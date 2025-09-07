Mẹ 4 con "bỏ việc" để dành toàn thời gian chăm sóc các bé: Bữa cơm nào cũng vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, đến khay đĩa cũng xinh xẻo

Chị Phương Thảo (31 tuổi, sinh sống tại Vũng Tàu) là mẹ của 4 em bé Thiên An - Nguyên An - Hải An - Lâm An. Các bé sàn tuổi nhau lần lượt sinh năm 2016 - 2019 - 2021 - 2023.

"Mình hiện là bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian cho 4 em bé, trước đây khi có 2 bé đầu thì mình vẫn đi làm nên gửi cho bà hỗ trợ, hầu như mình chỉ nấu ăn được cho con những ngày cuối tuần vì tối về muộn.

Nay mình quyết định nghỉ ở nhà để hoàn toàn chăm lo cho các con, nên mỗi tối mình đều chuẩn bị những đĩa ăn màu sắc cho các bé. Hôm nay mình xin chia sẻ các món ăn cho 7 ngày trong tuần ạ", chị Thảo tâm sự.

Vì có thêm thời gian nên bà mẹ 4 con rất quan tâm các bữa ăn cho bé, bữa nào cũng vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng, đảm bảo con có đủ năng lượng cho một ngày vui vẻ. Nhìn các con ăn ngon, chị lại có thêm động lực để nấu nướng mỗi ngày. Nhờ vậy, khả năng nấu nướng cũng được cải thiện, các con luôn mong đến giờ cơm mẹ nấu.

"Hiện tại, mình hay đùa nhà mình là một nhà trẻ tư nhân vì các con cũng sàn sàn tuổi nhau 2016-2019-2021-2023, các con chơi cùng nhau, học cùng nhau, chị lớn thì biết yêu thương chăm sóc em khi mẹ bận việc, có những tình huống em bé mè nheo thì mẹ không phải xử lý nữa mà chị cả sẽ thay mẹ hướng dẫn cho em. Vậy nên mình thấy, quan trọng nhất khi nhà có đông em bé là tinh thần của MẸ, mẹ luôn tìm thấy niềm vui từ hoạt động mỗi ngày cùng con và phân chia thời gian ưu tiên hợp lý trong ngày cho từng bạn nhỏ để các con đều cảm nhận được tình yêu của bố mẹ.

Mình đã chọn nghỉ việc ở nhà để toàn tâm tự mình chăm sóc con cái, một quyết định cũng khá khó khăn trong giai đoạn kinh tế hiện tại. Nhưng mình tin mình có thể xây con đường khác tốt hơn và phù hợp hơn với mẹ con mình", chị Thảo trải lòng.

Chị Thảo cho biết cả hai vợ chồng cùng quan điểm chú trọng vào giai đoạn 7 năm đầu đời của con, giai đoạn con cần được phát triển về mặt tinh thần và hình thành nhân cách. Con trẻ cần được kết nối với bố mẹ nhiều nhất, sống trong sự yêu thương của bố mẹ để phát triển khỏe mạnh, tự tin.

Thực chất, nhu cầu cho một đứa trẻ là vô hạn, những thứ như quần áo đẹp, đồ chơi nhiều, học trường tư… theo chị Thảo nghĩ đó là những tiêu chí nhu cầu mà bố mẹ đặt ra, bố mẹ muốn con mình được như thế chứ chưa hẳn đó là nhu cầu của con. Nhưng nếu được hỏi, thì mọi đứa trẻ đều có một nhu cầu duy nhất: "được yêu thương" không phải là bằng vật chất, lời nói mà bằng chính khoảng thời gian con được gắn kết với bố mẹ.

Theo chị Thảo, có lẽ đây là quan điểm của thời trước, còn hiện nay thời đại 4.0 thì việc ở nhà chăm con không làm người mẹ bị tụt hậu với mọi người hay đánh mất sự nghiệp của bản thân mình. Bà mẹ 4 con từng làm công việc ngân hàng 7 năm và mới quyết định lùi về chăm sóc gia đình sau khi sinh em bé thứ 4.