Trộm vía em bé Panda "siêu ngấn" đã biết lật nhanh thoăn thắt; mẹ Mai Ngọc chia sẻ combo siêu mát, khỏi lo mồ hôi trộm cho quý tử

Nếu theo dõi hành trình làm mẹ của Mai Ngọc sẽ thấy những ngày cuối tuần dường như nữ MC xinh đẹp dành toàn bộ thời gian của mình cho em bé Panda.

Bạn nhỏ Panda mới ngày nào còn bé xíu xíu trong tiệc đầy tháng thì nay đã biết lật người cực kỳ thuần thục mà chẳng cần đễn sự hộ trợ của người lớn. Trộm vía em bé Panda được mẹ Mai Ngọc chăm khéo quá chừng nên tay chân nhìn đâu cũng thấy ngấn là ngấn, đáng yêu vô cùng.

Em bé Panda

Đến hẹn lại lên, cứ đến cuối tuần là hội các cô các dì tha hồ mà ngắm em bé Panda trên Facebook của mẹ Mai Ngọc: "Panda yêu! Thể thao mỗi sáng".

Chủ nhật này em bé đã học thêm được kĩ năng mới là lật (lẫy). Các mốc phát triển của em bé đều rất đạt thậm chí là còn nhanh hơn so với tiêu chuẩn. Hôm nay nhìn em bé Panda tròn xoe dễ thương lại còn cứng cáp nhanh nhẹn.

Hội các cô các dì còn nhanh chóng phát hiện ra tư thế nằm sấp này nhìn cứ hao hao mấy em bé gấu trúc chưa tách mẹ, tròn ủng đáng yêu, gây nghiện cực mạnh!

Mặc dù có cái bụng ông địa tròn tròn nhưng chú bé Panda vẫn lật mình nhanh thoăn thoắt, đoạn cuối có hơi vướng cái tay mẫm mầm xíu thôi nhưng pha lật mình vẫn thành công rực rỡ!

Bên cạnh đó mẹ Mai Ngọc cũng chia sẻ combo chắc là sẽ khiến nhiều mẹ bỉm khác quan tâm: "Góc trả lời các mẹ: Gối Bubble Tree, Thảm Mochee, Nhộng Malang Honey - combo siêu mát".

Nỗi niềm chung của các mẹ đang chăm con nhỏ, nhất là các bạn bé hơi bụ bẫm 1 chút đó là sợ con bị nóng lứng, mồ hôi trộm. Nếu không quan sát có thể khiến bé bị lạnh bởi chính mồ hôi của mình.

1. Gối Bubble Tree

Gối nằm cho bé Bubble Tree được thiết kế chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, với chất liệu vải cotton hữu cơ mềm mại, thoáng khí, an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Ruột gối làm từ bông tự nhiên cao cấp, giữ form tốt nhưng vẫn êm ái, giúp nâng đỡ đầu – cổ – vai, hỗ trợ bé có giấc ngủ sâu và đúng tư thế.

Đặc biệt, sản phẩm của Bubble Tree chú trọng đến thiết kế ergonomic (khoa học theo dáng nằm của trẻ), hạn chế tình trạng bẹp đầu, đồng thời dễ dàng tháo giặt, đảm bảo vệ sinh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho mẹ muốn mang đến sự thoải mái và an toàn cho giấc ngủ của con yêu.

Giá: Khoảng 300.000 VNĐ

2. Thảm chống thấm Mochee Cool Touch

Thảm chống thấm Mochee Cool Touch được thiết kế với bề mặt vải mát lạnh, thoáng khí, mang lại cảm giác dễ chịu cho bé ngay cả trong những ngày oi nóng. Lớp lót chống thấm hiệu quả giúp bảo vệ nệm và giường, đồng thời vẫn giữ độ mềm mại, an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ.

Thảm có độ bền cao, dễ giặt sạch, nhanh khô, hỗ trợ mẹ chăm sóc bé thuận tiện và gọn gàng hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng để đồng hành cùng giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày của bé.

Giá: Khoảng 400.000 VNĐ

3. Nhộng chũn Organic Malang Honey Hàn Quốc

Nhộng chũn Organic Malang Honey Hàn Quốc là sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ dành cho bé, được làm từ 100% cotton organic cao cấp, mềm mại và an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm. Thiết kế ôm gọn cơ thể như vòng tay mẹ, giúp bé cảm thấy an toàn, giảm giật mình và ngủ sâu giấc hơn.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, không chứa hóa chất độc hại, mang lại sự an tâm tối đa cho ba mẹ. Với chất vải thoáng khí, thấm hút tốt, Nhộng chũn Organic Malang Honey sẽ đồng hành cùng bé trong những tháng năm đầu đời, giúp bé ngủ ngon và phát triển khỏe mạnh.

Giá: Khoảng 700.000 VNĐ