CYBEX - thương hiệu được Huy Trần và Mai Ngọc tin dùng, cho ra mắt sản phẩm mới: Nhìn thôi đã thấy vừa đẹp vừa đắt

Tháng An toàn cho Trẻ em là dịp để các bậc cha mẹ tìm hiểu những sản phẩm vừa an toàn vừa thời trang từ CYBEX – thương hiệu luôn đặt sự an tâm của gia đình lên hàng đầu, từ khi bé chào đời cho đến giai đoạn biết đi.

Nhân dịp này, CYBEX giới thiệu loạt sản phẩm nổi bật: ghế ngồi ô tô sơ sinh Cloud G Lux , ghế ngồi ô tô đa năng Callisto G 360 all-in-one và xe đẩy Gazelle S linh hoạt. Chuyên gia Jennifer Bonner đánh giá cao những thiết kế này bởi chúng không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khắt khe, mà còn mang tính thẩm mỹ và tiện ích vượt trội.

1. Xe đẩy Gazelle S : dễ dàng chuyển đổi từ xe đẩy đơn sang xe đẩy đôi, lý tưởng cho gia đình có nhiều con nhỏ.

2. Ghế ngồi ô tô Callisto G 360 all-in-one : hỗ trợ điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, từ sơ sinh đến khi lớn.

3. Ghế ngồi ô tô Cloud G Lux: thiết kế chuyên biệt cho trẻ sơ sinh, đảm bảo sự bảo vệ tối đa trong mỗi chuyến đi.

Điểm đặc biệt của các sản phẩm CYBEX là tích hợp những tính năng an toàn tiên tiến, có thể mở rộng và tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng lâu dài. Nhờ đó, cha mẹ vừa tiết kiệm chi phí, vừa tối ưu không gian mà vẫn yên tâm đồng hành cùng con trong từng hành trình.

Cybex – Thương hiệu toàn cầu đến từ Đức

Cybex là thương hiệu nổi tiếng thế giới, chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho trẻ em như xe đẩy, ghế ô tô và ghế ăn dặm. Ngay từ khi thành lập tại Đức vào năm 2005, Cybex đã định vị mình là thương hiệu tiên phong trong việc kết hợp an toàn – công nghệ đổi mới – thiết kế sang trọng. Các sản phẩm của Cybex đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín và được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập hàng đầu như ADAC và Stiftung Warentest (Đức).

Đặc điểm nổi bật của Cybex

An toàn: Yếu tố cốt lõi, được khẳng định qua các thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất và liên tục được cải tiến.

Đổi mới: Không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang lại sự tiện lợi và hiệu quả tối ưu.

Phong cách sống: Kết hợp công nghệ an toàn, chất liệu cao cấp và thiết kế đột phá, biến sản phẩm thành một phần trong phong cách sống hiện đại.

Thiết kế sang trọng: Lấy cảm hứng từ các nhà thiết kế danh tiếng, sản phẩm mang vẻ đẹp tinh tế, bền bỉ và sang trọng.

Các dòng sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm nhà CYBEX rất được lòng các ông bố bà mẹ bỉm sữa Việt nổi tiếng. Huy Trần và Mai Ngọc đều sắm những sản phẩm siêu hot của thương hiệu này cho em bé nhà mình.

Xe đẩy: Nổi bật với các mẫu gấp gọn như Coya, Orfeo, Priam, Libelle – phù hợp cho du lịch và sử dụng hàng ngày.

Ghế ô tô: Các dòng như Sirona, T i-Size được ưa chuộng nhờ sự an toàn vượt trội và tiện ích đa dạng.

Ghế ăn dặm: Cybex Lemo gây ấn tượng bởi thiết kế tinh tế và khả năng đồng hành lâu dài cùng bé.

Vị thế thương hiệu

Trải qua gần hai thập kỷ phát triển, Cybex đã xây dựng hệ thống phân phối toàn cầu và trở thành thương hiệu được tin cậy bởi hàng triệu phụ huynh. Mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ mà còn phản ánh phong cách sống hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp của cha mẹ ngày nay.