnh khắc thót tim đã xảy ra trong một nhà hàng khi một bà mẹ trẻ treo chiếc ghế xách em bé phía sau ghế ngồi của mình. Lúc đầu, ai nấy đều thấy đây là một "mẹo" khá hay: vừa tiết kiệm chỗ ngồi, vừa để bé yên trong ghế mà không làm vướng lối đi. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cảnh tượng lại trở thành tình huống cực kỳ nguy hiểm với bé con.

Thót tim trước khoảnh khắc em bé bị mẹ treo sau ghế khi đi ăn tại nhà hàng. (Nguồn: @embebebibo).

Khi bà mẹ đứng dậy mà quên mất phía sau còn con mình, chiếc ghế lập tức bị kéo theo sức nặng của bé và ngả đổ ra sau. Cả không gian nhà hàng như lặng đi trong một giây. May mắn thay, bé chỉ hoảng hốt và không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng những người chứng kiến đều không khỏi rùng mình nghĩ tới kịch bản xấu hơn.

Theo ghi nhận, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều bố mẹ vẫn có thói quen treo nôi xách hoặc ghế xách trẻ nhỏ phía sau ghế ngồi khi đi ăn ngoài. Thực tế, cách làm này tuy tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn rủi ro: chỉ cần người lớn đứng dậy bất ngờ, chiếc ghế mất cân bằng, hoặc có ai vô tình va phải, em bé hoàn toàn có thể bị ngã, thậm chí chấn thương nghiêm trọng.

Ngay lập tức dân tình phẫn nộ trước việc làm này của bà mẹ trẻ, không thể chấp nhận được việc treo bé con phái sau ghế để ăn uống cho thoải mái. Hành động này thật sự nguy hiểm, chiếc ghế có thể bị ngả ra, bé ngã sấp mặt xuống bất cứ lúc nào, hoặc nếu không mọi người qua lại, hay nhân viên bưng bê đồ đi qua... rất có thể vô tình vướng vào bé thậm chí có thể khiến bé bị bỏng.

Rất nhiều bình luận phẫn nộ quanh khoảnh khắc treo bé sau ghế của bà mẹ trẻ.

Các chuyên gia an toàn trẻ em nhiều lần khuyến cáo rằng ghế xách hay nôi xách chỉ nên đặt dưới sàn, ở nơi chắc chắn và an toàn, tuyệt đối không treo hay đặt chông chênh trên ghế, bàn hoặc xe đẩy không đúng thiết kế. Một cái "tiện" trong chốc lát có thể trả giá bằng một tai nạn không ai muốn.