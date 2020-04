Chiêu làm đẹp của Mai Ngọc chỉ một viên Vitamin C mỗi ngày, chị em tuổi 30+ có thể bắt đầu với 5 gợi ý sau để da đẹp eo thon dần đều

Vitamin C - thần dược cho làn da lão hóa

Nhắc tới công cuộc chống lão hóa và dưỡng trắng da, Vitamin C là thành phần đóng vai trò chủ chốt và quyết định vẻ ngoài tươi trẻ của phái đẹp. Vitamin C hỗ trợ chữa lành các tế bào hư tổn, bảo vệ bề mặt khỏi tác động của ánh mặt trời cũng như trị sạch những vết mụn cứng đầu hay những vết nám tàn nhanh khiến làn da mất tính thẩm mỹ.

Việc sử dụng vitamin C không đầy đủ có thể gây khô da và sần sùi, khiến da nhanh xuất hiện tàn nhang, vết nám... do tiếp xúc nhiều với môi trường khói bụi và chất độc hại hoặc các tia UV trong ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy mà trong routine skin care của chị em ngoài 30 không bao giờ thiếu một lọ serum Vitamin C cho riêng mình.



Vitamin C: Giúp giảm mỡ bụng thần tốc, đẩy nhanh quá trình giảm cân

Vitamin C còn có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa, tiêu hao chất béo tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng. Vitamin C sẽ làm oxy hóa mô mỡ, tăng trao đổi chất. Nếu thiếu Vitamin C, cơ thể sẽ tăng dự trữ cholesterol, các cơ quan của cơ thể khác sẽ tích tụ mỡ để cơ thể chống đỡ lại sự thiếu hụt.

Ngay cả khi bạn tập thể dục thường xuyên, chất béo vẫn có thể bị lưu trữ ở những bộ phận khác như dạ dày, khiến vùng bụng vẫn tích tụ mỡ thừa. Nếu chăm tập thể dục nhưng lại không cung cấp đủ Vitamin C thì bạn cũng không thể đốt cháy lượng mỡ dư thừa ở vùng bụng cũng như các vùng thừa mỡ khác.

Hàm lượng Vitamin C nạp vào cơ thể



Vitamin C có thể gây ra các triệu chứng khó chịu và những tác dụng phụ nghiêm trọng nếu dùng quá nhiều, Hội đồng Thực phẩm và dinh dưỡng quy định lượng vitamin C cần thiết ở người từ 19 tuổi trở lên là 2.000 mg. Hàm lượng áp dụng cả nam và nữ, phụ nữ mang thai hay cho con bú và cả phụ nữ bước vào độ tuổi lão hóa.

Chính vì vậy mà nữ BTV duyên dáng nhất VTV Mai Ngọc trong 10 năm qua luôn duy trì thói quen uống 1 viên Vitamin C mỗi ngày để giữ dáng, duy trì nhan sắc.

Chỉ bôi serum Vitamin C ngoài da thôi là chưa đủ, các chị em tuổi 30+ cũng cần uống thêm Vitamin C để duy trì sự tươi trẻ của làn da và vóc dáng của mình.

Gợi ý 5 loại thực phẩm chức năng Vitamin C dành cho các chị em tuổi 30+

Viên uống Vitamin C Blackmores Bio C 1000mg (giá khoảng 660.000 VNĐ/ lọ 150 viên).

Viên uống Nutrilite Bio C Plus All Day Formula (giá khoảng 480.000 VNĐ/ lọ 100 viên).

Viên uống DHC Supplement Vitamin C (giá khoảng 180.000 VNĐ/ gói 120 viên).

Viên uống Vitamin C 500MG with Rose Hips Solgar (giá khoảng 450.000 VNĐ/ lọ 100 viên).