Chưa cần bôi retinol vội, bác sĩ khuyên chị em U30 dùng 5 sản phẩm này ngay từ bây giờ để da đẹp hoàn hảo

Thế giới skincare có rất nhiều thành phần tốt cho làn da, có thể kể đến một vài cái tên tiêu biểu như là retinol hay là AHA/BHA. Tuy nhiên bên cạnh những "ngôi sao" ấy thì còn 5 thành phần được các bác sĩ vô cùng yêu thích, khuyến khích chị em dùng. Và bạn nên lưu tâm đến những món skincare chứa những thành phần sau đây, đảm bảo làn da sẽ được bảo vệ và chăm sóc một cách toàn diện, hiệu quả.

1. Sản phẩm chứa squalane

Nếu bạn thắc mắc về bí mật đằng sau làn da căng mọng, mềm mại và có độ glow chuẩn đẹp thì câu trả lời chính là squalane. Thành phần này vốn có sẵn trong làn da của chúng ta, giúp duy trì độ ẩm để có được làn da mềm mại như da em bé vậy. Không may rằng thời gian trôi qua, làn da sẽ dần mất đi squalene và trong những năm tháng đôi mươi, phần lớn lượng squalene sẽ biến mất. Do đó, việc bổ sung thành phần này cho làn da sẽ giúp lấy lại được độ mềm mọng, căng khỏe vốn có.

Ngoài việc dưỡng ẩm, squalane còn giúp tăng hiệu quả của quy trình skincare vì giúp các sản phẩm chăm da khác thẩm thấu dễ dàng hơn.

*Sản phẩm gợi ý: The Ordinary 100% Plant-Derived Squalane (Khoảng 299.000 VNĐ)

Nơi mua: Tiki

2. Sản phẩm chứa niacinamide

Niacinamide là một dạng của vitamin B3. Đây là thành phần cực kỳ đa nhiệm khi có thể giúp xoa dịu, dưỡng ẩm, điều trị tình trạng tăng sắc tố da, giảm nếp nhăn và củng cố lớp màng bảo vệ da thêm khỏe mạnh. Chưa hết, thành phần này còn giúp kích thích sản sinh collagen để bạn có được làn da đàn hồi, căng khỏe; thậm chí là có thể làm liền sẹo mụn.

*Sản phẩm gợi ý: The INKEY List Niacinamide Oil Control Serum (Khoảng 320.000 VNĐ)

Nơi mua: Hermosa

3. Sản phẩm chứa hyaluronic acid

Giống như squalene, hyaluronic acid cũng được tìm thấy trong cơ thể và có tác dụng giữ cho làn da của bạn được căng khỏe, tươi sáng. Khi tuổi tác lớn dần, hyaluronic acid cũng suy giảm, đòi hỏi bạn cần bổ sung thêm cho làn da để duy trì phong độ da đẹp. Thành phần này sẽ giúp cấp nước cho làn da, tăng độ đàn hồi và đây chính là lý do các bác sĩ rất khuyến khích chị em thêm sản phẩm chứa hyaluronic acid vào quy trình. Cuối cùng, hyaluronic acid sẽ góp phần hồi phục những tổn thương gây ra bởi những tia UV có hại.

*Sản phẩm gợi ý: Vichy Minéral 89 Face Serum with Hyaluronic Acid (Khoảng 602.000 VNĐ/30ml)

Nơi mua: Bellelab

4. Sản phẩm chứa trà xanh

Lá trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, điều này biến sản phẩm chứa trà xanh trở thành lựa chọn tuyệt vời để bảo tồn collagen và elastin trong làn da, ngăn ngừa nếp nhăn và góp phần bảo vệ làn da khỏi những tổn thương do ánh nắng. Cũng phải nói thêm rằng, một số sản phẩm chứa trà xanh còn có khả năng trị mụn. Lý do là bởi trà xanh có khả năng chống kích ứng, điều tiết dầu, đồng thời xoa dịu ngay cả làn da nhạy cảm nhất.

*Sản phẩm gợi ý: Boscia Matcha Magic Super-Antioxidant Mask (Khoảng 800.000 VNĐ)

Nơi mua: Lingbeau

5. Sản phẩm chứa vitamin C

Vitamin C là thành phần siêu quyền lực của giới skincare. Ngay cả các bác sĩ da liễu cũng không thể thiếu sản phẩm chứa thành phần này trong quy trình. Vitamin C là một trong những thành phần chống lão hóa hữu ích hàng đầu vì có khả năng kích thích sản sinh collagen, đặc trị tình trạng tăng sắc tố da, nâng tông da và bảo vệ làn da khỏi gốc tự do gây lão hóa. Thời điểm dùng vitamin C lý tưởng nhất chính là vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng và làn da của bạn sẽ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

*Sản phẩm gợi ý: TruSkin Naturals Vitamin C Serum (Khoảng 550.000 VNĐ)

Nơi mua: Lazada

