"Bà ngoại mê pickleball", cô Văn Thùy Dương cứ "đánh pick" là làm 1 việc để giảm căng cơ, đến con dâu cũng phải bái phục

Nếu bạn nghĩ pickleball chỉ là một môn thể thao "nhẹ nhàng, tao nhã" dành cho người trung niên thì có lẽ bạn sẽ phải nghĩ lại. Môn thể thao này đang "chiếm sóng" ác liệt, từ giới trẻ đến các cô bác trung niên "mê như điếu đổ". Pickleball tưởng chừng chỉ cần vung vợt nhẹ, di chuyển chậm, nhưng thật ra lại đòi hỏi sức bền, độ linh hoạt và phản xạ cực nhanh. Chính vì vậy, sau mỗi buổi tập, người chơi có thể gặp tình trạng căng cơ, đau mỏi tay chân, hoặc cứng khớp vai.

Thế nhưng, "bà ngoại hot nhất mạng xã hội" - cô Văn Thùy Dương, con gái cố giáo sư Văn Như Cương, mẹ chồng của Ca nương Kiều Anh, lại có cách riêng để đối phó với những cơn đau mỏi ấy, khiến dân tình bất ngờ, đến con dâu cùng phải thốt lên: "Bái phục mẹ".

Ngoài bộ môn pickleball, cô Văn Thùy Dương còn dành thời gian tập gym để rèn luyện sức khỏe.

Mới đây, trên trang cá nhân, "bà ngoại" chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái hài hước nhưng tràn đầy năng lượng: "Dạo này cũng rỗi rãi, cứ tập thể thao, oánh Pick xong mỗi ngày làm hết một bồn nước đá. Không phải uống đâu mà ngâm. Ngày nào cũng 7 túi đá và nửa bồn nước, xong việc thấy mình như mới tinh. Chờ mùa đông xem có bản lĩnh tiếp không!".

Thực tế là, ít ai có thể giữ được tinh thần thể thao mạnh mẽ, kỷ luật và đầy năng lượng như cô Văn Thùy Dương. Sau mỗi buổi chơi pickleball, thay vì nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cô chọn liệu pháp ngâm nước đá - một phương pháp mà các vận động viên chuyên nghiệp thường áp dụng để giảm sưng viêm, phục hồi cơ nhanh và giúp cơ thể tái tạo năng lượng.

Với những ai cũng đam mê pickleball hoặc các môn thể thao vận động, nếu gặp phải tình trạng căng cơ, đau mỏi sau khi chơi, hoàn toàn có thể học theo bí quyết "chườm đá toàn thân" của cô Văn Thùy Dương. Liệu pháp này không chỉ giúp giảm viêm, thư giãn cơ bắp, phục hồi năng lượng nhanh hơn, mà còn giúp cơ thể tỉnh táo, sảng khoái như "được reset lại".

Tuy nhiên, có một lưu ý, khi ngâm đá hoặc tắm lạnh, bạn nên giữ nhiệt độ nước trong khoảng 10 - 15°C và không ngâm quá 10 phút để tránh gây co mạch hoặc sốc nhiệt. Với người mới bắt đầu, chỉ cần ngâm chân hoặc hạ nhiệt vùng cơ bị mỏi trước khi thử ngâm toàn thân.

Ở tuổi 50+, ngoài vai trò là "bà ngoại", cô Văn Thùy Dương còn là mẹ của cặp sinh đôi Cơm - Canh. Cô mang bầu cặp song sinh trai vào năm 2019, vượt cạn thành công lần thứ ba ở tuổi 47, mới đấy mà anh em Cơm - Canh đã 6 tuổi, bước vào lớp 1.

Cặp sinh đôi Cơm - Canh, con trai của cô Văn Thùy Dương.



